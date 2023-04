"Nigdy nie wykorzystywałam swojej pozycji". Witek tłumaczy się, dlaczego jej mąż leży na OIOM-ie

redakcja naTemat

E lżbieta Witek udzieliła wywiadu po tym jak do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie jej męża. Zgłoszenie dotyczyło zajmowania miejsca na legnickim oddziale intensywnej terapii, które przez okres około dwóch lat blokować ma mąż marszałkini. W związku z tym łóżka miało zabraknąć dla innej osoby, co doprowadziło do jej śmierci. Elżbieta Witek wyjaśnia, że nie czuje się winna, bo nigdy nie nadużywała swoich wpływów.