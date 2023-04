Nie żyje dwóch strażaków, trzeci jest ranny. Tragedia w Wałbrzychu

Agnieszka Miastowska

W zakładach koksowniczych w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku doszło do wypadku, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Wieczorem Komenda Główna PSP poinformowała, że wszyscy trzej to strażacy. Do tragedii doszło około godziny 17:00 18 kwietnia.