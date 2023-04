Niedaleko granicy z Białorusią znaleziono kolejne ciało. Sprawą zajmuje się prokuratura

Podlaska policja poinformowała, że zwłoki mężczyzny znaleziono w lesie koło miejscowości Janowo w powiecie hajnowskim. Tożsamość zmarłego nie jest znana. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora. O odnalezieniu ciała poinformowali w mediach społecznościowych aktywiści zajmujący się pomocą humanitarną potrzebującym przy granicy z Białorusią.

Janowo: w pobliżu granicy z Białorusią znaleziono zwłoki mężczyzny Fot. Piotr Molecki/East News

Przy granicy z Białorusią odkryto kolejne zwłoki

Tożsamość mężczyzny jest nieznana

Ciało odnaleźli aktywiści zajmujący się pomocą humanitarną potrzebującym przy granicy z Białorusią

Ciało znalezione na granicy z Białorusią

Na granicy polsko-białoruskiej wciąż znajdowane są ciała osób, które próbują przedostać się do naszego kraju przez Białoruś. Do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach co jakiś czas trafiają postępowania dotyczące śmierci osób znajdowanych w pobliżu przejścia granicznego na Podlasiu. Mają być rozpatrywane łącznie.

O odnalezieniu kolejnego ciała mężczyzny poinformowali w mediach społecznościowych aktywiści zajmujący się pomocą humanitarną potrzebującym przy granicy z Białorusią. Jak podali, odnaleźli ciało podczas rutynowego patrolu w lesie i powiadomili służby. Służby potwierdziły te doniesienia. Policja we wtorek ok. godz. 19:30 otrzymała zgłoszenie – chodziło o rejon miejscowości Janowo niedaleko Narewki, przy granicy z Białorusią. Policjanci prowadzą czynności procesowe i identyfikacyjne pod nadzorem prokuratora.

Elżbieta Zaborowska z zespołu prasowego podlaskiej policji w rozmowie z TVN24 poinformowała, że na ten moment nie jest znana tożsamość mężczyzny. Prokuratura Rejonowa w Hajnówce prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności śmierci znalezionej w lesie osoby. Jak dodała, w podobnych sprawach zbiera ona wstępnie dowody i zleca sekcję zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku. Przypomnijmy, że gdy jesienią roku 2021 na granicy z Białorusią rozpoczął się kryzys migracyjny, Prokuratura Regionalna w Białymstoku postanowiła, że sprawy dotyczące śmierci migrantów będą łączone i przekazywane do prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach.

W Suwałkach prowadzone są obecnie dwa główne śledztwa. W pierwszym z nich badane są okoliczności śmierci osób, których ciała znaleziono w pobliżu wschodniej granicy od jesieni 2021 – gdy ten teren objęty był jeszcze wtedy stanem wyjątkowym – do końca 2022 roku. Drugie śledztwo obejmuje przypadki odnotowane od początku 2023 roku.

Ciało mężczyzny na bagnach przy granicy z Białorusią

Zaledwie miesiąc temu informowaliśmy w naTemat o odnalezieniu zwłok mężczyzny w miejscowości Zamosze w gminie Narewka na Podlasiu (teren Białowieskiego Parku Narodowego). Prokuratura Regionalna w Hajnówce ujawniła, że najprawdopodobniej przekroczył on wcześniej polsko-białoruską granicę. 21 marca podlaska policja przekazała informację o znalezieniu ciała mężczyzny na terenie tzw. rezerwatu ścisłego w Białowieskim Parku Narodowym – podawał TVN24. Z powodu trudnych warunków (to teren bagienny) funkcjonariusze dotarli na miejsce zgłoszenia ok. godz. 20:00.

Łącznie na granicy polsko-białoruskiej od jesieni 2021 (gdy rozpoczął się tzw. kryzys migracyjny, a białoruskie władze były zaangażowane w organizowanie transportów ludzi z krajów Bliskiego Wschodu na terytorium Polski, Litwy i Łotwy) zginęło co najmniej dwadzieścia osób. Wśród przyczyn śmierci wymieniane były m.in. wychłodzenie i niewydolność krążeniowo-oddechowe.