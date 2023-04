Nie żyje ks. Stanisław Budzyński. Duchownego pokonała długa i ciężka choroba

"Po ciężkiej chorobie zmarł ks. kan. Stanisław Michał Budzyński, wieloletni proboszcz Kościółka w latach 2009 – 2020" – poinformowała parafia p.w. św. Jerzego w Biłgoraju. Duchowny przeżył 74 lata.

Ksiądz Stanisław Budzyński nie żyje fot. Parafia p.w. św. Jerzego w Biłgoraju

Ks. Stanisław Budzyński przyszedł na świat w 1949 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 29 sierpnia 1973 roku. W 2018 roku jako proboszcz parafii p.w. św. Jerzego w Biłgoraju obchodził 45-lecie święceń.

Z wykształcenia był teologiem. Pełnił funkcję kanonika honorowego kapituły katedralnej. Jako ksiądz służył w Józefowie, Janowie Lubelskim, Górecku Kościelnym, Borowie i Grabowcu na Lubelszczyźnie. W 2020 roku przeszedł na emeryturę.

W Biłgoraju ks. Budzyński był ceniony za szacunek do drugiej osoby.

"Można o nim powiedzieć, że jest człowiekiem modlitwy, oddany parafii, zakochany w swoich parafianach, zawsze gotowy do służby młodszym i słabszym, do tańca i do różańca" – czytamy na stronie parafii.

Ostatnich kilka miesięcy życia spędził w szpitalach. Odszedł 19 kwietnia 2023 roku w Szpitalu Wojewódzkim Jana Pawła II w Zamościu. Parafia nie poinformowała jeszcze, gdzie zostanie pochowany.

