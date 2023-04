Będą zmiany w "Tańcu z Gwiazdami"? Miszczak zabrał głos ws. plotek

Miszczak komentuje zamieszanie wokół "Tańca z Gwiazdami". Będą zmiany? Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER; Artur Zawadzki/REPORTER

Szykuje się kolejna już 14. edycja "Tańca z gwiazdami". Wiele wskazuje na to, że nowy dyrektor programowy, którym został Edward Miszczak zamierza odświeżyć także taneczne show Polsatu

W ostatnim czasie media zalewała fala doniesień na temat zmian, które mają zostać wprowadzone w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak można było przeczytać wiele wskazywało na to, że Edward Miszczak w tanecznym show Polsatu zamierzał wpuścić powiew świeżości, tak jak w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Spekulacje dotyczyły w szczególności składu jurorskiego, w którym do tej pory zasiadali: Andrzej Piaseczny, Michał Malitowski, Andrzej Grabowski i Iwona Pavlović. Widzów jednak zaniepokoiła wiadomość, że w kolejnej, 14. już edycji tanecznego formatu może zabraknąć "Czarnej Mamby".

– Najpewniej nie zobaczymy Iwony. Nie wiadomo, co z Andrzejem Grabowskim – podaje informator "Super Expressu".

Po tym jak Edward Miszczak zastąpił na stanowisku dyrektora programowego Ninę Terentiew, wszyscy obawiali się szeregu zmian. Zjawisko to w mediach otrzymało nawet swoją nazwę – "efekt Miszczaka". Choć najbardziej odczuł to format "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", teraz o swoje posady zaczęła drżeć ekipa "Tańca z Gwiazdami".

Medialne doniesienia postanowił skomentować w rozmowie z Plejadą sam zainteresowany, który najwyraźniej jest mocno zaniepokojony, a wręcz zaskoczony tymi ciekawostkami.

Na razie w sprawie "Tańca z gwiazdami" nie mamy nic do powiedzenia. Trwają wstępne przymiarki do jesiennej edycji. Więcej szczegółów zdradzimy dopiero w połowie maja (...) Dziwię się tym medialnym doniesieniom, bo jest za wcześnie, by rozmawiać o jakichkolwiek konkretach.

Edward Miszczak