Marta Żmuda-Trzebiatowska przeszła ogromną przemianę. Po ciemnych włosach nie ma śladu

Marta Żmuda-Trzebiatowska należy do tego grona gwiazd, które rzadko zmieniają coś w swoim wyglądzie. Tym razem aktorka zaskoczyła fanów ogromną przemianą. Po jej ciemnych włosach nie ma już śladu.

Marta Żmuda-Trzebiatowska zaskoczyła fanów przemianą wyglądu. fot Adam Jankowski/REPORTER

Marta Żmuda-Trzebiatowska na Instastory pochwaliła się efektami ostatniej wizyty u fryzjera

Aktorka zmieniła swój kolor włosów na platynowy blond. Miała jednak ku temu ważny powód

Jak teraz wygląda Marta Żmuda-Trzebiatowska?

Artystka znana była ze swoich gęstych, lśniących włosów w ciemnych odcieniach. One stanowiły charakterystyczny element jej wyglądu. Przez lata nie eksperymentowała ze swoim wizerunkiem. Jedynie, gdy chodziło o role serialowe lub filmowe, poddawała się drobnym retuszom.

Teraz jednak Marta Żmuda-Trzebiatowska zdecydowała się na spektakularną zmianę fryzury i przefarbowała się na... platynowy blond.

Na swoim instagramowym koncie relacjonowała wizytę u fryzjera. Na koniec pochwaliła się efektami koloryzacji. Końcowy wygląd nawet ją zszokował.– To naprawdę szok. Byłam już blondynką, ale nigdy nie byłam tak jasną blondynką (...) muszę się przyzwyczaić. Bardzo się cieszę na tę zmianę wizerunku – mówiła aktorka na nagraniu.

Szybko okazało się, że to specjalne przygotowania do roli, nad którą teraz pracuje. Ten image będzie idealnie współgrał z jej postacią. – Do roli mi to super pasuje, więc bardzo się cieszę (...) zmiany są częścią mojego zawodu, są w mój zawód wpisane i bardzo się cieszę, że mogę się dla Was zmieniać. I fajnie, że są reżyserzy, którzy takie role proponują – przyznała.

To jednak nie ostatnia niespodzianka, jaką ma dla swoich fanów aktorka.– To nie koniec (...). W tym tygodniu jeszcze Was zaskoczę (...) więc śledźcie uważnie mój Instagram, bo już niebawem podzielę się z Wami dla mnie bardzo ważną wiadomością, którą trzymałam w tajemnicy przez ostatnie cztery miesiące – wspomniała Marta Żmuda Trzebiatowska. Kilka godzin później poinformowała, że napisała książkę.

Kariera i życie prywatne Marty Żmudy-Trzebiatowskiej

Marta na początku kariery grała głównie w serialach. Z biegiem lat przyznała jednak, że ciężko było przebić się jej swoimi marzeniami przez wizerunek "serialowej aktorki". – Zaczęło mi to w pewnym momencie doskwierać. Chciałam czegoś więcej i ciężko mi było z moimi marzeniami i ambicjami przebić się przez swój wizerunek. Wiele razy zwątpiłam. Chciałam wszystko rzucić i zająć się czymś innym – mówiła pewnego razu w programie u Kuby Wojewódzkiego.

Coraz więcej zaczęło się wokół niej dziać po debiucie na dużym ekranie w filmie Piotra Wereśniaka "Nie kłam kochanie". Potem aktorka otrzymała szansę od Xawerego Żuławskiego, reżysera filmu "Mowa Ptaków". Dla Żmudy-Trzebiatowskiej była to niepowtarzalna możliwość zagrania w ambitniejszym kinie. – Cieszę się, że ktoś mi dał taką szansę. Bałam się, że już nie dostanę takiego prezentu. Mogłam zajrzeć do takich zakamarków swoich, do których dawno nie zaglądałam. Fajnie, że mogłam to uwolnić – ucieszyła się. W życiu prywatnym Marta Żmuda-Trzebiatowska od 2015 roku jest żoną Kamila Kuli. Wspólnie małżeństwo doczekało się już dwójki dzieci. W 2017 roku urodził się ich syn Bruno, a dwa lata temu urodziła się córeczka Paulina.