Rozenek-Majdan o przyszłości swoich synów. Zdradziła, czy chcieliby wejść do show-biznesu

Małgorzata Rozenek-Majdan jest szczęśliwą mamą trzech synów. W mediach społecznościowych prezenterki nie brakuje kadrów z pociechami. Czy tak jak mama, chcieliby wejść do świata show-biznesu? O przyszłości swoich dzieci gwiazda TVN opowiedziała w najnowszym wywiadzie.

Małgorzata Rozenek-Majdan jest szczęśliwą mamą trzech synów. Fot. Instagram/@m_rozenek

Rozenek-Majdan wychowuje Stanisława, Tadeusza i Henryka. Choć sama robi karierę w show-biznesie, to wspomniała, że jej synowie nie chcą iść w tym kierunku

Najstarsza pociecha gwiazdy ma już konkretne plany na swoją karierą

Małgorzata Rozenek-Majdan swoim CV mogłaby obdzielić kilka osób. Z wykształcenia jest prawniczką, ale spełnia się jako prezenterka telewizyjna, pisarka, influencerka, a także aktywistka. Przypomnijmy, że ma kilka pozycji książkowych związanych z in vitro i założyła fundację MRM, której celem jest wspieranie par w walce z niepłodnością. Nie można zapominać o jednej z najważniejszych życiowych ról Rozenek-Majdan. Jest mamą trzech synów: 17-letniego Stanisława i 12-letniego Tadeusza z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem oraz 2-letniego Henryka, który jest owocem jej miłości z trzecim mężem Radosławem Majdanem. Prezenterka ze wzruszeniem opowiada o dorastaniu synów. Ostatnio wrzuciła na swoim instagramowy profil wpis, w którym wspomniała, jak pożegnała Stasia, gdy wyjeżdżał za granicę.

"Mój mały synek Staś, którego jeszcze niedawno nosiłam na rękach i przytulałam, tak jak teraz Henia, a wcześniej Tadzia, jest już taki duży, że leci z przyjaciółmi ze szkoły na wycieczkę. Oczywiście nadal będę go przytulać, bo nosić to już raczej on mnie. Ale ciągle nie mogę wyjść ze zdumienia: Kiedy on tak urósł i czemu tak szybko?" – napisała w opisie.

Rozenek-Majdan wiele razy wspominała, że zależy jej na dobrej edukacji synów, dlatego wysłała ich do elitarnej szkoły.

Czy synowie Rozenek-Majdan pójdą w jej ślady?

Jak wiadomo mama Stanisława, Tadeusza i Henryka jest jedną z największych gwiazd w rodzimym show-biznesie. A czy synowie chcieliby kiedyś pójść w jej ślady? W najnowszym wywiadzie z Pomponikiem celebrytka opowiedziała, czy się nad tym zastanawiają.

– W ogóle nie. To jest taki świat... popularność ich mamy trochę ich omija tak naprawdę, bo przez rówieśników, przez swoje otoczenia, oni jakby nie wiedzą, nie uczestniczą, to są zupełnie inne zainteresowania, inne osoby ich interesują niż tacy boomerzy jak ja... – stwierdziła z uśmiechem.

– Nie znajdują miejsca w show-biznesie. To nie jest ich plan. Staś myśli, by studiować za granicą. Tadek nie jest pewien, co chce robić. Jedno jest pewne, nie marzy im się kariera youtuberów na przykład – dodała.

Wspomniała, że najstarszy syn "marzy o karierze we Francji na kierunku artystycznym". – On skończy szkołę francuską, zna ten kraj i często w nim bywa. To jest dla niego trochę tak... jakby pojechać do innej dzielnicy – ujawniła.

Stanisław Rozenek kilka miesięcy temu sam udzielił też wywiadu, w którym zdradzi, że widzi się w przyszłości w roli projektanta mody. – Chciałbym za pięć lat otwierać już swoją firmę modową. Chcę pokazać polską modę całemu światu i nie chce zatrzymać się na Polsce (...) Mama bardzo mnie wspiera. Otwiera mi też dużo możliwości, tata podobne – powiedział.