Masz dość Sheerana i Bublé? Oto 11 nieoklepanych piosenek na pierwszy taniec – jest i Metallica

Jaką piosenkę wybrać na pierwszy taniec? To pytanie zadaje sobie prawie każda para przed swoim wielkim dniem. Są takie utwory, do których wydają się tańczyć... wszyscy: są piękne, ale oklepane. Szukacie czegoś bardziej oryginalnego? Oto 11 mniej popularnych, zagranicznych kawałków, do których stworzycie niezapomniany taniec (przetestowane!). Nie znajdziecie tu Eda Sheerana, Michaela Bublé i Caluma Scotta.

Fot. Kadr z filmu "Nigdy więcej"

Mniej popularne piosenki na pierwszy taniec. 11 romantycznych utworów

Jeśli nie macie "swojej" piosenki i szukacie czegoś, co nie powtarza się co na drugim ślubie, ta lista jest dla was. Oto 11 nieoklepanych utworów na pierwszy taniec na weselu: w różnych stylach i klimatach. Tutaj dadzą radę i wymyślne układy taneczne, i proste "bujańce".

1. "Baby, I'm Yours" Arctic Monkeys

Skarbie, jestem Twój / I będę Twój dopóki gwiazdy nie spadną z nieba / Twój dopóki wszystkie rzeki nie wyschną. / Inaczej mówiąc, dopóki nie umrę

"Baby, I'm Yours" to nietypowo delikatna piosenka w repertuarze brytyjskiej grupy Arctic Monkeys. Romantyczny, melodyjny kawałek z lirycznym tekstem brzmi oldschoolowo i nic dziwnego: utwór to cover amerykańskiej wokalistki Barbary Lewis z 1961 roku. Jeśli marzycie o uroczym i lekkim pierwszym tańcu i macie ochotę pobujać się w klimatach retro, ale ze współczesnym zacięciem, to kawałek dla was.

2. "You Are the Best Thing" Ray LaMontagne

Kochanie / Mam nadzieję i modlę się / Że wierzysz mi / Kiedy mówię, że ta miłość nigdy nie zniknie / Ponieważ Jesteś najlepszą rzeczą, / Jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła

Nie każdy pierwszy taniec musi być wolny. Jeśli chcecie (umiarkowanie) podkręcić tempo, ale wciąż pozostać w nastrojowym, rozmarzonym klimacie, to dajcie szansę "You Are the Best Thing" Raya LaMontagne. To petarda muzyczna i tekstowa, ale nie tylko: chrapliwy, ale miękki głos folkowego muzyka robi wrażenie za każdym razem.

3. "Amazed" Lonestar

Nie wiem, jak to robisz / Jestem tak bardzo w Tobie zakochany / To uczucie wciąż rośnie / Chcę spędzić resztę mojego życia / Z Tobą przy moim boku / Zawsze i na zawsze

"Amazed" Lonestar to jedna z najpopularniejszych piosenek na pierwszy taniec w USA. W Polsce ta sentymentalna ballada z 1999 roku amerykańskiego zespołu country jest jednak znacznie mniej znana. To świetny propozycja na bardzo romantyczny, sentymentalny i widowiskowy pierwszy taniec, w którym można się tanecznie popisać (ale wcale nie trzeba). Łzy w oczach gości gwarantowane!

4. "Merry Go Round of Life" Joe Hisaishi (z "Ruchomego zamu Hauru")

Wolicie coś instrumentalnego, ale znudziły wam się walce z "Nocy i dni" i Dmitrija Szostakowicza, czyli weselne klasyki? A może by tak powalcować do muzyki z... "Ruchomego zamku Hauru"? Soundtrack do animacji kultowego japońskiego studia Ghibli na papierze brzmi mało weselnie, ale nic z tych rzeczy. Słynne "Merry Go Round of Life" to fenomenalny kawałek muzyki filmowej, do której zatańczycie cudownego i oryginalnego walca.

5. "Stand By Me" Florence + The Machine

Jeśli niebo, w które się wpatrujemy / Zachwieje się i spadnie / A góry skruszą się do morza / Nie będę płakać, nie będę płakać / Nie uronię choćby łzy / Tak długo, jak zostaniesz u mego boku / Kochanie, kochanie, zostań ze mną

Tak, "Stand By Me", utwór z cudownym, miłosnym tekstem, to weselny klasyk. Ale nie w tej wersji! Podczas gdy większość par tańczy do Bena E. Kinga, wy wybierzcie coś bardziej alternatywnego: niesamowity cover Florence + The Machine. To wykonanie po prostu zapiera dech w piersiach, więc zachwyt gości murowany.

6. "Beyond" Leon Bridges

Kochanie, kochanie, kochanie / wracam do domu do twojej czułej, słodkiej miłości / Jesteś moją jedyną właściwą kobietą / Świat pozostawia gorzki smak w moich ustach, dziewczyno / Jesteś jedyną, której pragnę

Przepiękne "Beyond" Leona Bridgesa to naprawdę świetna piosenka na pierwszy taniec. Klimatyczna, miłosna, melodyjna, ale nie kiczowata, dlatego przypadnie do gustu wszystkim, którzy czego szukają nieco czegoś innego od typowych ballad. A jeśli podoba Wam się niepowtarzalna barwa głosu amerykańskiego piosenkarza, ale utwór nie za bardzo, spróbujcie "Coming Home".

7. "Fire on Fire" Sam Smith

Ogień w ogniu / Normalnie by nas zabił / Ale to tak wielkie pragnienie / Razem jesteśmy zwycięzcami / Mówią, że jesteśmy poza kontrolą / A niektórzy mówią, że jesteśmy grzesznikami / Ale nie pozwól im zrujnować / Naszych pięknych rytmów / Bo kiedy mnie rozwijasz / Mówisz mi, że mnie kochasz / I patrzysz mi w oczy / Jesteś perfekcją / Moim jedynym kierunkiem / Jest ogień w ogniu

"Stay With Me" to częsty wybór na pierwszy taniec, chociaż tekstowo nie jest to najlepszy utwór na tę okazję... Ale jeśli kochacie Sama Smitha, zatańczcie do "Fire on Fire" z filmu "Wodnikowe wzgórze" z 2018 roku. To zachwycająca, mniej znana piosenka brytyjskiej gwiazdy, która zachwyca szczerym tekstem i nastrojową, filmową melodią. Jeśli szukacie czegoś "typowego", ale nie do końca, to jest to utwór dla was.

8. "You Send Me" Sam Cooke

Myślałem, że to tylko zauroczenie / Ale to trwa tak długo / Że pragnę Cię poślubić / I zabrać do domu

Sama Cooke'ego, twórcy soulu, nie trzeba raczej przedstawiać (mamy nadzieję!). Jego miękki, delikatny głos uczyni wyjątkowym każdy pierwszy taniec. Ale jaką piosenkę amerykańskiej legendy wybrać? "You Send Me"! Jeśli planujecie klasyczne wesele w "starym" stylu, ta urocza piosenka miłosna będzie strzałem w dziesiątkę. Nie da się do tego nie bujać.

9. Aloe Blacc "I Do"

Wszystko, co było przed nami / Rozciągało moje serce / Tak, żeby było wystarczająco duże, aby móc bić za dwoje

"I Do" Aloe Blacca to idealna piosenka na wesele. I to dosłownie, bo amerykański piosenkarz i śpiewa o poślubieniu ukochanej osoby, i odtwarza w teledysku ślub ze swoją żoną Mayą Jupiter w dziesiątą rocznicę ich wielkiego dnia. Romantyczniej się już nie da, a wcale nie jest tandetnie!

10. "Dandelions" Ruth B.

Myślę, że jesteś dla mnie tym jedynym / Bo tak trudno oddychać / Kiedy na mnie patrzysz / Nigdy nie czułam się tak żywa i wolna / Kiedy na mnie patrzysz / Nigdy nie czułam się tak szczęśliwa

"Dandelions" Ruth B., które w ostatnim czasie zyskało drugą młodość na TikToku (piosenka pochodzi z albumu "Safe Haven" Kanadyjki z 2017 roku), ma szansę stać się weselnym klasykiem. Ta urocza, romantyczna piosenka z ujmującym tekstem to świetny wybór praktycznie dla każdego. A szczególnie dla tych, którzy chcą wykonać czarujący i wdzięczny pierwszy taniec, w którym nie zabraknie słodyczy.

11. "Nothing Else Matters" Metallica

Szukam zaufania i odnajduję je w tobie / Każdy dzień to dla nas coś nowego / Otwieram umysł na nową perspektywę / I nic innego się nie liczy

Coś dla miłośników ostrzejszych brzmień. Kultowy kawałek Metalliki "Nothing Else Matters" naprawdę nadaje się na wesele: i muzycznie (idealny walc wiedeński), i tekstowo. Zwłaszcza że piosenka była zainspirowana rozmową telefoniczną wokalisty Jamesa Hetfielda z jego ówczesną dziewczyną. Mimo że zespół oficjalnie utrzymuje, że to piosenka o miłości do fanów, to jest otwarty na romantyczne interpretacje. Dlaczego więc nie zatańczyć na weselu do Metalliki? Wersja Miley Cyrus również się nada!