Reprezentacji Polski zmierzy się z odwiecznym rywalem! PZPN potwierdził spekulacje

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza oficjalnie potwierdził, że reprezentacja Polski 16 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie rozegra towarzyski mecz z Niemcami. Przypomnijmy, że spekulacje na ten temat trwały od dłuższego czasu.

Reprezentacja Polski zagra towarzysko z Niemcami w Warszawie Fot. Fot. IMAGO/Imago Sport and News/East News; Grzegorz Wajda/REPORTER

Prezes PZPN potwierdził, że Polska zagra towarzysko z Niemcami

Cezary Kulesza podkreślił, że 16 czerwca czeka Polskę wielkie wydarzenie sportowe

Od naszego poprzedniego spotkania z reprezentacją Niemiec minie niebawem siedem lat

Polska zagra towarzysko z Niemcami

– Bardzo się cieszymy, że tak utytułowany rywal przyjął nasze zaproszenie. Jestem przekonany, że obie drużyny stworzą świetne widowisko i dostarczą kibicom wielkich emocji – podkreślił prezes federacji Nożnej Cezary Kulesza, cytowany w komunikacie na oficjalnej stronie PZPN.

Warto przypomnieć, że reprezentacja Polski od dłuższego czasu szukała mocnego rywala na wolny, czerwcowy termin. Przed wakacjami rozegramy tylko jeden mecz eliminacji ME 2024, czyli wyjazdowe spotkanie z Mołdawią zaplanowane na 20 czerwca. Mecz z Niemcami odbędzie się cztery dni wcześniej.

Harmonogram sprzedaży i ceny biletów na spotkanie z Niemcami zostaną zatwierdzone na wtorkowym posiedzeniu zarządu PZPN. Przypomnijmy, że Niemcy będą gospodarzami Euro 2024, a to oznacza, że nie rozgrywają meczów eliminacyjnych i skupiają się na sparingach – w marcu pokonali Peru 2:0 i przegrali z Belgami 2:3. Ostatni raz, gdy polska reprezentacja miała szansę zagrać z Niemcami, był w roku 2016, a wynikiem meczu był bezbramkowy remis. Do tej pory z reprezentacją Niemiec rozgrywaliśmy 21 razy – wygraliśmy tylko raz.

Terminarz eliminacji do Euro 2024

A jak będzie wyglądał terminarz Polaków w eliminacjach na Euro 2024? Zostały do rozegrania jeszcze następujące mecze naszej grupy:

20.06.2023, g. 20:45, Mołdawia – Polska

07.09.2023, g. 20:45, Polska – Wyspy Owcze

10.09.2023, g. 20:45, Albania – Polska

12.10.2023, g. 20:45, Wyspy Owcze – Polska

15.10.2023, g. 20:45, Polska – Mołdawia

17.11.2023, g. 20:45, Polska – Czechy

– Mecze w czerwcu wypadają 20. dnia tego miesiąca, a ligi kończą się pod koniec maja i zawsze jest problem, żeby przygotować piłkarzy. Do meczu towarzyskiego jest o to łatwiej. Starcia o punkty z Andorą czy San Marino niewiele wnoszą do rozwoju piłkarzy poza tym, że mogą poprawić statystyki. Lepiej zagrać towarzysko z kimś silnym, co może wskazać nasze mankamenty. Jest większa satysfakcja, gdy grasz z lepszym zespołem, od którego można się czegoś nauczyć – komentował rok temu na łamach "Przeglądu Sportowego" Czesław Michniewicz, podkreślając, że plany na mecz towarzyski Polski z Niemcami jest bardzo ambitny.