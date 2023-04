Rozwód Królikowskiego i Opozdy. Aktorka zmieni treść pozwu?

Joanna Opozda i Antek Królikowski nie są już w związku od ponad roku. Nadal jednak czekają na rozprawę. Czy aktorka będzie chciała przyspieszyć rozwód z ojcem swojego dziecka? W mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia.

Joanna Opozda i Antek Królikowski jeszcze przed rozwodem. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Opozda i Królikowski rozstali się jeszcze przed narodzinami ich syna Vincenta

Do tej pory jednak nie udało im się spotkać na sali rozpraw ws. rozwodu. Aktorka zmieni treść pozwu, aby to przyspieszyć?

Małżeńska sielanka u Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego nie trwała długo. Po kilku miesiącach od ślubu para się rozstała. Powodem miała być m.in. zdrada aktora. Dziś oboje układają sobie życie w zupełnie innych kierunkach.

"Opozda chciałaby wszystko jak najszybciej zakończyć"

"Super Express" przekazał właśnie nowe ustalenia na temat rozwodu aktorskiej pary. Według relacji tabloidu Opozda i Królikowski wciąż czekają na wyznaczenie pierwszej rozprawy rozwodowej. Joanna ma już ponoć dość czekania i zastanawia się nad zmianą istotnej kwestii pozwu.

"Joannę poinformowano, że jeśli będzie chciała udowodnić w sądzie winę Antka, sprawa będzie ciągnąć się latami. To ją załamało. Chciałaby wszystko jak najszybciej zakończyć, więc zamierza zrezygnować z orzekania o winie" – podało źródło "Super Expressu".

Mama małego Vincenta Królikowskiego zdecyduje się na tę zmianę? Dziennik zwrócił uwagę, że w innym wypadku sprawa może się ciągnąć jeszcze przez kolejne kilka miesięcy, a może i dłużej.

"Poza tym Antek udowadniałby, że nie tylko on jest winny rozpadowi małżeństwa. Batalia sądowa trwałaby wieki. A na to nikt nie ma siły" – zdradziła osoba z bliskiego otoczenia byłej pary.

Warto jednak wspomnieć, że sama zainteresowana jeszcze nie zdecydowała się skomentować tych doniesień.

Ostatnio Opozda i Królikowski spotkali się na mediacjach

Ostatnio pojawiły się też informacje o tym, że "Opozda i Królikowski spotkali się w jednej z warszawskich kancelarii, która zajmuje się mediacjami".

Osoba, która widziała tę dwójkę, relacjonowała Se.pl, że "najpierw pojawił się Antek, chwilę później do budynku wbiegła Asia. Po kilkudziesięciu minutach on wyszedł zapalić papierosa i wrócił do środka".

Spotkanie miało trwać w sumie ponad dwie godziny. (Jeszcze) małżonkowie ponoć opuścili budynek osobno. Opozda miała wyjść pół godziny później.

Historia rozpadu związku Opozdy i Królikowskiego

Przypomnijmy, Opozda i Królikowski powiedzieli sobie sakramentalne "tak" 7 sierpnia 2021 roku. Ślub miał miejsce w kościele św. Wojciecha w Warszawie. W uroczystości wzięło udział wiele osób z polskiego show-biznesu, m.in. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, a także Marina Łuczenko czy Tomasz Oświeciński. Po ceremonii bawili się na weselu pod Warszawą. Niedługo później wyszło na jaw, że aktorzy spodziewają się dziecka. Niestety ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Tuż po narodzinach syna opinia publiczna dowiedziała się, że ich związek to już przeszłość. Obecnie Królikowski jak gdyby nigdy nic udziela się w show-biznesie i pozuje z nową partnerką, a Opozda dostaje kolejne angaże i rozwija swoje biznesy. Była aktorska para nadal jednak pozostaje na wojennej ścieżce i co jakiś czas wybuchają kolejne skandale z ich udziałem.