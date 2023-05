Masz ochotę na crème de la crème skandynawskiego kryminału? CANAL+ zaprasza na nowy sezon "DNA"

Od dramatu rodzinnego, po mrożące krew w żyłach przestępstwa, za którymi stoją m.in. instytucje kościelne. Od sielskiej Danii, po Francję oraz kraje bloku wschodniego (na czele z Polską, dodajmy). Od ścierania z policzków łez wzruszenia, aż po przerażenie przed ekranem. Jeżeli marzą ci się emocje, jakie potrafi zafundować widzowi wyłącznie rasowy kryminał skandynawski, podpowiadamy: na kanale CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online znajdziesz nowe odcinki dwóch sezonów fenomenalnego serialu "DNA".

Anders W. Berthelsen w drugim sezonie "DNA" Fot. mat. prasowe

Kopenhaski policjant Rolf Larsen (w tej roli świetny Anders W. Berthelsen, znany m.in. z "Włoskiego dla początkujących" i "Daniela") w ramach śledztwa dotyczącego międzynarodowego handlu dziećmi wsiada na prom płynący tam, gdzie prowadzą najważniejsze tropy, czyli do Polski.

Nie mogąc znaleźć opiekunki, postanawia zabrać w tę podróż służbową swoją małą córkę Andreę. Niestety, sielankowy rejs w pewnym momencie przeobraża się w ojcowski dramat, gdyż dochodzi do nieszczęśliwego wypadku: dziewczynka wypada za burtę, znikając na zawsze w odmętach Bałtyku...

Czy na pewno mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem? Oto pytanie, które zaczyna przewijać się przez głowę Rolfa Larsena pięć lat później, gdy w policyjnych bazach danych DNA pojawia się zaskakujący ślad, mogący sugerować, iż córka detektywa jednak żyje.

Od tego momentu pierwszy sezon skandynawskiej produkcji, debiutującej w roku 2019, rozpędza się niczym wagonik kolejki górskiej. To szalona jazda bez trzymanki, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, tajemnic oraz ślepych uliczek, której trasa prowadzi zarówno przez Danię, jak i przez kraj nad Wisłą.

W jej trakcie poznajemy całą galerię intrygujących postaci, włączając w to francuską policjantkę Claire Bobin, graną przez samą Charlotte Rampling, wielką ikonę kinematografii; na Wyspach odznaczoną Orderem Imperium Brytyjskiego, natomiast we Francji Legią Honorową, a znaną z produkcji Luchino Viscontiego, Larsa von Triera i Françoisa Ozona.

Jest i ona: Julita, czyli młoda Polka, którą zagrała brawurowo "nasza" Zofia Wichłacz. Oprócz niej zobaczymy tutaj zarówno całą plejadę gwiazd duńskich – to m.in. Olivia Joof Lewerissa ("Baby Fever"), Trine Pallesen ("The Killing") i Nicolas Bro ("Most nad Sundem") – jak i twarzy doskonale znanych z produkcji rodzimych (np. Grażynę Zielińską, Hannę Konarowską i Piotra Polka).

Wciągający, nieoczywisty scenariusz, który trzyma widza w napięciu od pierwszego do ósmego odcinka. Bardzo wiarygodnie wykreowane postaci. Świetny montaż. A wszystko to podlane naprawdę solidną dawką mroku. Oto przepis, zgodnie z którym powstał serial "DNA", będący wręcz wzorcowym przykładem na to, czym jest nordic noir z najwyższej półki.

Nie dziwi więc fakt, iż miliony widzów na całym świecie zaczęły łaknąć drugiego sezonu (zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w pierwszym scenarzyści zatroszczyli się o intrygujący cliffhanger).

Należysz do tej grupy? Mamy bardzo dobre wieści: dzięki CANAL+ możesz liczyć na kolejną ucztę serialową, podczas której znów spotkasz Andersa W. Berthelsena, Charlotte Rampling oraz Zofię Wichłacz, której postać i tym razem okazuje się kluczowa w próbach rozbicia gigantycznego spisku...

Mowa tutaj o potężnej machinie przestępczej, w której z jednej strony stawką są gigantyczne, liczone w setkach milionów (złotych polskich, koron duńskich, euro – niepotrzebne skreślić) zyski. Natomiast z drugiej: życie tysięcy ofiar handlu ludźmi (na czele z dziećmi) oraz narządami, których losy ważą się od Wietnamu po Bałkany i Unię Europejską.

Czy jutlandzki gliniarz, wspierany przez "ludzi dobrej woli", zdoła uciąć wszystkie głowy tej monstrualnej Hydrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w międzyczasie zmaga się z poważnymi problemami osobistymi? Czy to, że ciężko chora córka byłej żony wymaga przeszczepu, zaburzy Rolfowi trzeźwy osąd sytuacji?

Spokojnie, oczywiście nie zdradzimy takich szczegółów (#SpoilerAlert!), aby nie psuć ci emocji, które czekają każdego, kto odpali serial ten. Podkreślmy, że chodzi tutaj o całe mnóstwo emocji, gdyż "DNA" oferuje wszystko, co kochamy w skandynawskich kryminałach, udowadniając, że kondycja owego gatunku – od lat cieszącego się ogromną popularnością na całym globie, włączając w to Polskę – wciąż jest wyśmienita.

Premiera drugiego sezonu "DNA" miała miejsce 21.04 w CANAL+ PREMIUM, a nowe odcinki będą pojawiały się co tydzień. Cały sezon pierwszy dostępny jest już w serwisie. Warto podkreślić, że w bibliotece tego serwisu znajdziesz również inne produkcje skandynawskie. Jakie? Oto nasi ulubieńcy:

"LAMB" (2021)

Nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes kameralno-fantastyczny dramat, który zdobył tytuł najbardziej kasowego filmu w historii kinematografii islandzkiej. Gwarantujemy: ta zaskakująca opowieść o Marii (Noomi Rapace) i Ingvarze (Hilmir Snær Guðnason) – bezdzietnym, żyjącym na odludnej farmie małżeństwie, w którego życiu pewnego dnia pojawia się tajemnicza istota – nie tylko wywołuje strach, lecz także zmusza do głębokich przemyśleń.

"ŚNIEŻNE ANIOŁY" (2021)

Esencja surowego stylu skandynawskiego, czyli wciągająca, związana z tajemniczym zniknięciem noworodka zagadka kryminalna, którą starają się rozwikłać mieszkańcy jednej ze szwedzkich miejscowości w trakcie burzy śnieżnej. W tym nominowanym do Prix Europa filmie wystąpili m.in. Josefin Asplund ("Dziewczyna z tatuażem") oraz Ardalan Esmaili ("Czarny Krab").

"WYBAWIENIE"

Wszystko zaczęło się od mrocznej "Kobiety w klatce" (2013). Rok później miłośnicy mocnego skandynawskiego kina otrzymali "Zabójców bażantów". Następnie, w roku 2016, nadeszło ono: "Wybawienie", czyli trzecia część serii bazującej na kryminałach Jussiego Adlera-Olsena, opowiadającej o mrożących krew w żyłach przygodach policyjnego duetu (brawurowo zagranego przez Nikolaja Lie Kaasa i Faresa Faresa), służącego w departamencie Q, zajmującym się niewyjaśnionymi przestępstwami sprzed lat. Pozycja wręcz obowiązkowa!

