Majówka last minute za granicą? "W przeciwieństwie do Polski tu jest ciepło"

Zapytaliśmy Polkę, Monikę Waligórską, która mieszka w Chorwacji, czy poleca ten kraj na majówkę. Opowiedziała nam, jakie warunki pogodowe panują tam na ogół w tym czasie oraz co w majówkę robią Chorwaci.

Chorwacka Dalmacja to idealny kierunek na majówkę 2023. Fot. Monika Waligórska

Majówka 2023 zbliża się wielkimi krokami i niektórzy planują ją spędzić za granicą. Część z nich jeszcze nie zdecydowała, gdzie pojedzie i stawia na spontaniczny wybór. Być może zdecydują się na majówkę w Chorwacji? Jest to bardzo popularny kierunek wypoczynkowy Polaków niezależnie od pory roku.

Czy warto pojechać tam w majówkę? I jak Chorwaci spędzają ten okres? Też mają wolne? Zapytaliśmy o to Monikę Waligórską, prezes polskiego towarzystwa kulturalnego Polonez, która od ponad 15 lat mieszka w Splicie.

– Chorwaci, tak jak jest to przyjęte w wielu państwach na świecie, mają wolne w 1 maja. Jeżeli jest to wolne w tygodniu, to starają się łączyć z weekendem i wyjeżdżają. Jednak w Splicie to 7 maja jest dniem wyjątkowym, ponieważ jest to dzień patrona Splitu, świętego Dujama (Splicianie nazywają go św. Duje) – opowiada Monika Waligórska.

Jak wygląda to święto i jak jest celebrowane? – Dzień rozpoczyna się procesją i mszą świętą w Katedrze św. Duje. Następnie odbywają się różnego rodzaju festyny i koncerty przez cały dzień. Chorwatom regionu Dalmacji nie potrzeba wiele, aby się bawili – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Dodaje, że Chorwaci to podobnie jak Polacy zagorzali patrioci, którzy okazują to przy każdej nadarzającej się okazji. – W tym samym okresie w całej Chorwacji są obchodzone Dni Unii Europejskiej. W tym roku będą je szczególnie obchodzić, ponieważ mija 10 lat od przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej – przypomina Polka.

Chorwacja w majówkę? Cudowny okres

Majówka w Polsce nie zapowiada się w tym roku zbyt pogodnie i ciepło, a o kąpieli w morzu na ogół można tylko pomarzyć. A jak jest w tym okresie w Chorwacji?

– Maj jest cudownym okresem zwłaszcza dla tych, którzy chcą zwiedzać Chorwację lub wspinać się po Górach Dynarskich. W przeciwieństwie do Polski tu jest ciepło i już można zażywać kąpieli słonecznych. Woda w morzu w maju jeszcze po zimie nie jest nagrzana, ale jak ktoś kąpie się w Bałtyku w sezonie, to jak najbardziej Adriatyk będzie wystarczająco ciepły. Zwłaszcza zatoczki z długą ciepłą mielizną – przekonuje nasza rozmówczyni i dodaje, że w tym okresie jeszcze coś innego jest korzystne.

– W maju noclegi, restauracje, atrakcje turystyczne nie mają jeszcze cen sezonowych, a nawet zdarzają się specjalne promocje, z czego warto korzystać. W okresie majowym można kupić bilety lotnicze do Chorwacji w promocyjnej cenie i dostać się na miejsce w niecałe 2 godziny lotu – mówi Waligórska.

Tydzień w Dalmacji podczas majówki? Gdzie pojechać?

W tym roku, jeśli ktoś dobrze zaplanuje sobie urlop, to mając wolne weekendy 29-30 kwietnia oraz 6-7 maja i weźmie urlop 2,4 oraz 5 maja, to ma aż 9 dni wolnego. Co w tym czasie może zobaczyć w Chorwacji? Gdzie pojechać, żeby najlepiej spożytkować ten czas?

– W maju wszystkie miasteczka turystyczne, np. Makarska, Omiš są jeszcze uśpione pozasezonowym snem. Większość kawiarni, restauracji, atrakcji turystycznych jest zamknięta. Dlatego na weekend majowy polskiemu turyście polecałabym większe miasta lub ich okolice – radzi Monika Waligórska.

Osobiście poleca Split. – Mamy wtedy świetną bazę wypadową, rozwinięty węzeł komunikacyjny, a jednocześnie wieczorem można wyjść na miasto, a tam często nawet posłuchać muzyki. Jeżeli jest się zmotoryzowanym, to ze Splitu można pojechać do Dubrownika, Zadaru czy Szybenika i zwiedzić te perełki – przekonuje nasza rozmówczyni.

Co konkretnie warto zobaczyć i jak rozplanować sobie zwiedzanie? – Przykładowo: turysta wybiera bazę noclegową w Splicie. Jak aktywnie może spędzić czas? Warto skorzystać z usług lokalnego przewodnika i zwiedzić miasto Cesarza Dioklecjana, czyli Split i Trogir, perełkę na wyspie, dowiadując się ciekawych rzeczy – mówi nam Polka.

– Polecam też zobaczyć starożytną Salonę, pierwszą stolicę Dalmacji, a także twierdzę Klis, które przez wieki strzegła dalmatyńskiego wybrzeża przed Turkami – wymienia.

– W mieście piratów Omišu warto zwiedzić twierdze Mirabela i Fortica. Nieco dalej jest ciekawy park narodowy Krka. Jeżeli ktoś jest fanem serialu "Gra o Tron", może zrobić sobie wycieczkę śladami bohaterów lub skorzystać z usług przewodnika, który dokładnie te sceny w Splicie i okolicy pokaże, bo "Gra o Tron" to nie tylko Dubrownik – podkreśla Polka.

Nasza rozmówczyni poleca także, aby spędzić przynajmniej jeden wieczór w tradycyjnej konobie (restauracji -red.) dalmatyńskiej, zjeść regionalne danie pekę (z ośmiornicy lub jagnięciny) lub pašticadę albo kalmary, popijając miejscowym winem.

– Dużą popularnością cieszy się także platforma widokowa SkyWalk nad Makarską, ale jest ona jeszcze zamknięta. Oczywiście majówka równie atrakcyjna będzie w Dubrowniku, Zadarze czy Puli – podsumowuje nasza rozmówczyni.