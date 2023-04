Czego nie wiesz o Dropbox? Poznaj ciekawe dodatki, które pomogą Ci pracować szybko i bezpiecznie

Dropbox, jako „ojciec” wirtualnych dysków, kojarzy się głównie z przechowywaniem i udostępnianiem plików w chmurze. Ta funkcja nadal sprawdza się świetnie, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że nie znasz innych ciekawych opcji, które Dropbox ma do zaoferowania. O co dokładnie chodzi?

Fot. materiały prasowe / home.pl

Podstawa podstaw w Dropbox: kopie zapasowe i udostępnianie plików

Dropbox to jedna z najpopularniejszych usług chmurowych na świecie. Umożliwia przechowywanie i udostępnianie plików online, synchronizację danych między różnymi urządzeniami i tworzenie kopii zapasowych. W ostatnich latach Dropbox zdobywa także coraz większą popularność w naszym kraju, stając się realną alternatywą dla biurowych dysków chmurowych dostarczanych przez Microsoft 365, czy Google Workspace - potwierdza home.pl - największy, oficjalny Partner Dropbox w Polsce.

Jednak Dropbox to już nie tylko dysk na pliki. W ostatnich latach usługa ta wprowadziła wiele nowych funkcji i dodatków, które sprawiają, że jest to idealne narzędzie do pracy zdalnej, współpracy i zarządzania danymi. Co takiego sprawia, że Dropbox stał się niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem?

Dropbox Passwords – bezpieczny menedżer haseł na wiele urządzeń

Dropbox Passwords to jeden z bardziej interesujących dodatków, który pozwala na bezpieczne przechowywanie i zarządzanie hasłami do różnych kont i serwisów online.

Dzięki temu nie musisz pamiętać wielu haseł ani używać tych samych poświadczeń do wielu stron. Dropbox Passwords automatycznie generuje silne i unikalne hasła dla każdego konta i zapisuje je w chmurze. Zapisane hasła synchronizujesz między urządzeniami, więc możesz ich używać na dowolnym komputerze lub smartfonie.

Z menedżera haseł Dropbox skorzystasz w ramach wtyczki przeglądarkowej i aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie.

Dropbox Paper – współtworzenie dokumentów online w czasie rzeczywistym

Dodatek Paper to narzędzie do tworzenia i edytowania dokumentów online w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu napiszesz rozbudowane teksty, stworzysz prezentacje i rozplanujesz projekty.

Dropbox Paper pozwala na współpracę z innymi nad elektronicznymi dokumentami – w pliku dodasz komentarze, zadania, oznaczenia, a nawet ankiety. Możesz także wstawiać do dokumentów różne elementy multimedialne – zdjęcia, filmy, dźwięki, linki i fragmenty kodu. Dropbox Paper integruje się także z innymi aplikacjami takimi jak Dokumenty Google czy Microsoft Word.

Używanie Dropbox Paper znacząco zwiększa efektywność wspólnej pracy, bo każda wprowadzona zmiana jest widoczna dla pozostałych członków zespołu, pracujących nad dokumentem. Zaletą plików, utworzonych w Paper, jest ich niebywale mały rozmiar, który często nie przekracza bawet 100 bajtów.

Dropbox Transfer – udostępniaj pliki o dużych rozmiarach

Dropbox Transfer to funkcja, która pozwala udostępniać pliki o dużych rozmiarach – nawet do 100 GB – bez konieczności dodawania ich do swojego konta Dropbox.

Lokalizację pliku udostępnisz dowolnej osobie za pomocą linku z datą ważności czy nawet hasłem dostępu.

Dropbox Sign – podpisywanie dokumentów bez drukowania

Jeśli zależy Ci na czasie i szybkim przepływie informacji, docenisz dodatek Dropbox Sign. Dzięki niemu podpiszesz, przechowasz i wyślesz ważne dokumenty bez opuszczania Dropboxa.

Narzędzie pozwala również wysłać prośbę o podpis na konkretnym dokumencie i śledzić jej status, a wszystkie pliki są bezpiecznie magazynowane w chmurze Dropbox.

Dropbox Backup – wygodne kopie zapasowe dla biznesu

W ramach Dropbox stworzysz również automatyczne kopie zapasowe danych z komputerów i urządzeń mobilnych, podłączonych do konta Dropbox.

Wybierasz foldery i pliki, które chcesz zabezpieczyć, a Dropbox Backup będzie je regularnie synchronizować z chmurą. W razie potrzeby łatwo przywrócisz utracone lub uszkodzone dane z dowolnego urządzenia.

Dropbox App Center – baza wielu aplikacji do pracy w ramach Dropbox

Jeśli wyżej wymienione dodatki nie zaspokoją Twoich potrzeb, koniecznie odwiedź Centrum Aplikacji, które pomoże Ci jeszcze precyzyjniej dostosować środowisko Dropbox.

W Dropbox App Center znajdziesz edytory tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji, narzędzia graficzne, komunikatory, kalendarze i inne programy do pracy zdalnej i zespołowej.

Wszystkie te aplikacje mają dostęp do plików przechowywanych w Dropboxie i umożliwiają ich łatwe edytowanie, udostępnianie i komentowanie.

Dropbox darmowy czy płatny? Zapytaj eksperta w home.pl

Niektóre z wymienionych dodatków i aplikacji, dostępnych w App Center, są dostępne dla firmowych licencji Dropbox Business.

Bezpłatna wersja Dropboxa oferuje jedynie 2 GB przestrzeni na pliki. Jeśli jednak potrzebujesz więcej miejsca i możliwości, wybierz jeden z firmowych planów, np. Dropbox Business, który pozwala korzystać nawet z nieograniczonej przestrzeni.

Jeśli chcesz rozwijać pracę zespołu w biznesowej chmurze, odwiedź stronę oficjalnego partnera Dropbox – home.pl i wybierz usługę idealną dla siebie i swojej firmy.