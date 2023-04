Jedna z topowych freeride'owych imprez na świecie. Po raz drugi triki w powietrzu wykonały kobiety

Za nami tegoroczny Darkfest, impreza organizowana przez zawodników dla zawodników na największym na świecie torze do skoków freeride. Już po raz drugi w historii tego sportowego wydarzenia wzięły w nim udział najlepsze freeriderowczynie. Pasjonujące się wykonywaniem niesamowitych "lotów" na rowerach zawodniczki zaprezentowały swoje umiejętności podczas widowiska, które odbyło się 21-22 kwietnia 2023.

Materiały prasowe / Monster Energy

Zawodnicy i zawodniczki zaproszeni do udziału w Darkfest pokazali, na co ich stać, wykonując skoki na rekordowej hopie mierzącej 33 metry. Do dyspozycji mieli 900-metrowy tor, na którym rozpędzali się do 80 km/h, aby następnie wybić się w powietrze na wysokość do 15 metrów, pokonać wynoszącą 33 metry odległość (z wykonaniem określonej sztuczki akrobatycznej podczas lotu) i wylądować bezpieczną techniką.

W tym roku do 24 mężczyzn rozmiłowanych w kolarstwie ekstremalnym dołączyło 6 kobiet ćwiczących akrobatyczne skoki na rowerach freeride'owych. Wśród nich znalazły się Robin Goomes z Nowej Zelandii oraz Casey Brown z Kanady. Obie zawodniczki przetarły szlak innym paniom w zeszłorocznym Darkfest. Stały się wtedy pierwszymi w historii imprezy kobietami, które wykonały skok na odległość 27 metrów.

Kolejnymi kobiecymi gwiazdami, które już rok temu przekroczyły granice w skokach freeride, były Chelsea Kimball (Stany Zjednoczone) i Vero Sandler (Wielka Brytania). Tej pierwszej udało się wtedy wylądować na obu "Rocket Launcherach", który były miejscem wielu wypadków. Ta druga wylądowała zaś techniką Nothing Air na 7,5-metrowej rampie Step-Up, zdobywając nagrodę w kategorii "Best Trick" i "Best Whip".

Darkfest stawia na format improwizacji w wykonaniu kolarzy. Nie ma więc typowej struktury zawodów czy zewnętrznego sędziowania. Nagrody są głosowane przez jeźdźców i wręczane zwycięzcom po tygodniowej jeździe. – Każdego roku przesuwamy granice tego, co jest możliwe, a jeźdźcy, do których w ubiegłym roku dołączyły dające czadu dziewczyny, nigdy nie przestają nas zadziwiać – komentują organizatorzy Darkfest.

Darkfest to freeride'owa impreza dla fanów ekstremalnej jazdy na dwóch kółkach. Po raz pierwszy została zorganizowana w 2018 roku. Od tego czasu odbywa się co roku na największej hopie na świecie na zboczach gór Hellsend Dirt Compound w dolinie Banhoek, w okolicach Stellenbosch pod Kapsztadem w Republice Południowej Afryki. Pomysłodawcą i gospodarzem wydarzenia jest brytyjski freeriderowiec Sam Reynolds.