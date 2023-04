Wypadek w kopalni na Słowacji. Ciężko ranni czterej górnicy, w tym dwaj Polacy

W środę popołudniem w kopalni Novaky na zachodzie Słowacji doszło do zapalenia się metanu. W zdarzeniu ucierpiało dziewięciu górników, wśród których byli dwaj Polacy. Ich stan, a także stan dwóch innych górników jest oceniany jako ciężki. Poszkodowani mają poparzone twarze, szyje i ręce. Wśród cieżko rannych są także osoby w stanie krytycznym.

Pożar metanu w kopalni Novaky na Słowacji. Ciężko ranni Polacy Fot. Dominik Gajda / REPORTER

Pożar nie był spowodowany wybuchem, lecz zapaleniem się metanu

Wśród najciężej rannych osób są dwaj Polacy i Ukrainiec

Łącznie w rejonie pożaru znajdowała się 70-ka górników

Według wstępnych ustaleń w miejscu zdarzenia doszło do nagłego i niespodziewanego zapalenia się metanu, a nie do jego wybuchu – powiedział słowacki minister gospodarki Karel Hirman. Zdarzenie miało miejsce w takiej części kopalni, że poszkodowani musieli jeszcze samodzielnie, pieszo przejść dwa kilometry, nim dostali się do miejsca, w którym udzielono im pomocy – informuje słowacka telewizja Pravda.

Łącznie w rejonie pożaru była 70-ka górników, ale ofiarami pożaru padła dziewiątka. Stan czterech z nich jest oceniany jako ciężki oraz krytyczny – powiedziała rzeczniczka Centrum Operacyjnego Ratownictwa Medycznego Republiki Słowackiej. Wśród ciężko rannych są Polacy i Ukrainiec, ale nie ma informacji, czy to oni są wśród osób w najcięższym stanie.

Na miejscu, w kopalni są już prokurator, a także przedstawiciele inspektoratu Urzędu Górniczego z Bańskiej Bystrzycy. Ich wejście przez dłuższy czas było niemożliwe przez utrzymujące się wysokie stężenie metanu.

Premier Słowacji Eduard Heger powiedział w komunikacie po wypadku, że sytuacja jest stabilna, a prokuratura rozpoczęła śledztwo. Jak wskazał, wszystkie poszkodowane osoby wyszły z kopalni samodzielnie i przeszły przy tym dwa kilometry od miejsca pożaru. Według resortu nie doszło więc do znaczących szkód w kopalni. W części, w której nie doszło do pożaru, trwa wydobycie.