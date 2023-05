Ledwo go pokonasz, a znowu wraca? Oto rewolucja w podejściu do łupieżu

Mikrobiom. Tajemnicze słowo, od którego zależy zdrowie skóry głowy i piękno naszych włosów. Jeśli zaburzymy równowagę tej niewidzialnej bariery ochronnej, posypią się problemy, w tym nasz wróg numer jeden: łupież. Nowa formuła Head & Shoulders Microbiome Balance to rewolucyjne podejście do tego uciążliwego problemu. O tym jak jeszcze pielęgnować skórę głowy, opowiada w podcaście naTemat dr Urszula Kozłowska, dermatolożka i członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Warto nie tylko zadbać o pozbycie się łupieżu, ale również o jego zapobieganie Fot. Unsplash / Bethany Beck

Kiedy na początku 1961 roku amerykańska firma Procter & Gamble wprowadziła na rynek nową markę, Head & Shoulders, na półkach pojawiły się pierwsze produkty przeciwłupieżowe. Ich stosowanie okazało się nie tylko skuteczne, ale i przyjemne – takie zresztą pozostaje do dziś.

Ponad 60 lat później, po aż 200-krotnym przeprowadzeniu 225 testów klinicznych, Head & Shoulders jest najbardziej przebadaną, obdarzoną olbrzymim zaufaniem konsumentów marką szamponów przeciwłupieżowych. Wciąż wprowadza również innowacje, które ulepszają codzienną pielęgnację. Ale jak zadbać o skórę głowy, aby nasze włosy były w świetnej kondycji? Nie zapominajmy, że piękno wynika właśnie ze zdrowia.

Jak zapobiec łupieżowi? Zachowując równowagę mikrobiomu skóry głowy

Być może wcześniej słyszeliśmy to słowo, ale nie do końca wiemy, co ma ono wspólnego z włosami: mikrobiom. To zespół drobnoustrojów (grzybów, bakterii i wirusów), które zamieszkują organizm człowieka – również powierzchnię skórę głowy. Razem tworzą przepastny, niewidoczny gołym okiem ekosystem, który jest unikatowy dla każdej osoby. Mikrobiom, który waży aż dwa kilogramy (!), pełni elementarną funkcję: odpowiada za obronność organizmu przeciwko drobnoustrojom.

– Żyją w one w symbiozie z naszym organizmem: nie atakują nas, a my je tolerujemy. Zabierają one również miejsce do życia innym, potencjalnie patogennym, drobnoustrojom, a nawet potrafią aktywnie zwalczać swoich konkurentów. Nasze własne, oswojone bakterie, grzyby i wirusy są naszym sprzymierzeńcem, ale w niektórych sytuacjach mogą być naszym wrogiem – tłumaczy dr Urszula Kozłowska, dermatolożka i członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, w podcaście naTemat o pielęgnacji włosów i dbaniu o skórę głowy.

Wszystko zależy bowiem od równowagi mikrobiomu. Jej zaburzenie można prowadzić do przesuszania, przetłuszczania się, swędzenia i zaczerwień skóry głowy, a także wypadania włosów. Objawia się to również w wyjątkowo uciążliwy sposób: łupieżu, czyli dolegliwości skóry głowy, która objawia się nadmiernym jej łuszczeniem, czemu często towarzyszy łojotok.

Jak zapobiec łupieżowi? Utrzymując równowagę mikrobiomu. Dzięki temu nie tylko pozbędziemy się uporczywego problemu, ale również zadbamy o zdrowie skóry głowy i włosów. Jednak podczas gdy każdy z nas ma inne sposoby pielęgnacji, to jednorazowa walka z łupieżem wcale nie wystarcza. Powrót do zwykłych szamponów tuż po zniknięciu białych płatków może doprowadzić do nawrotu, a – jak wykazują badania przeprowadzone przez markę Head & Shoulders – aż 45 procent z nas boryka się z cyklicznie nawracającym łupieżem.

Head & Shoulders Microbiome Balance to rewolucyjne podejście do łupieżu

O równowagę naszego ekosystemu drobnoustrojów możemy zadbać w prosty sposób: poprzez holistyczną i regularną pielęgnację sprawdzonymi, przebadanymi środkami, jak polecane przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne szampony Head & Shoulders, które trzymają w ryzach drobnoustroje na skórze głowy.

Nowa formuła Head & Shoulders Microbiome Balance to rewolucja w podejściu do łupieżu. Chroni, wzmacnia i balansuje mikrobiom skóry głowy, gwarantując nawet do 100 procent skuteczności* w zwalczaniu białych płatków i zapobieganiu nawrotom. Składnik Piroctone Olamine zwalcza bowiem przyczynę tego problemu skóry: grzyby Malassezia Globosa. Head & Shoulders Microbiome Balance pomoże więc przestawić się z używania produktów przeciwłupieżowych tylko wtedy, gdy pojawia się problem, na stałe stosowanie ich w celach zapobiegawczych.

Formuła nowego szamponu marki jest również wzbogacona o kompleks aktywnych multiwitamin B3, B5 i E, dzięki czemu wspiera i przywraca optymalny poziom nawilżenia skóry głowy. Niweluje łuszczenie, swędzenie i przetłuszczanie się, ale cały czas pozostaje delikatna dla wrażliwej skóry głowy. To nie wszystko, bo Head & Shoulders Microbiome Balance zawiera również antyoksydanty, które stanowią naturalną ochronę dla skóry głowy.

Jednak nie tylko łupież jest przejawem zaburzonej równowagi mikrobiomu, ale również wypadające włosy, z czego często nie zdajemy sobie sprawy. Do walki z tym problemem warto wprowadzić nowy szampon w portfolio marki, Head & Shoulders Anti-Hair Fall. Ta wzbogacona o kofeinę formuła wzmacnia włosy, poprawia kondycję skóry głowy oraz zmniejsza wypadanie włosów aż o 90 procent**, ale zapobiega również łupieżowi.

Również klasyczny Head & Shoulders Classic Clean zadba o równowagę naszego mikrobiomu. Szampon głęboko oczyszcza włosy, zapewniając im świeżość i nawilżenie, a zaawansowana formuła Microbiome Balance skutecznie zwalcza problemy swędzącej, tłustej i suchej skóry głowy. Dzięki temu niweluje łupież, jeszcze zanim ten stanie się widoczny.

Regularna i skuteczna pielęgnacja kluczem do zdrowej skóry głowy i włosów

Szampon, którego skuteczność jest potwierdzona badaniami, to podstawa w pielęgnacji skóry głowy i włosów, ale ta powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Jak często należy myć skórę głowy? Jak podkreśla dr Urszula Kozłowska, dermatolożka i członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, nie ma tutaj oficjalnych zaleceń, ale nie należy myć jej za rzadko. – Dla jednych normą będzie mycie codziennie, a dla innych co dwa dni. Jednak jeżeli ktoś mówi, że myje głowę raz na tydzień, to jest podejrzenie, że robi to faktycznie za rzadko. Mechaniczne zmywanie drobnoustrojów sprzyja zdrowiu skóry, jednak nie możemy doprowadzić do drugiej skrajności: nadmiernego wysuszania skóry – radzi ekspertka.

Stosowanie sprawdzonych środków, zamiast kierowania się chwilową modą, to nie jedyne środki zapobiegawcze przeciwko białym płatkom. Jak jeszcze zapobiec łupieżowi? Warto unikać nadmiernej ekspozycji na słońce, dbać o zdrowy styl życia i zbilansowaną dietę oraz nie przesuszać skóry głowy, na przykład gorącym strumieniem suszarki. Nie ignorujmy także pierwszych oznak łupieżu.

Jednak to wszystko wcale nie wystarczy w walce z problemami skóry głowy. Co jest kluczem do sukcesu? Regularność, o której wielu z nas niestety zapomina. Bez niej albo nie ujrzymy rezultatów naszej pielęgnacji, albo zwyczajnie nie będą one satysfakcjonujące. Warto więc wdrażać zdrowe nawyki, dzięki którym utrzymamy skórę i włosy w świetnej kondycji.

To właśnie właściwe zadbanie o mikrobiom skóry głowy, regularne, a nie "od święta", stosowanie odpowiednich produktów do pielęgnacji oraz podjęcie środków zapobiegawczych, pomogą skutecznie zwalczyć (nie tylko) łupież. Więcej o tym jak dbać o zdrową skórę głowy i zadbane włosy, opowiada w podcaście w naTemat dr Urszula Kozłowska.

* Widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu.

** Wypadanie włosów spowodowane ich łamliwością, odporność na uszkodzenia spowodowane stylizacją, w porównaniu z szamponem bez właściwości odżywczych.