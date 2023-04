Jerry Springer nie żyje. Znany prezenter odszedł w wieku 79 lat

Nie żyje Jerry Springer. Ta przykra wiadomość obiegła media 27 kwietnia. Znany amerykański dziennikarz odszedł w wieku 79 lat. Portal TMZ podaje, że od pewnego czasu walczył z rakiem.

Jerry Springer nie żyje. Fot. RD/MediaPunch/Associated Press/East News

Jerry Springer zmarł 27 kwietnia 2023 roku w swoim domu w okolicach Chicago

Był znanym amerykańskim prezenterem. Od blisko trzech dekad prowadził swój program "The Jerry Springer Show"

Ostatnimi czasy miał się zmagać z rakiem trzustki - donosi serwis TMZ

Nie żyje Jerry Springer. Jaka była przyczyna jego śmierci?

W czwartkowe popołudnie do mediów na całym świecie trafiła smutna informacja. Odszedł jeden z najpopularniejszych amerykańskich prezenterów Jerry Springer. Rzecznik i przyjaciel jego rodziny, Jene Galvin, w oświadczeniu dla BBC News określił go jako "niezastąpionego".

"Zdolność Jerry'ego do nawiązywania kontaktu z ludźmi była podstawą jego sukcesu we wszystkim, czego próbował, niezależnie od tego, czy była to polityka, transmisje telewizyjne, czy po prostu żarty z ludźmi na ulicy, którzy chcieli zrobić sobie z nim zdjęcie lub zamienić kilka słów" – stwierdził.

"Jerry jest niezastąpiony, a jego strata bardzo boli, ale pamięć o jego intelekcie, sercu i poczuciu humoru będzie żyła" – podsumował Galvin.

Natomiast portal TMZ dowiedział się, że "Jerry walczył z chorobą". "Nasze źródła podają nam, że kilka miesięcy temu zdiagnozowano u niego raka trzustki, na przestrzeni ostatniego tygodnia jego stan się pogorszył" – czytamy.

Dziennikarz odszedł w czwartek rano (27 kwietnia).

Zagraniczne media określają Jerry'ego jako "jednego z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych postaci w historii telewizji". Przypomnijmy, że Springer przez 27 lat był gospodarzem przebojowego formatu "The Jerry Springer Show".

Historia jego kariery obejmowała również pełnienie roli reportera i komentatora politycznego. Springer swego czasu był burmistrzem Cincinnati i doradcą Roberta F. Kennedy'ego w kampanii politycznej.