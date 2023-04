Opozda pokazała swoje zdjęcie z dzieciństwa. Już wiadomo po kim Vincent ma taką urodę

Joanna Opozda rzadko dzieli się z fanami swoimi archiwalnymi zdjęciami z dzieciństwa. Tym razem zrobiła wyjątek i pokazała kadr, na którym jest małą dziewczynką. Pojawiły się głosy, że jej mały syn Vincent wygląda identycznie.

Syn Joanny Opozdy to kopia mamy. Fot. Instagram/@asiaopozda

Joanna Opozda jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami na Instagramie. W jednej z najnowszych relacji udostępniła swoją fotografię z okresu dzieciństwa

Już wcześniej, gdy pokazywała ujęcia swojego małego synka Vincenta, fani pisali: "to kopia mamy". To zdjęcie z pewnością potwierdzi ich sugestie

Opozda na archiwalnym zdjęciu. Tak wyglądała, kiedy była dzieckiem

Gwiazda na swoim instagramowym profilu – gdzie śledzi ją blisko 700 tys. użytkowników – zaskoczyła najnowszą publikacją. Wrzuciła swoje zdjęcie sprzed lat. Do publikacji załączyła krótki opis: "mała ja".

Fani często zawracają uwagę na to, że syn Joanny Opozdy jest do niej bardzo podobny. Pod jednym z jej postów pisali: "Skóra zdjęta z Asi"; "Vincent to czysta mamusia"; "Vini cała mama". Teraz mają okazję porównać zdjęcie z dzieciństwa Asi i małego Vincenta Królikowskiego.

Przypomnijmy, że w lutym tego roku Vincent skończył rok. Joanna Opozda dzielnie łączy samodzielne wychowanie chłopca z pracą. Jakiś czas temu ujawniła w rozmowie z serwisem Jastrząb Post, jak udaje jej się to wszystko pogodzić.

To jest bardzo ciężkie. Ja naprawdę wspieram każdą mamę i przytulam, bo wiem, jak trudno jest połączyć pracę z wychowywaniem dziecka. Ja, gdyby nie moja mama, miałabym zdecydowanie ciężej. Dzięki mojej mamie mogę wrócić do obowiązków zawodowych. Wiem, że nie każda kobieta, nie każda mama ma mamę, która może pomóc. Ja mam to szczęście. To nie jest łatwe. Jest do pogodzenia, ale wtedy musimy być na pełnych obrotach. Ja mam tak, że jestem teraz rannym ptaszkiem – mam wszystko ułożone, od rana do nocy, wszystko mam pozapisywane. Joanna Opozda Jastrząb Post

Opozda od najmłodszych lat robiła karierę. Była modelką

Choć o Joannie Opoźnie w ostatnim czasie jest głośno w kontekście jej życia prywatnego, to warto wspomnieć, że zanim została żoną Królikowskiego i mamą Vincenta to osiągała sukcesy w modelingu.

Swego czasu chwaliła się sesją dla włoskiej edycji "Vogue". "Zanim skończyłam szkołę teatralną i zostałam aktorką, pracowałam jako modelka i hostessa" – zwierzyła się w jednym ze wpisów, w którym opisała także traumatyczne zdarzenie z tamtego okresu.

"Byłam radosną dziewczyną, zyskałam pewność siebie, wierzyłam, że świat jest piękny i stoi przede mną otworem. Być może z tego powodu moja czujność została uśpiona" – przyznała.

"Kiedy pewnego razu ktoś zaproponował mi i mojej koleżance (również modelce) pracę w charakterze hostessy we Francji, niewiele myśląc, zgodziłam się" – wspomniała. Już drugiego dnia pobytu okazało się jednak, że obowiązki, które będą do niej należeć, wykraczają poza pracę zwykłej hostessy. "Oczekiwano od nas 'usług', na które w żadnym wypadku nie wyraziłyśmy zgody" – dodała. Na szczęście aktorce udało się szybko uciec z powrotem do Polski. Podzieliła się jednak swoją historią, aby przestrzec inne młode dziewczyny.