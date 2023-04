Morawiecki złożył majówkowe życzenia Polakom. Mówiąc o pogodzie, wbił szpilę opozycji

Mateusz Morawiecki w najnowszym nagraniu zwrócił się do Polaków, życząc im udanej majówki. Premier roztaczając przed obywatelami wizję odpoczynku w "kraju piękniejącym w oczach" nie mógł powstrzymać się przed wbiciem szpili opozycji. Porównał ich do... majówkowej pogody. "[...] majowa pogoda naprawdę potrafi być bardziej nieprzewidywalna niż poglądy naszej opozycji" – stwierdził z uśmiechem.

Mateusz Morawiecki wbił szpilę opozycji. Porównał ich do pogody na majówkę Fot. screen Facebook @mateuszmorawiecki

Mateusz Morawiecki porównał poglądy opozycji do pogody

Premier wykorzystał majówkowe życzenia do podkreślenia, że kraj ciągle się rozwija

Podkreślał, że niektórzy Polacy mogą cieszyć się nawet 9 dniami wolnego

Mateusz Morawiecki: "pogoda i opozycja mają coś wspólnego"

Na Facebooku Mateusza Morawieckiego pojawiło się nagranie, w którym premier polskiego rządu podsumował swoje ostatnie działania, a także złożył obywatelom majówkowe życzenia. Morawiecki podkreślił, że odwiedził tego dnia wiele miejsc na Mazowszu i w Ziemi Łódzkiej. Mogłem zobaczyć, jak nasz kraj pięknieje w oczach, jak się rozwija i kawałek po kawałku staje się coraz lepszym miejscem do życia i do odpoczynku – podkreślił premier.

Następnie przeszedł do tematu majówki, podkreślając, że ta jest w tym roku szczególnie długa, tym bardziej jeśli komuś udało się wziąć 3 dni wolnego – "wtedy może odpoczywać aż 9 dni". – Tym wszystkim, którzy już robią sobie zapasy kiełbasek i grzeją grille, życzę wspaniałego wypoczynku i rodzinnego czasu – kontynuował szef polskiego rządu.

Dalej premier nawiązał do pogody na majówkę i nie zapomniał o dodaniu od siebie czegoś na temat polskiej opozycji. – Przypominam tylko, że o tej porze roku trzeba śledzić prognozę pogody, bo majowa pogoda naprawdę potrafi być bardziej nieprzewidywalna niż poglądy naszej opozycji – stwierdził.

Mateusz Morawiecki zwrócił się do Polaków, mówiąc, że niezależnie od tego czy świętować będą w górach, na Mazurach nad morzem czy na podmiejskiej działce powinni pamiętać o tym, że żyją w kraju "wolnym, demokratycznym i bezpiecznym" dzięki wspólnej ciężkiej pracy. – Życzę radosnego, spokojnego i bezpiecznego długiego majowego weekendu i wielu radosnych chwil, i przepięknej słonecznej pogody – dodał na zakończenie.

Mateusza Morawieckiego śmieszą hasła opozycji

Kilka dni wcześniej premier Morawiecki odbył spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim podczas którego otwarcie powiedział, że hasła opozycji go śmieszą. – No myślałem, że pęknę ze śmiechu jak Chryzyp – skomentował słowa przedstawicieli opozycji o tym, że programy społeczne PiS są możliwe do zrealizowania dzięki temu, że poprzednicy zostawili w budżecie pieniądze. Morawiecki nie oszczędził także Rafała Trzaskowskiego. Jak powiedział, rząd współpracuje z wszystkimi gminami, nawet z największymi, w tym z Warszawą.

– Powiem państwu, że nawet najbogatszy włodarz, prezydent Trzaskowski skierował jakiś czas temu do mnie pismo z prośbą, czy nie moglibyśmy wesprzeć również inwestycji w Warszawie. I wiecie co? Wspieramy również inwestycje w Warszawie. Jak oni nie potrafią sami ich zrobić, pomożemy warszawiakom – skomentował premier.