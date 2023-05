Top 5 miejsc na najtańsze wakacje. Poznaj świetne metody na wypoczynek i niedrogi, i bardzo udany

Lato zbliża się wielkimi krokami, a osoby, które będą zwlekały zbyt długo z zaplanowaniem wymarzonych wakacji, odczują to naprawdę wyraźnie na... swoich portfelach. Dlatego zdecydowanie warto już dziś włączyć komputer lub smartfon i przystąpić do działania, co pozwoli zaoszczędzić nie tylko stres, ale i pokaźną kwotę. O jakich rzeczach powinniśmy pamiętać? Gdzie szukać najlepszych ofert? Podpowiadamy.

Costa Paradiso, Włochy Fot. mat. prasowe

Po pierwsze: nie licz na oferty last minute

Nawet jeżeli należysz do osób, które nie mają problemu ze spontanicznym planowaniem urlopu – gdy decyzję należy podjąć z dnia na dzień, pakując walizki w tempie ekspresowym i do ostatniego momentu nie wiedząc, gdzie się udamy – w tym roku stawianie na last minute nie będzie dobrą decyzją.

Dlaczego? Te oferty odchodzą w zapomnienie – branża turystyczna ma coraz mniej takich propozycji, a ich ceny są znacznie mniej atrakcyjne, niż niegdyś. Dlatego znacznie lepszym pomysłem będzie wykupienie wymarzonych wakacji już teraz, co pozwoli nie tylko cieszyć się znacznie większym wyborem ofert, ale i odciążyć budżet domowy, gdyż im bliżej wakacji, tym będzie drożej.

Po drugie: pomyśl o mniej oczywistym terminie wyjazdu

Możesz pozwolić sobie na elastyczne podejście do czasu wypoczynku? Świetnie! W ten sposób możesz zafundować sobie wspaniałe wakacje w wymarzonym miejscu, oszczędzając przy okazji nawet kilkadziesiąt procent kwoty, jaką należałoby wydać w szczycie sezonu turystycznego, tj. w lipcu i sierpniu (gdy najwyższe są nie tylko ceny lotów oraz noclegów, ale i wyżywienia oraz wszelakich atrakcji dodatkowych).

Wartość dodana, szczególnie istotna dla osób, które nie znoszą permanentnego przeciskania się przez mrowie ludzi oraz stania w długich kolejkach: wybór mniej oczywistego terminu urlopu, czyli np. czerwca lub września, to również gwarancja uniknięcia tłumów innych turystów.

Przecież zarówno przed szczytem sezonu, jak i po nim południe Europy oferuje nam wspaniałe słońce i ciepłą wodę, dodając do tych wspaniałości ciszę oraz spokój, czyli rzeczy, które mogą ucieszyć równie mocno, co spore oszczędności finansowe.

Po trzecie: korzystaj z nowoczesnych sposobów planowania urlopu

Oczywiście, tradycjonaliści mogą poprzestawać na rekomendacjach członków rodziny lub znajomych, obdzwaniając miejsca polecane przez bliskich. Mogą również odpalić przeglądarkę Google i eksplorować w nieskończoność zasoby internetu, próbując wyłuskać z nich najciekawsze oferty wakacyjne...

Jednak umówmy się, jeżeli chcesz znaleźć ofertę najlepiej dostosowaną do twoich oczekiwań (również finansowych), zdecydowanie lepiej postawić na eSky.pl, czyli na świetną platformę wyspecjalizowaną w organizacji lotów, city breaków i wakacji. W ten sposób – łatwo, szybko i sprawnie – zaplanujesz wyjazd swojego życia, który może okazać się znacznie tańszy, niż sądziliśmy.

Top 5 kierunków na najtańsze wakacje:

◦ Włochy, czyli tegoroczny numer jeden, jeżeli mowa o atrakcyjności finansowej. Ceny lotów do tej krainy wspaniałego jedzenia oraz zapierających dech w piersiach atrakcji (niezależnie od tego, czy mówimy o naturze, czy też architekturze) zaczynają się już od... niecałych 250 zł! Marzy ci się Pescara lub Ankora? A może wolisz Sycylię, Bari albo Rimini? Wybór jest ogromny, wystarczy zajrzeć do zakładki “Okazje” na eSky.pl.

◦ Grecja: kierunek turystyczny kochany (czemu trudno się zresztą dziwić) przez Polaków od wielu lat. Niezależnie od tego, czy śnisz o Korfu, Salonikach, Krecie czy też Rodos, wejdź koniecznie w zakładkę “Okazje” na eSky.pl – znajdziesz tam najtańsze loty w rozmaite rejony Grecji.

◦ Chorwacja: kierunek doskonale znany i lubiany przez Polaków, którzy nader chętnie udają się tam samochodami. Nie masz ochoty na długą, wyczerpującą podróż? Na miejscu chcesz znaleźć się i błyskawicznie, i niedrogo? Żaden problem – ot, skorzystaj z zakładki “Okazje” na eSky.pl, a okaże się, że w obie strony możesz polecieć już za ok. 300 zł.

◦ Malta: bardzo ciekawy kierunek turystyczny, który zyskuje coraz większą popularność wśród naszych rodaków. Trudno się temu dziwić, gdyż mówimy tutaj o wyspie z zapierającymi dech w piersiach widokami, mnóstwem zabytków, wspaniałymi plażami oraz turkusową wodą, na którą można znaleźć bardzo atrakcyjne cenowo bilety lotnicze. Tanie loty na Maltę znajdziesz w zakładce “Okazje” na eSky.pl.

◦ Albania, czyli kierunek, który zyskuje coraz większą popularność, co zresztą nie dziwi, jeżeli wziąć pod uwagę wiele atrakcji, które znajdziemy na miejscu. Dołóżmy do tego fakt, iż jest to kraj niedrogi, co pozwala znacząco obniżyć koszt wakacji – zwłaszcza jeżeli połączyć to z bardzo atrakcyjnymi cenami biletów lotniczych, które znajdziesz w zakładce “Okazje” na eSky.pl.