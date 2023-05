Zaskakujące słowa biskupa: Chrześcijanin nie może nie pracować i żyć na koszt innych

Agnieszka Miastowska

B iskup diecezji kaliskiej Damian Bryl w swoim kazaniu postanowił zwrócić Polakom uwagę na kwestię pracy, komentując, że to jedyne narzędzie do walki przeciwko ubóstwu i sposób na osiągnięcie godnych warunków życia. Zwrócił się też do osób niepracujących, mówiąc, że "chrześcijanin nie może żyć na koszt innych", a lenistwo szkodzi ludzkiemu bytowaniu.