Ukraina reaguje w sprawie dronów nad Kremlem. Mówi o rosyjskich partyzantach

Ukraina nie ma związku z nocnym uderzeniem dronów na Kreml – oznajmił Serhij Nikiforow, rzecznik prasowy Wołodymyra Zełenskiego. Wcześniej władze rosyjskie winą za atak obarczyły właśnie Kijów.

W sieci znalazło się wideo przedstawiające atak drona na Kreml Fot. Telegram

W mediach społecznościowych pojawiło nagranie przedstawiające uderzenie dronów w budynek Kremla

Władze rosyjskie twierdzą, że był to zamach na życie Władimira Putina ze strony Ukrainy

Przedstawiciele ukraińskich władz zaprzeczają temu, jakoby Kijów miał cokolwiek wspólnego z atakiem na Kreml

Dwa drony nad siedzibą Kremla. Reakcja Ukrainy

Serhij Nikiforow, rzecznik prasowy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przekazał, że Ukraina nie posiada żadnych informacji o "rzekomym nocnym ataku" na Kreml. "Ukraina wszystkie środki wykorzystuje do uwolnienia swoich terytoriów, a nie atakowania cudzych" – przekazał.

Z kolei Anton Heraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy, wysunął teorię, że Kreml został zaatakowany przez "rosyjskich partyzantów". "Mimo to Moskwa tradycyjnie spieszyła się z obwinianiem za wszystko 'reżimu kijowskiego'. Rzecznik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zaprzeczył już zarzutom, jakoby Ukraina brała udział w ataku. W Rosji jest wystarczająco dużo ludzi, którzy chcą posłać Putina do piekła" – napisał na Telegramie.

Utrzymane w podobnym tonie oświadczenie wydał także doradca Zełenskiego Mychaiło Podolak. "Ukraina prowadzi wyłącznie wojnę obronną i nie atakuje obiektów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dlaczego? To nie rozwiązuje żadnego problemu militarnego. Daje to jednak Rosji podstawy do usprawiedliwiania ataków na ludność cywilną" – napisał na Twitterze.

Rosja o zamachu na Putina

Jak pisaliśmy w naTemat, do incydentu nad Kremlem miało dojść w nocy z 2 na 3 maja. Treść stanowiska władz w Moskwie opublikowała m.in. agencja RIA Novosti.

"Uważamy te działania za planowany akt terrorystyczny i zamach na życie prezydenta Federacji Rosyjskiej przeprowadzony w przeddzień Dnia Zwycięstwa, parady 9 Maja, na której planowana jest również obecność zagranicznych gości" – czytamy w wydanym przez Kreml komunikacie.

Drony miały zostać zniszczone przez rosyjską obronę powietrzną. "Z wykorzystaniem systemów kontroli radarowej drony zostały unieszkodliwione. W wyniku upadku i rozsypania się odłamków na terenie Kremla nie poniesiono strat materialnych i nikt nie został ranny" – przekazano w oświadczeniu.

Dodano, że "strona rosyjska zastrzega sobie prawo do podjęcia działań odwetowych tam, gdzie uzna to za stosowne i w czasie, jakim uzna za stosowny".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że harmonogram spotkań Władimira Putina pozostaje bez zmian. – Działania kijowskiego reżimu to planowany zamach na życie prezydenta Federacji Rosyjskiej – stwierdził Pieskow, cytowany przez rosyjskie media.

Jak dodał, w chwili ataku Putina nie było na Kremlu, bo prezydent Rosji ma przebywać w swojej rezydencji w Nowo-Ogarowie pod Moskwą. W mediach społecznościowych opublikowane zostały nagrania przedstawiające rzekome uderzenie dronów w budynek Kremla. Widać na nim unoszące się kłęby dymu.