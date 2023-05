Nie żyje Dziadek Józek, a właściwie Józef Górny, senior znany z TikToka. 77-letni mężczyzna był uwielbianym influencerem, a jego walkę z chorobą śledziło wielu internautów. O jego śmierci poinformowała za pomocą TikToka jego córka, Monika Jaskólska.

W mediach pojawiła się smutna wiadomość o śmierci znanego TikTokera. Józef Górny znany pod pseudonimem Dziadek Józek odszedł w wieku 77 lat. Przez ostatni czas zmagał się z nowotworem, a postępy w leczeniu oraz ciężkie chwile dokumentował wraz ze swoją córką Moniką Jaskólską na TikToku.

Józef Górny znany jako Dziadek Józek z TikToka nie żyje. Miał 77 lat

Większość wierzyła, że stan 77-letniego mężczyzny uległ poprawie, kiedy na początku kwietnia opublikowano film, na którym poruszał się bez pomocy wózka. Wielu internautów wspierało Dziadka Józka. Teraz użytkownicy TikToka opłakują śmierć człowieka, który stał się jednym z najbardziej pozytywnych influencerów.

- Bardzo długo zastanawiałam się, jak wam to powiedzieć, ale stwierdziłam, że skoro tak z tatą przez ostatnie lata komunikowaliśmy się z wami, to tak samo skończymy tą jego piękną drogę. Tata odszedł dziś o pierwszej dziesięć. Jest już tam, już go nie boli – przekazała na TikToku córka Józefa Górnego, Monika Jaskólska.

Mężczyzna ostatnie chwile swojego życia spędzał w hospicjum. Jaskólska wielokrotnie wraz ze swoim ojcem dziękowali wszystkim za wsparcie i słowa otuchy, które płynęły od internautów. W jednym z filmików napisała, że Dziadek Józek "odrzucił złe myśli". Wyznała wówczas, że 77-latek czytał wszystkie komentarze.

Z czasem wsparcie TikTokerowi okazali nie tylko internauci, ale także znani celebryci. Wspierali go między innymi Rafał Sonik, Piotr Kupicha czy zespół Enej. Jak podaje portal rozrywka.radiozet.pl, kilka słów od siebie dodała również Anna Dymna, która obiecała mężczyźnie spotkanie.

– Józiu kochany, ja twoja rówieśnica chyba jestem. To ja ci mówię, że ty się trzymaj kochany, że życie jest piękne, uśmiechnij się, ja się do ciebie uśmiecham. Bo jak człowiek się uśmiecha, to od razu lepiej się czuje – mówiła aktorka.

Józef Górny odszedł 3 maja w wieku 77 lat. Monika Jaskólska opublikowała także e-klepsydrę, informując, że serwery nie wytrzymały ilości wejść. Tym samym przekazała, że msza żałobna zostanie odprawiona 6 maja o godzinie 11:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kamienicy w Bielsku-Białej. Następnie żałobnicy będą towarzyszyć Dziadkowi Józkowi w ostatniej drodze.