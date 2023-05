Córka Świerzyńskiego apeluje do fanów o pomoc. Pokazano zdjęcia spalonego domu

Nikola Dutkiewicz, czyli córka Sławomira Świerzyńskiego, która śpiewa z nim w legendarnej formacji Bayer Full, przekazała przykre wieści. W sieci pojawiła się zbiórka na pomoc pokrzywdzonym w pożarze. Okazuje się, że czteroosobowa rodzina niedawno wprowadziła się do swojego wymarzonego domu, na który pracowała całe życie.

Nikola Dutkiewicz błaga o pomoc. Ostatnio poinformowała w social mediach o tragicznym zdarzeniu

Wpis pojawił się nie tylko na jej profilu, ale także w mediach społecznościowych grupy Bayer Full

Potrzebna jest pilnie pomoc finansowa. Dom poszedł z dymem

Córka Sławomira Świerzyńskiego prosi o wsparcie. Zdjęcia spalonego domu

Córka lidera zespołu disco-polo poinformowała pod koniec kwietnia, że przyjaciele jej rodziny stracili w pożarze cały dobytek. W płomieniach stanęła nieruchomość w miejscowości nowe Grabie koło Płocka, na którą pracowali całe życie.

"Nasi Przyjaciele, Koledzy, Znajomi, Bliscy sobotniej nocy stracili w pożarze dobytek swojego życia. Rodzina Marcina, Edyty i 4 cudownych chłopców po niespełna roku mieszkania w nowym domu utracili to, na co pracowali własnymi siłami" – czytamy we wpisie wokalistki.

Bliscy znajomi Nikoli Dutkiewicz i zespołu Bayer Full są zdruzgotani, bowiem stracili dach nad głową. W domu zdążyli spędzić pierwszą Wielkanoc. Wyprawiono też komunię dla dwóch synów. Tydzień później doszło do tragedii. Budynek, który stanął w płomieniach, niestety nie był ubezpieczony. Wpisowi na zbiórce towarzyszą zdjęcia spalonego domu.

"Dopiero w styczniu został oddany do użytku, wcześniej można go było ubezpieczyć tylko jako dom w budowie. Edyta z Marcinem planowali ubezpieczyć swój dom. Jednak pożar ich wyprzedził. W styczniu urodził się im najmłodszy synek, a w kolejnych tygodniach okazało się, że dwulatek Feliks musi mieć pilną operację serca, która została przeprowadzona szpitalu w Łodzi. Sprawy domu zeszły na dalszy plan. Po prostu za dużo się działo..." – podano w opisie na Zrzutka.pl.

Na szczęście mogą liczyć na pomoc członków formacji disco-polo. "Wielu z nas stara się pomóc jak może. Jednak potrzebujemy Waszego wsparcia! Założona została zbiórka na odbudowę spełnionego i niestety straconego marzenia. Każda złotówka jest jak złoto! Damy radę!" – dodała otuchy córka Sławomira Świerzyńskiego. Dotychczas na stronie zrzutki zebrano niespełna połowę kwoty docelowej.

Przypomnimy, że Bayer Full to jednej z najstarszych i najbardziej popularnych zespołów uprawiających w Polsce tzw. muzykę taneczną. Niezmiennie od 40 lat liderem i wokalistą zespołu jest Sławomir Świerzyński. Na swoim koncie ma takie utwory jak "Blondyneczka", "Wszyscy Polacy" czy disco-polowy szlagier "Majteczki w kropeczki".

Na wszelkich imprezach i koncertach chętnie pokazuje się także z dziećmi. Piosenkarz ma trzy, dorosłe pociechy: dwóch synów - Damiana i Sebastiana oraz córkę Nikolę. Potomkowie poszli w jego ślady, zakładając w kilka lat temu grupę Baby Full, który również lubuje się w muzyce disco-polo.

