Def Leppard and Mötley Crüe ogłaszają "The World Tour"

Def Leppard i Mötley Crüe idą za ciosem po największej północnoamerykańskiej trasie stadionowej w 2022 roku, na którą sprzedano ponad 1,3 miliona biletów. Ikony rocka wyruszą w świat w 2023 roku w ramach wspólnej trasy „The World Tour"!

Fot. mat. prasowe

Zorganizowana przez Live Nation światowa trasa koncertowa rozpocznie się w sobotę 18 lutego 2023 roku w Foro Sol w Mexico City. Oba zespoły dadzą elektryzujące występy na całym świecie. Po przystanku w Ameryce Łacińskiej, w maju 2023 udadzą się do Europy, gdzie 31 maja wystąpią w Krakowa na Tauron Arenie a w sobotę 1 lipca odwiedzą kultowy stadion Wembley. Całość zwieńczy koncert w szkockim Glasgow w Hampden Park 6 lipca 2023 roku.

"Po tym, jak w końcu wróciliśmy do koncertowania i odbyliśmy obszerną letnią trasę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w tym roku, jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że w 2023 roku znów wystąpimy na stadionach w największych miastach na całym świecie… Nie możemy się doczekać, żeby wkrótce was tam zobaczyć!" powiedział Joe Elliott z Def Leppard.

"Mieliśmy niesamowitą frajdę grając „The Stadium Tour” w Ameryce Północnej tego lata i naprawdę nie możemy się doczekać, aby wyruszyć w świat z „The WORLD Tour” w 2023 roku. Przygotujcie się, Crüeheads Ameryki Łacińskiej i Europy! Jesteście następni, a my nie możemy się doczekać, żeby w końcu zobaczyć was wszystkich ponownie w przyszłym roku!" powiedzieli członkowie Mötley Crüe we wspólnym oświadczeniu.

O ZESPOŁACH:

Z ponad 110 milionami sprzedanych albumów na całym świecie i dwiema prestiżowymi nagrodami Diamond Awards w USA oraz wprowadzeniu do Rock & Roll Hall of Fame® w 2019 roku, Joe Elliott (wokal), Phil Collen (gitara), Rick Savage (bas), Vivian Campbell (gitara) i Rick Allen (perkusja), czyli członkowie Def Leppard, nadal są jedną z najważniejszych sił w muzyce rockowej. W trakcie swojej kariery zespół wyprodukował serię klasycznych, przełomowych albumów, które wyznaczyły standard dla pokoleń fanów muzyki i artystów. Spektakularne występy na żywo i bogaty arsenał przebojów to synonimy Def Leppard. To dzięki nim są nazywani największym zespołem rockowym na świecie.

Wpływowa kariera formacji obejmuje liczne hitowe single i przełomowe, multi-platynowe albumy - w tym dwa najlepiej sprzedające się albumy wszech czasów - Pyromania i Hysteria, zawierające ich ponadczasowe nagrania, takie jak „Rock of Ages”, „Pour Some Sugar on Me” i „Foolin”. W styczniu 2018 roku grupa Def Leppard po raz pierwszy udostępniła fanom pełną dyskografię za pośrednictwem platform streamingowych. Dzięki temu zespół ponownie zdominował światowe listy przebojów, podobnie jak w przypadku oryginalnego wydania płyt. Ich krążki trafiły do Top 10 w ponad 30 krajach w serwisie iTunes, w tym Hysteria na #3 w USA i #5 w Wielkiej Brytanii (36 lat po tym, jak znalazł się na liście przebojów Billboard na 1. miejscu). Def Leppard zaliczył również wszystkie miejsca podium na amerykańskiej liście albumów. Od 2018 zespół zgromadził oszałamiające 5,5 miliarda odtworzeń w streamingu docierając do młodszych odbiorców (18-44), którzy obecnie stanowią 58% ich całości. Poza tym, zespół zyskał imponujące 15 milionów fanów na platformach społecznościowych.

W maju 2022 roku Def Leppard wydał swój dwunasty studyjny album Diamond Star Halos, który zadebiutował na #1 miejscu na listach przebojów Apple i Amazon Music. Wydawnictwo znalazło się również w Top 10 na północnoamerykańskiej liście Billboard's Top 200 Albums, notując ósmy Top 10 w karierze zespołu w tej kategorii i zdobył 1. miejsce na liście Billboard's Hard Rock chart. Płyta Diamond Star Halos wielokrotnie pojawiała się w zestawieniach na całym świecie, w tym Top 5 w Wielkiej Brytanii. Zakończona w 2018 roku historyczna stadionowa trasa w Ameryce Północnej zarobiła ponad 100,000,000.00 dolarów. Udało się sprzedać ponad 1,000,000 biletów, co jest ogromnym wyczynem w obecnych realiach tras koncertowych. Def Leppard & Mötley Crüe ponownie przebili tę liczbę, sprzedając w 2022 roku ponad 1,4 miliona biletów na stadiony w Ameryce Północnej, co poskutkowało osiągnięciem oszałamiającej kwoty 173 500 000,00 dolarów. Zespół Def Leppard jak zawsze przekracza granice w swoich elektryzujących występach na żywo.

Pochodzący z Los Angeles, CA, kwartet - Vince Neil (wokal), Nikki Sixx (bas), Tommy Lee (perkusja) i Mick Mars (gitara) – stoi na czele rockowego świata od 41 lat. Zespół sprzedał ponad 100 milionów albumów na całym świecie, zdobył 7 platynowych i multi-platynowych albumów w USA, 22 hity z Top 40 mainstream rocka, 6 singli z Top 20 popu, 3 nominacje do Grammy, 5 najlepiej sprzedających się książek New York Timesa, gwiazdę na Hollywood Walk of Fame i hitowy film Netflixa.

Mötley Crüe zgromadzili ponad 5 miliardów odtworzeń na platformach streamingowych, a w mediach społecznościowych cieszy się ponad 8 milionami fanów. Znany z niezapomnianych występów na żywo zespół wyprzedał liczne trasy koncertowe na całym świecie. Miliony fanów widziały ich przełomowe rozwiązania sceniczne, takie jak perkusyjny rollercoaster Tommy'ego Lee i miotający płomieniami bas Nikkiego Sixxa. W 2012 roku byli czołowym zespołem serii wyprzedanych koncertów w Las Vegas. Przeboje Mötley Crüe, takie jak „Kickstart My Heart" i „Home Sweet Home" są często wykorzystywane przez światowe marki (NASCAR, Dodge, Coldwell Banker, Carl's Jr.,KIA itd.). Po ich muzykę sięgali również twórcy Stranger Things, Cobra Kai i wielu innych hitowych telewizyjnych produkcji.

Biografia zespołu „The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band" stała się bestsellerem New York Timesa w 2001 roku i sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie. Od tego czasu członkowie zespołu stali się autorami 4 innych bestsellerów New York Timesa. W 2019 roku Netflix udostępnił fabularny film biograficzny "The Dirt" na podstawie bestsellerowej książki. Produkcja stała się globalnym hitem zdobywając 94% pozytywnych wyników oglądalności w serwisie Rotten Tomatoes. W rezultacie Mötley Crüe zyskali nowe pokolenie fanów, tym samym jeszcze bardziej ugruntowując swój ikoniczny status, znaczenie i ponadczasowość twórczości.

Fani zespołu już wkrótce będą mogli kupić/wypożyczyć film The Retaliators, który w tym miesiącu pojawi się na platformach VOD na całym świecie; Nikki Sixx jest współautorem zapadającej w pamięć piosenki przewodniej „21 Bullets", a Tommy Lee pojawia się w filmie jako gość specjalny.

Mötley Crüe pozostaje wielką światową atrakcją po 41 latach kariery, a latem 2022 roku poprowadzili wspólnie z Def Leppard wyprzedaną trasę po północnoamerykańskich stadionach. W 2023 roku zespół wyruszy w podróż do innych części świata.

