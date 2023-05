Koronacja Karola III. Rozpoczęła się msza w Opactwie Westminsterskim

Orszak królewski dotarł do Opactwa Westminsterskiego. To oznacza, że rozpoczęła się pierwsza część oficjalnej ceremonii koronacyjnej Karola III na króla Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Brytyjskiej.

Rozpoczęła się koronacja Karola III. Fot. MARCO BERTORELLO/AFP/East News

Tekst jest aktualizowany.

Książę Karol wstępuje na tron po tym, jak we wrześniu ubiegłego roku zmarła jego matka królowa Elżbieta II. Koronacja jest ceremonią religijną, która sformalizuje status Karola III jako króla. To także element rojalistycznej propagandy. Koronacja ma powiedzieć obywatelom Wielkiej Brytanii, jakim królem będzie Karol. Uroczystość ma być krótsza i mniej kosztowna niż poprzednie koronacje, ale wciąż na tyle widowiskowa, by olśnić poddanych. Uroczystość rozpoczęła się o 12:00 czasu polskiego. Karoca wioząca króla Karola III, która wyruszyła spod Pałacu Buckingham podjechała już pod Opactwo Westminsterskie.

Chwilę później rozpoczęła się oficjalna msza święta, podczas której Karol III zostanie namaszczony i intronizowany na króla Wielkiej Brytanii.

Na początku arcybiskup przedstawił monarchę obecnemu w opactwie zgromadzeniu. Zebraniu krzyknęli po tym: "Boże chroń króla!", po czym rozległ się dźwięk trąb. Następnie monarcha złożył przysięgę stać na straży prawa i kościoła anglikańskiego.

Trzecią częścią będzie namaszczenie, czyli pomalowanie monarchy świętym olejem, symbolizującym namaszczenie przez Boga. Jest to moment zbyt święty, by był pokazywany publicznie.

Karol III złożył królewskie ślubowanie z ręką na Piśmie Świętym.

"Wszyscy, którzy tego pragną, zgromadzeni w Opactwie Westminsterskim, jak również gdzie indziej, niech powiedzą razem: przysięgam, że będę wiernie oddany Waszej Królewskiej Mości, jego spadkobiercom i następcom zgodnie z prawem. Tak mi dopomóż Bóg" - brzmiał tekst jego przysięgi. Następnie podpisał tekst swojego ślubowanie.