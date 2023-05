Strażnik graniczny uratował niemowlaka. Mama biegała z sinym dzieckiem [NAGRANIE]

Agnieszka Miastowska

N a drogowym przejściu granicznym w Zosinie (woj. lubelskie) mogło dojść do tragedii. Matka z dzieckiem na ręku wybiegła do pawilonu odpraw ukraińskiej Służby Celnej. Chłopiec był siny, nie dawał oznak życia. Sierżant Mateusz Kondrat zareagował szybko i chłopiec zaczął oddychać. Przytomne dziecko do szpitala zabrała karetka.