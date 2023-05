Są wstępne prognozy na lato 2023. Wiemy, jak będzie wyglądała pogoda w wakacje

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazali, jakiej temperatury możemy spodziewać się w wakacje. Upały nadejdą już w czerwcu, ale na tym się nie skończy.

Prognozy długoterminowe zapowiadają wyjątkowo ciepłe wakacje. Fot. Marek BAZAK/East News

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował długoterminową prognozę pogody na miesiące, które przypadają na okres wakacyjny

Z przewidywań synoptyków wynika, że fale upałów pojawią się w naszym kraju już w czerwcu

Również sierpień będzie miesiącem, gdzie średnia miesięczna temperatura może być wyższa niż norma wieloletnia, ale pojawi się też więcej opadów

Lato zbliża się wielkimi krokami, o czym przypomina również coraz częściej pojawiające się ostatnio słońce. Przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali eksperymentalną, długoterminową prognozę pogody, która wskazuje, jak będą wyglądały wakacje.

Według założeń synoptyków jedno jest pewne - okres wakacyjny będzie w tym roku wyjątkowo ciepły.

Jakie w tym roku będzie lato? Prognoza IMGW na wakacje

Wstępne prognozy na czerwiec wskazują, że upały nadejdą szybciej, niż się tego można by spodziewać. Średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Natomiast średnia miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna mieścić się w zakresie normy.

W lipcu zarówno temperatura, jak i suma opadów w kraju najprawdopodobniej będą zbliżone do normy wieloletniej przypisanej dla tego miesiąca. Możemy więc oczekiwać całkiem sporo słońca i rześkich opadów deszczu.

Drugi miesiąc wakacji, sierpień, przyniesie natomiast więcej wyższych temperatur, niż w ubiegłych latach. W całym kraju średnia miesięczna temperatura może być wyższa niż norma wieloletnia. Podobnie w przypadku opadów - w przeważającym obszarze kraju będą wyższe od średnich wartości. Jedynie na wschodzie mogą okazać się w zakresie normy wieloletniej.

Lato będzie upalne. Co oznaczają wartości powyżej normy?

Mimo, iż przewidywania, co do zbliżających się upalnych temperatur są coraz częstsze, to meteorolodzy zaznaczają, że są to prognozy orientacyjne i mają charakter eksperymentalny.

Przedstawiciele IMGW wyjaśniają, że gdy przewidywana temperatura lub suma opadów jest powyżej normy, to można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020

Natomiast poniżej normy zakłada, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Przewidywana temperatura lub suma opadów w normie wskazuje, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.