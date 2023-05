Przekona cię do elektryków. Wyliczamy powody, dla których Enyaq Coupé to "ten" 

Samochody z napędem elektrycznym nie są już niczym niezwykłym. I nic w tym dziwnego, bo to właśnie pojazdy ładowane z gniazdka są naszą przyszłością. Biorąc jednak pod uwagę, jak szybko rozwija się technologia napędów elektrycznych, warto rozejrzeć się za pojazdem, który wyprzedza konkurencję o kilka długości. Dzisiaj najlepiej spojrzeć na południe, w stronę fabryk Skody, z których całkiem niedawno wyjechał pierwszy Enyaq Coupé.

Fot. naTemat

Dlaczego nowy Enyaq Coupé to obecnie jeden z najciekawszych elektryków na rynku? Powodów jest sporo, zwłaszcza że model ten jest dostępny również w wariancie, który dotychczas nie był kojarzony z samochodami o “na prąd”.

1. Pierwszy w tej klasie

Tej informacji absolutnie nie można przeoczyć: Enyaq Coupé w wersji RS to pierwszy w historii w pełni elektryczny pojazd tej klasy. Oznacza to, że decydując się na jego możecie oczekiwać… Cóż, naprawdę trudno ująć to inaczej: elektryzujących wrażeń z jazdy. Okazuje się, że prowadzenie elektryka może być tak samo ekscytujące, jak kierowanie autem z klasycznym napędem.

2. Świetny zasięg

Niezależnie od tego, czego z reguły oczekujecie od swoich czterech kółek, decydując się na elektryka, prawdopodobnie pierwszą rzeczą, którą sprawdzicie zasięg. Biorąc pod uwagę nie aż tak gęstą, póki co, siatkę stacji do ładowania, jest to jak najbardziej uzasadnione.

Enyaq Coupé w wersji RS ma “w papierach” 545 kilometrów zasięgu. W zależności od panujących warunków dystans może być nieco mniejszy, ale nawet biorąc pod uwagę spadek na poziomie 20-30 proc., przejazd kilkuset kilometrów na jednym ładowaniu to bardzo kusząca opcja.

3. Szybkie ładowanie

Kolejna pozycja, której nikt z was raczej nie przeoczy: czas, potrzebny na naładowanie baterii. W przypadku Enyaqa Coupé RS jest to około pół godziny. Korzystając z szybkiej ładowarki możemy w tym czasie napełnić akumulator od 20 do 80 proc.

4. Sportowe przyspieszenie

Szybkość ładowania idzie w parze z mocą: sinik nowego Enyaqa Coupé RS ma pojemność 82 kWh. Przyspieszenie do setki zajmuje mu zaledwie 6,4 sekundy. W klasie elektryków dostępnych na naszym rynku to wynik co najmniej imponujący.

Dodajmy, że wariant RS posiada w standardzie drugi silnik na przedniej osi, czyli dysponuje napędem 4x4. W efekcie otrzymujemy pojazd, który sprawdzi się zarówno na szosie, jak i w trudniejszym terenie.

5. Sportowa sylwetka

Oczywiście, to co pod maską liczy się najbardziej, jednak nie da się ukryć, że Enyaq Coupé RS już na pierwszy rzut oka robi niesamowite wrażenie. Mocny, atletyczny przód i opływowy tył to połączenie, które wysyła jasny komunikat pod tytułem: mam mnóstwo do zaoferowania, nie znudzisz się mną szybko.

Przekaz ten podkreśla kolorystyka: model RS możecie bowiem nabyć w iście nietuzinkowym kolorze: elektryzującej neonowej zieleni Mamba Green. Opcją jest również energetyczny Pomarańczowy Phoenix.

Intrygującym akcentem jest również Crystal Face, czyli efektowny grill, z poziomym pasem świetlnym oraz pionowymi żebrami, oświetlanymi przez 131 LED-ów. Ta “błyskotka” jest standardowym elementem designu RS-a, ale istnieje również możliwość dodania jej do pozostałych wariantów Enyaqa Coupé.

6. Rodzinne wnętrze

Mimo zadziornego wyglądu Enyaq Coupe RS posiada również delikatniejszą stronę: wystarczy zajrzeć do wnętrza. Przestronne, wygodne wnętrze wyposażone - jak to w przypadku Skody - w niezliczoną ilość strategicznie umiejscowionych schowków, daje jasno do zrozumienia, że z powodzeniem pomieści się w nim cała rodzina.

W tym miejscu warto podkreślić pojemność bagażnika. Pomimo “ściętego” tyłu nie różni się zasadniczo od klasycznej wersji Enyaqa: przestrzeń, którą tu dysponujemy to aż 570 litrów.

Dodajmy, że projektanci Skody zatroszczyli się również o to, aby dostępną przestrzeń wykorzystywać w sposób jak najbardziej ergonomiczny. Przykładowo: kabel do ładowania ma swoje miejsce w specjalnym koszy z boku bagażnika. Jeśli jednak chcemy go ukryć, możemy do tego wykorzystać przestrzeń schowków pod podnoszoną podłogą. Przemieszczaniu się toreb z zakupami zapobiegają natomiast specjalne, mobilne ograniczniki.

7. Frajda z jazdy

Skoro o rodzinnych podróżach mowa, warto wspomnieć o czynniku “wow”, który na pewno zrobi wrażenie na najmłodszych pasażerach (na tych starszych z resztą też). Chodzi o panoramiczny, przeszklony dach, który sprawi, że rodzinne wyprawy zyskają zupełnie nowy wymiar. To właśnie magia Enyaqa Coupé: frajdę z jazdy ma tu nie tylko kierowca.

8. Zespół asystentów

Niewątpliwą zaletą nowoczesnych pojazdów jest fakt, że dzięki zaawansowanym systemom wspomagania, kierowca rzeczywiście może skupić się na czerpaniu radości z jazdy. Enyaq Coupe RS został wyposażony, między innymi, w technologię Turn Assisst, która ogranicza ryzyko kolizji przy skręcie w lewo, a także Park Assist, dzięki której pojazd samodzielnie zaparkuje w wybranych lokalizacjach.

9. Preferencyjny zakup

Warto pamiętać, że decydując się na zakup Enyaqa Coupé, czy też każdego innego elektryka, możemy otrzymać dofinansowanie. Program “Mój Elektryk” wspierający kierowców, którym kwestie środowiskowe nie są obojętne, pozwala obniżyć cenę nowego samochodu o kilka tysięcy.

10. Atrakcyjny wynajem

Kupno auta to dzisiaj jedna z opcji. Dla tych, którzy cenią sobie większą elastyczność, Skoda przygotowała ofertę wynajmu swoich samochodów. Miesięczna opłata zawiera w sobie wszystkie koszty eksploatacji samochodu, w tym serwis czy wymianę opon. Użytkownik troszczy się jedynie o paliwo, a w przypadku Enyaqa Coupé - o zasilanie.