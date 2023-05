Kolejna edycja konferencji I ❤ marketing & technology już w maju!

15–19 maja w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji marketingowej - I ❤ marketing & technology. Event odbędzie się stacjonarnie w Multikinie Złote Tarasy, ale można wziąć w nim udział również online.

fot. mat. prasowe

Po raz pierwszy konferencja będzie trwać aż pięć dni i wystąpi na niej ponad 50 prelegentek i prelegentów.

I ❤ marketing & technology to przede wszystkim dawka skondensowanej wiedzy, bo każdy występujący to ekspert w swojej dziedzinie, a na przekazanie cennych wskazówek ma jedynie 18 minut. Dzięki temu musi maksymalnie wykorzystać czas i skupić się na tym, co naprawdę istotne.

Prelegentki i prelegenci rywalizują między sobą o miano najlepszego wystąpienia, a o ich wynagrodzeniu decyduje publiczność, która ocenia wszystkie prelekcje.

Uzupełnieniem prezentacji będą panele dyskusyjne, podczas których występujący odpowiedzą na pytania publiczności.

Konferencja została podzielona na kilka ścieżek tematycznych:

I ❤ automation & tools – NOWOŚĆ!

I ❤ marketing

I ❤ social media

I ❤ seo & content

I ❤ dev

Uczestnicy mają do wyboru bilety zarówno na pojedyncze dni, jak pakiety kilkudniowe, aby jak najlepiej dopasować tematykę do swoich preferencji.

Zaletą konferencji jest również to, że spotykają się na niej przedstawiciele zarówno korporacji, MŚP, jak i agencji marketingowych. Dzięki temu networking stoi na bardzo wysokim poziomie, a wiele spotkań biznesowych można odbyć w czasie samego wydarzenia.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie ilovemkt.pl.