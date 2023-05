Sportowy, dynamiczny, elegancki. W sam raz dla... rodziny? Odkrywamy Skodę Enyaq Coupé RS

“Samochód rodzinny” to słowa, które nawet najszczęśliwszym rodzicom nie zawsze przechodzą łatwo przez gardło. Bo wybór auta, które bez trudu pomieści wózki, torby na pieluchy i tonę przytulanek oraz będzie wygodną bazą dla fotelików, wiąże się z reguły ze sporym zawężeniem kryteriów poszukiwań. Żegnaj piękna sportowa sylwetko, witaj pojemny, kanciasty bagażniku. Tylko skoro to prawda, to dlaczego na zdjęciu powyżej widzicie “wysportowaną” Skodę w wersji coupé?

Skoda Enyaq Coupe RS to jedno z najnowocześniejszych aut elektrycznych na rynku.

Zaletami modelu są świetne osiągi: zarówno jeśli chodzi o prędkość, jak i krótki czas ładowania oraz zasięg.

Sportowa sylwetka idzie na kompromis z wygodą: sportowy elektryk od Skody nie ma kompleksów ani jeśli chodzi o komfort jazdy, ani w kwestii pojemności bagażnika.

Inżynierowie Skody ewidentnie nie mieli łatwego zadania: stworzenie samochodu z napędem elektrycznym, który będzie jednocześnie szybki, pojemny i atrakcyjny wizualnie wydaje się dość karkołomne. Obecność na rynku nowego modelu Skody Enyaq Coupé ma dowodzić, że dla chcącego rzeczywiście nie ma nic trudnego.

Czy Skoda Enyaq Coupé RS faktycznie może pełnić funkcję pierwszego samochodu w rodzinie? Tylko spójrzcie.

Sportowa sylwetka, panoramiczny dach i Crystal Face

Premiera Skody Enyaq Coupé RS od początku wzbudzała spore emocje. Jest to bowiem pierwszy elektryczny samochód w historii marki oznaczony akronimem “Rally Sport”.

I nawet jeśli nie jesteście biegli w motoryzacyjnej nomenklaturze, wystarczy jeden rzut oka na elegancką, opływową sylwetkę tego modelu, aby rozwiać wszystkie wątpliwości: to nie jest samochód, który ma służyć jedynie do przemieszczania się z punktu A do punktu B. To pojazd, od którego można oczekiwać znacznie więcej, na przykład przyspieszenia do setki w 6,5 sekundy.

Tak dobry wynik to po części zasługa designu: charakterystyczna, opadająca linia dachu i ostra krawędź spływu tylnej klapy słusznie sugerują, że współczynnik oporu powietrza, w przypadku tego modelu, nie będzie wysoki. Atletyczny, mocny charakter podkreśla z kolei sportowy zderzak, a boczne progi w kolorze nadwozia oraz aluminiowe obręcze kół nadają sylwetce zadziorności.

Ale skoro mowa o “charakterze” Enyaqa Coupe RS nie sposób pominąć jednego z detali, które zdecydowanie podbijają wskaźnik “wow”. Crystal Face, bo o nim mowa, to imponujący, podświetlony za pomocą dokładnie 131 LED-ów, grill - proste rozwiązanie, które jednak starannie podkreśla unikalny charakter modelu RS.

Crystal Face to standard dla modelu RS, podobnie jak przyciemniany, panoramiczny szklany dach, tworzący jedność z tylną szybą. Nie da się ukryć, że tego typu rozwiązania tworzą w kabinie niesamowity nastrój. Dzięki niemu każda podróż, niezależenie od aury, ma szansę stać się ekscytującą przygodą. “Niewidzialny dach”, który zatrzymuje krople deszczu? Brzmi jak efekt rodem z komiksów czy wysokobudżetowych produkcji z superbohaterami… Czyli dokładnie to, co dzieci (okej, niektórzy dorośli też) lubią najbardziej. Jeśli to nie jest cechą auta rodzinnego, to… z pewnością jest nią potężny bagażnik o pojemności 570 litrów.

Warto dodać, że Enyaq Coupé RS nie został pozbawiony flagowych dla Skody rozwiązań w dziedzinie logistyki: bagażnik jest świetnie rozplanowany - począwszy od schowków pod zdejmowaną podłogą, przez torbę na kabel do ładowania, hakach oraz ogranicznikach zapobiegających przemieszczaniu się siatek z zakupami kończąc.

Warto dodać, że również w środku znajdziemy masę schowków i kieszeni - na przykład tych umiejscowionych w drzwiach, które są w stanie pomieścić aż 1,5-litrowe butelki wody, czy tych zamontowanych na tyłach foteli, mieszczących tablety i komórki pasażerów.

Daleki zasięg i szybkie doładowanie

Sportowy charakter nie wyklucza rodzinnej duszy - to już wiemy. Pytanie, czy rodzina może już w pełni polegać na elektryku? Gdy mowa o samochodzie klasy Enyaq Coupé RS odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak.

Wariant RS ma w standardzie silnik o mocy 82 kWh i napęd na cztery koła. Zgodnie ze specyfikacją, największy możliwy zasięg tego modelu to 522 km w cyklu WLTP. Oczywiście w normalnym użytkowaniu wartość ta będzie nico niższa, niemniej jednak Enyaq Coupé RS zdecydowanie poradzi sobie na dłuższych trasach.

Najnowszy elektryk Skody notuje również niezłe osiągi, jeśli chodzi o szybkość doładowania akumulatorów. Korzystając z szybkiej ładowarki, uzupełnienie poziomu mocy od 20 do 80 proc. zajmuje ok. pół godziny.

Bezpieczna jazda, parkowanie bez ryzyka

Jak na rodzinny samochód przystało, Enyaq Coupé RS został wyposażony w rozwiązania, mające na celu usprawnienie jazdy i zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Wsparciem dla kierowcy jest między innymi technologia Turn Assist, która monitoruje pojazdy podczas skrętu w lewo i, w razie niebezpieczeństwa, aktywuje hamulce.

Powyższe rozwiązanie jest jedna z opcji systemu Front Assist, który wykrywając potencjalne zagrożenia, minimalizuje ryzyko kolizji. Dotyczy to zarówno pojazdów, jak i pieszych czy rowerzystów, którzy niepostrzeżenie spróbują przeciąć tor jazdy.

Enyaq Coupé RS dba również o to, aby do stłuczki nie doszło w trakcie parkowania. Park Assist wspomaga kierowcę podczas trudniejszych manewrów. Potrafi również zapamiętać ścieżkę parkowania w wybranych miejscach - na przykład przy wjeździe do garażu - a następnie odtwarzać ją samodzielnie, kiedy tylko jest to potrzebne.

Enyaq Coupé RS: sportowy i rodzinny elektryk

Skoda dokłada starań, aby jej samochody były jak najbardziej wszechstronne. Jak pokazuje przykład Enyaqa Coupé RS nie musi to wcale oznaczać kompromisów: auto dostarczające sporo radości z jazdy może być jednocześnie wygodne, przestronne i pojemne. A do tego jeździć na prąd i to bardzo wydajnie.