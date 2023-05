Wielkie premiery Huawei w Europie. Nowy smartwatch, laptopy i dwa smartfony z najwyższej półki

Huawei CBG wprowadził na europejskie rynki swoje najnowsze flagowe produkty. Podczas imprezy inauguracyjnej w Monachium firma zaprezentowała najnowocześniejsze urządzenia wysokiej klasy, w tym nowy smartwatch z eSIM, laptopy oraz dwa topowe smartfony nowej generacji: HUAWEI P60 Pro – fotograficzny smartfon nr 1, z najwyższym wynikiem w historii rankingu DXOMARK, oraz HUAWEI Mate X3 – niespotykanie smukły i lekki składany smartfon z dużym ekranem.

HUAWEI P60 Pro_Product_Creative fot. mat. prasowe

Nowymi premierami Huawei podkreśla swoją silną pozycję na rynku elektroniki użytkowej oraz udowadnia swoje zaangażowanie we wprowadzanie świata cyfrowego w życie każdej osoby, rodziny i organizacji na świecie. Huawei nieustannie koncentruje się na postępie technologicznym i nadal inwestuje w badania, rozwój, aby tworzyć coraz bardziej innowacyjne produkty. Firma posiada 20 ośrodków badawczych w Europie, w tym w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Belgii. Huawei jest również najbardziej znaczącym wnioskodawcą patentowym w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) – firma złożyła aż 4505 patenty, co stanowi ponad 27% wzrost rok do roku.

Seria HUAWEI Watch 4: jedno dotknięcie na nadgarstku do zdrowszego życia

Huawei kontynuuje promowanie dobrostanu fizycznego poprzez całodobowe monitorowanie stanu zdrowia dostępne w kompleksowym pakiecie inteligentnych urządzeń ubieralnych. HUAWEI Watch 4 i HUAWEI Watch 4 Pro to nowe, zaawansowanie technologiczne smartwatche, które jeszcze bardziej koncentrują się na zarządzaniu zdrowiem. Dzięki nim kompleksowe monitorowanie parametrów zdrowotnych stało się tak proste i szybkie, jak nigdy dotąd! Wystarczy jedno dotknięcie, aby uruchomić w nich wielostopniową analizę zdrowia.

Sir Mo Farah, globalna ikona biegów, wielokrotny złoty medalista olimpijski i mistrzostw świata, rozpoczął współpracę z Huawei już przy HUAWEI WATCH GT 3, uznanego modelu z 2021 roku. Od tego czasu zegarki Huawei stały się integralną częścią jego rygorystycznego treningu i zdrowego stylu życia.

– Uwielbiam ofertę smartwatchy Huawei. Każdy z nich ma coś wyjątkowego do zaoferowania, niezależnie od tego, czy jest to super dokładny GPS lekkiego WATCH GT Runner, czy też wspaniały luksusowy design nowego WATCH Ultimate. Cokolwiek robię i dokądkolwiek jadę, mogę wybrać odpowiednie urządzenie, które idealnie wpasuje się w moje potrzeby. Nowy HUAWEI Watch 4 jest kolejnym zwycięzcą. Uwielbiam jego wyborne wykończenie z tytanu, a jego ekran jest nie z tego świata! I chociaż większość ludzi uważa, że ja i mój trener dbamy tylko o śledzenie umiejętności biegania, to tak naprawdę, aby pomóc analizować, gdzie są moje progi wydajności, niezwykle ważne są ogólne wskaźniki zdrowia. Naprawdę łatwe uzyskanie wszystkich tych informacji o zdrowiu przy użyciu jednego przycisku w WATCH 4 to jest coś, co naprawdę kocham! – powiedział Sir Mo Farah.

Legendarna seria P powraca z HUAWEI P60 Pro

Dzięki przełomom technologicznym w dziedzinie fotografii seria P od HUAWEI jest synonimem innowacji i wyjątkowego wzornictwa dla ponad 15 milionów użytkowników w Europie. Z biegiem lat, zaawansowane funkcje fotograficzne serii P pozwoliły wielu entuzjastom stać się mistrzami fotografii.

Premierowy HUAWEI P60 Pro to obecnie smartfon nr 1 w rankingu DXOMARK. Uzyskał 156 punktów, czyli najwyższy wynik w historii tego zestawienia. Prestiżowy portal bardzo wysoko ocenił zarówno możliwości techniczne, jak i fotograficzne najnowszego flagowca Huawei. HUAWEI P60 Pro można więc uznać za najbardziej zaawansowany smartfon fotograficzny dostępny obecnie na rynku. Nowy model kontynuuje rozwój serii P w zakresie systemów optycznych i estetyki designu. Urządzenie ma w pełni zmodernizowany system optyczny i jest pierwszym w branży smartfonem wyposażonym w ultrajasny teleobiektyw z wieloma grupami soczewek.

Nowoczesna estetyka smartfonu nawiązuje do piękna natury. Po raz pierwszy zastosowano w nim naturalny proszek perłowy, a uzyskana dzięki temu tekstura, nazwana Rococo Pearl, sprawia, że każdy smartfon w tym kolorze jest niepowtarzalny i wyjątkowy, jak jego właściciel. HUAWEI P60 Pro wyróżnia się również trwałością. Znaczna poprawa wytrzymałości i zwiększona odporność na upadki możliwa jest dzięki wykorzystaniu nowego, czterostronnie zakrzywionego wyświetlacza z trwałym panelem ze szkła Kunlun Glass – autorskiego rozwiązania Huawei.

HUAWEI Mate X3 otwiera nową erę składanych smartfonów

Huawei jest jednym ze światowych liderów technologicznych na rynku składanych smartfonów. Najnowszy HUAWEI Mate X3 wyznacza nowe standardy tego, jak lekki, smukły i niezawodny może być taki telefon. To obecnie najcieńszy i najlżejszy na świecie składany smartfon z dużym ekranem, który ulepszono w aspektach, takich jak ekran wewnętrzny i zewnętrzny, wielowymiarowy system zawiasów i wszechstronny aparat.

Smartfony HUAWEI P60 Pro i HUAWEI Mate X3 już po wyjęciu z pudełka mają dostęp do szerokiej gamy aplikacji. AppGallery gromadzi 580 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, a teraz, dzięki inteligentnemu wyszukiwaniu i różnorodnym usługom, daje im więcej możliwości wygodnego odkrywania, instalowania i korzystania z ulubionych aplikacji.

Komputery PC nowej generacji do użytku profesjonalnego i domowego

Huawei zaprezentował również nową generację HUAWEI MateBook X Pro. To ultrasmukły, lekki laptop łączący estetykę, innowacje i inteligencję w jednym, zapewniając niesamowicie lekką i wygodną formę. Zadebiutował również HUAWEI MateBook 16s – laptop z dużym ekranem 2,5K i potężnym procesorem Intel® Core™ 13. generacji. To sprzęt otwierający przed użytkownikiem możliwość bezproblemowego poszerzania swoich pasji i optymalizowania produktywności.

Dostępność w Polsce

Wszystkie prezentowane urządzenia będą dostępne w Polsce. Smartfony HUAWEI P60 Pro oraz HUAWEI Mate X3 wchodzą do sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz online już dzisiaj, 9 maja 2023 r. Dostępność oraz ceny dostępne są u Sprzedawców. Smartwatche HUAWEI z serii Watch 4 oraz laptopy HUAWEI MateBook X Pro i HUAWEI MateBook 16s trafią do sklepów nieco później, a ich ceny i dostępność zostaną potwierdzone w osobnych informacjach prasowych.