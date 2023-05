Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych. Nie żyje 6-letnie dziecko

redakcja naTemat

A utobus śmiertelnie potrącił 6-letnie dziecko, a także ranił matkę i pięcioletnią siostrę dziewczynki. Kobieta i jej córka w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych w Sokołowie Podlaskim. Śledczy sprawdzają, jak doszło do zdarzenia.