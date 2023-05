“Inna dusza” Łukasza Orbitowskiego znów dostępna. Odważycie się przeczytać?

Książka, za którą raptem kilka lat temu Łukasz Orbitowski otrzymał Paszport Polityki, nominację do Nagrody Nike i niezliczoną ilość pochlebnych recenzji, była praktycznie nie do dostania. “Inna dusza” potrafiła co najwyżej pojawiać się i znikać w serwisach aukcyjnych. Dzisiaj wraca na półki, a my, w rozmowie z autorem pytamy: dlaczego w ogóle zniknęła?

Fot. naTemat

O czym jest “Inna dusza”?

“Inna dusza” to jedna z tych powieści, które mrożą krew w żyłach. I owszem, może to jest wyświechtany frazes, ale naprawdę trudno o określenie bardziej tu adekwatne. Zbrodnia opisana przez Orbitowskiego taka właśnie jest: zwykła, banalna, niepotrzebna, a jednocześnie tak makabryczna, jak makabryczne może być tylko zabójstwo popełnione z zimną krwią, bez żadnego motywu.

Książka Orbitowskiego przeraża tym bardziej, że jest to opowieść osnuta na faktach. “Osnuta” dość luźno: rzeczywiście, w połowie lat 90. w Bydgoszczy doszło do tragedii - młody chłopak zabił kolegę, a kilka miesięcy później koleżankę. Tak, podobnie, jak Jędrek z “Innej duszy” uczył się na cukiernika i tak samo, jak on zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej.

Z książki nie dowiemy się jednak, jakim człowiekiem był Jacek B., który do tej pory odsiaduje wyrok za podwójne zabójstwo. Jędrek to postać fikcyjna, ale jakże znajoma: zwykły chłopak - grzeczny, uczynny, z dobrego domu. Taki, po którym “nikt by się nie spodziewał”. A jednak.

- To jest książka o “sąsiedzie”, który zabija - mówi w podkaście Orbitowski i dodaje, że gdyby chcieć streścić “Inną duszę” można by powiedzieć, że to książka o “dorastaniu, zabijaniu i alkoholizmie”, choć warto podkreślić, że dwa ostatnie wątki są od siebie oddzielone tak mocno, jak tylko się da.

Z alkoholizmem styka się drugi z bohaterów “Innej duszy” - Krzysztof. Jego ojciec, z każdym kolejnym wyzwiskiem, rzuconym w stronę bliskich, upadkiem ze schodów, wybitą w szale sklepową szybą czy obsikaną po pijanemu nogawką, wypracowuje rodzinie opinię patologicznej. Koniec końców to jednak nie Krzysiek zabija, ale Jędrek - ten sam, który codziennie rano siada do posiłku z obojgiem rodziców.

Jakim cudem w “dobrym domu” rodzi się najobrzydliwsze zło, a w “domu złym” - zamiast przemocy, kiełkuje empatia? “Inna dusza” nie odpowiada na te pytania, ale daje do myślenia.

Warto więc sięgnąć po najnowsze wydanie książki Orbitowskiego, zwłaszcza że dzięki wydawnictwu “Świat Książki” nie musicie szukać jej w internetowych antykwariatach.

- Rynek wydawniczy jest bardzo, bardzo trudny - mówi autor, nawiązując do zniknięcia “Innej duszy” z półek. Wydawnictwo, w którym książka ukazała się pierwotnie, zakończyło działalność, więc wznowienia nie mogły się pojawiać. Teoretycznie dodruk mógł wziąć na siebie sam autor. Dlaczego tego nie zrobił? I dlaczego już nigdy nie napisze takiej książki, jak “Inna dusza”? Tego dowiecie się z naszej rozmowy.