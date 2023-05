"Avatar: Istota wody" trafi w czerwcu na dwie platformy VOD. Gdzie go obejrzymy?

Jak można się było domyślić, "Avatar: Istota wody" Jamesa Camerona stał się kinowym hitem. Nie tak dawno mogliśmy zobaczyć go na dużym ekranie, a już w czerwcu dostęp do niego otrzymają subskrybenci platform Disney+ i HBO Max.

Kiedy premiera "Avatara 2" na Disney+ i HBO Max? Fot. kadr z filmu "Avatar: Istota wody"

Kiedy premiera filmu "Avatar 2" na Disney+ i HBO Max? (DATA)

"Zajęło to 13 lat, ale było warto. James Cameron i jego ekipa znowu to zrobili, a raczej przeszli samych siebie, bo 'Avatar: Istota wody' to zapierające dech w piersiach, spektakularne widowisko" – czytamy w recenzji autorstwa Oli Gersz z Działu Kultura. Przypomnijmy, że w drugiej odsłonie "Avatara" Jake Sully (Sam Worthington) zostaje zmuszony do rezygnacji z tytułu przywódcy Toruk Makto i ucieczki z leśnego klanu Omaticaya wraz z żoną Neytiri (Zoe Saldana) i czwórką dzieci. Na byłego żołnierza piechoty morskiej znowu poluje bowiem żądny zemsty pułkownik Miles Quaritch (Stephen Lang). Główny bohater i jego bliscy znajdują schronienie w osadzie wodnego klanu zwanego Metkayina.

W "Avatarze: 2" wystąpili m.in. Sam Worthington ("Starcie tytanów"), Zoe Saldana ("Strażnicy Galaktyki"), Kate Winslet ("Titanic"), Cliff Curtis (serial "Fear the Walking Dead"), Sigourney Weaver ("Obcy - ósmy pasażer Nostromo"), Stephen Lang ("Nie oddychaj") i Jamie Flatters ("Akademia Dobra i Zła").

Dotąd druga odsłona kultowej serii Jamesa Camerona ("Titanic") zarobiła na świecie 2,32 mld dolarów. Warto mieć na uwadze, że budżet filmu wyniósł 250 milionów dolarów.

Film "Avatar: Istota wody" wyląduje na początku przyszłego miesiąca na dwóch platformach VOD. Już 7 czerwca będzie dostępny na Disney+ i HBO Max. Skąd taka współpraca? Zgodnie z ustaleniami portalu Variety Disney i WanrerMedia podpisały umową w 2021 roku, zgodnie z którą wybrane tytuły wytwórni Fox mogą pojawiać się w ofercie serwisu należącego do Warner Bros. Discovery.

Jak powstał "Avatar: Istota wody"?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, produkcja "Avatara" trwała kilka lat i wymagała wielu poświęceń zarówno od obsady, jak i jego twórców. W trakcie nagrać Kate Winslet pobiła rekord należący dotychczas do Toma Cruise'a. Brytyjskiej aktorce udało się wstrzymać oddech na 7 minut i 15 sekund. Gwiazdor serii "Mission Impossible" wytrzymał bez powietrza 6 minut.

Co ciekawe, reżyser tytułu zbudował na potrzeby filmu kamerę 3D, która powstała z połączenia dwóch kamer kinowych Sony Venice. Sprzęt posiadał soczewki skierowane w dwie zupełnie różne strony. Kamerę wyposażono także w podwodny rozdzielacz wiązki oraz obiektyw Nikkor Nikonos przeznaczony do robienia podwodnych zdjęć.

Cameron stworzył też duży zbiornik wodny o głębokości 9 metrów i mieszczący w sobie 90 tys. galonów wody (340687 litrów). Wcześniej podobny obiekt zbudował na potrzeby "Titanica".

Czytaj także: https://natemat.pl/456655,avatar-istota-wody-tak-wygladaja-aktorzy-wcielajacy-sie-w-na-vi-foto