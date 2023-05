Wstrząsające doniesienia z Łódzkiego. Pobite 9-miesięczne dziecko trafiło do szpitala

O zdarzeniach donosi dziennik "Fakt". W Tomaszowie Mazowieckim zostało pobite małe dziecko, które trafiło do szpitala w Łodzi. Prokuratura wszczęła śledztwo.

9-miesięczne dziecko zostało pobite w Tomaszowie Mazowieckim. Fot. Marek Bazak / East News

Na miejsce wezwano patrol policji. – Na miejscu zastaliśmy rodziców i dwoje dzieci – przekazał "Faktowi" asp. sztab. Grzegorz Stasiak z policji w Sochaczewie. Dziennik ujawnił nieoficjalnie podejrzenia, jakie mają funkcjonariusze co do osoby, która może być sprawcą pobicia 9-miesięcznego dziecka w Tomaszowie. Onet poprosił o wypowiedź Adama Czerwińskiego, rzecznika Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z Łodzi, gdzie obecnie przebywa 9-letnie dziecko. Potwierdził, że w niedzielę przywiozła je matka. Na ciele dziecka są siniaki, urazy, które nie byłoby w stanie samo sobie wyrządzić. Szpital zgodnie z procedurami skontaktował się z policją. Dziecko obecnie ma być w dobrym stanie. Zostało przyjęte na chirurgię, a we wtorek miało być przygotowywane do wypisu ze szpitala.

Jeżeli jesteś sąsiadem osób krzywdzonych, a więc: słyszysz awantury, krzyki lub stłumione krzyki, płacz dzieci lub nietypowe hałasy. Obserwujesz, że np. sąsiadka ma siniaki (lub nagle zaczęła chodzić w słonecznych okularach albo założyła bluzkę z długimi rękawami a jest lato), możesz pomóc na kilka sposobów. - porozmawiać z osobą krzywdzoną i powiedzieć jej, że domyślasz się, że w jej domu jest przemoc; zapytać, czego by potrzebowała; - zaoferować wezwanie policji czy też zaproponować inną pomoc - w zależności od potrzeb osoby krzywdzonej; - jeżeli jesteś bardziej odważny/a - możesz też porozmawiać z osobą stosującą przemoc, informując ją, że wiesz o przemocy i że przemoc jest przestępstwem; - jeżeli chcesz pozostać najbardziej neutralny - możesz po prostu wezwać policję, zawiadomić najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej lub zadzwonić do "Niebieskiej Linii" pod numer 800 12 00 02; - możesz też przekazać numer do "Niebieskiej Linii" osobie krzywdzonej. Pamiętaj , że osoba krzywdzona może "kryć" sprawcę, ponieważ wstydzi się swojej sytuacji w domu. Może też nie chcieć przyznać się, że doznaje przemocy, gdyż jest zastraszona przez osobę stosującą przemoc, która powtarza na co dzień, że jest do niczego i że nikt jej nie pomoże. Nie zniechęcaj się tym, tylko działaj!