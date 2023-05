Tak wyglądają komunie w Chicago. Qczaj relacjonuje, a internauci... hejtują

Qczaj na swoim instagramowym profilu opublikował nagranie, w którym zrelacjonował swój pobyt w Chicago. Trener pokazał, jak wygląda tamtejsza komunia święta. Nie brakowało ścianki oraz hucznej imprezy. Internautom nie spodobało się to za bardzo, co dobitnie przedstawili w komentarzach. Qczaj odpowiedział w swoim stylu.

Qczaj to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych trenerów fitness w Polsce. Pomimo tego w ostatnim czasie częściej mówi się o jego życiu prywatnym, niż zawodowym. Jak pisaliśmy w naTemat.pl, już prawie rok temu trener obwieścił, że tworzy szczęśliwy związek z Tomaszem Nakielskim – tancerzem i choreografem.

Sportowiec jest bardzo aktywny w swoich mediach społecznościowych. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 623 tysiące internautów.

Niedawno fani Qczaja a właściwie Daniela Józefa Kuczaja mogło zobaczyć nowo opublikowane wideo, w którym relacjonował swój pobyt w Chicago. Jak się okazało wybrał się za ocean z powodu pierwszej komunii świętej swojej siostrzenicy.

Ku zdziwieniu wszystkich amerykańska uroczystość znacząco różniła się od tych celebrowanych w Polsce. Po mszy świętej wszyscy goście zostali zaproszeni na imprezę taneczną, która przypominała wesele. Nie zabrakło głośnej muzyki, tańca, tortu z racami, a nawet ścianki fotograficznej. Na załączonym filmiku widać, że wszyscy bawili się wyśmienicie.

Internautom nie przypadło to zbytnio do gustu. W sekcji komentarzy wyrazili swoje niezadowolenie z formy celebracji. "Komunia jak wesele"; "Wygląda jak wesele, a nie komunia... A tyle się mówi, żeby nie robić takich biesiad dla dobra dzieci... I po co ten przerost formy nad treścią?"; "W Chicago ostatnio przerost formy nad treścią. Nie obrażając nikogo"; "Straszne. Co ludzie mają w głowie robiąc dziecku ślub z komunii" - czytamy pod postem.

Na ostatni komentarz Qczaj postanowił odpowiedzieć "w swoim stylu", tak jak to potrafi najlepiej. "Ukochoj się, bo jeśli uważasz miłość do dziecka za straszną, to serio nie wiem, co masz w głowie" – podsumował sportowiec, ucinając hejt.

Większość fanów trenera była mimo wszystko zachwycona tym, w jaki sposób w Chicago świętuje się pierwszą komunię świętą dziecka. Wielu podkreślało jednak to, że najcenniejsza jest rodzina i czas, który możemy jej podarować. "Jak mi się podobają te komunie w USA. Tańczą! Mój kuzynek też taką miał" – napisała zachwycona użytkowniczka Instagrama.

"No, dokładnie tak jest! To jest wspaniałe! Dużo rodziny z Polski często na takie uroczystości przyjeżdża. Tak po prostu jest. Michalinka wczoraj do mnie: Wujek, komunię to ma się jedną w życiu. Ja mówię: No, wesele też. Na co ona: O nie. To, to widziałam, że ludzie mają często w życiu. Dziecko mądrzejsze od niektórych dorosłych – odpowiedział jej Qczaj, przytaczając rozmowę ze swoją siostrzenicą.