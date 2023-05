Do czego nosić espadryle męskie, żeby wyglądać modnie? Odkryj kilka polecanych modeli

W najcieplejsze, letnie dni poszukujemy ochłody, a nasza odzież i obuwie wymagają dopasowania do wysokich temperatur. Buty męskie, które prezentują się elegancko, zakrywając całą stopę, a jednocześnie zapewniając przewiewność oraz komfort noszenia w każdej sytuacji to espadryle. Kultowe i często użytkowane w krajach południowoeuropejskich espadryle męskie zachwycają zróżnicowaniem kolorystyki oraz wygodą, związaną z noszeniem tych butów. Ich podeszwa, wykonana z plecionki, powstałej z trawy morskiej w połączeniu z cholewką, wykonaną z lnianego lub bawełnianego płótna zapewnia trwałość i niezawodność użycia.

Espadryle męskie - noś modnie do lnianych spodni i marynarek

Espadryle męskie są obuwiem, idealnie pasującym na ciepłe, letnie dni, gdy poszukujemy butów, które zapewnią przewiew i komfort naszych stóp. Dzięki espadrylom możesz estetycznie zakrywać stopy, zapewniając im doskonałą wentylację. Espadryle nosimy bez skarpetek, dlatego najbardziej odpowiednia do nich długością spodni są modele, sięgające przed kostkę. Naturalnie prezentujące się espadryle płócienne na podeszwie z plecionki wyróżniają się komfortem zastosowania. Dzięki nim w lnianej marynarce i spodniach będziesz wyglądał modnie i świeżo. Zadbaj o dopasowany fason oraz jasne odcienie ubrań.

Męskie espadryle do casualowych szortów

Jako że espadryle męskie nosimy bez skarpetek, doskonale sprawdzają się jako obuwie, pasujące do szortów. W zestawieniu dobrze będą wyglądały szorty materiałowe i jeansowe oraz wspomniane powyżej modele lniane. Spodenki w duecie z espadrylami świetnie sprawdzą się zarówno w mieście na co dzień, jak i podczas zwiedzania na letnich wyprawach. Wybieraj jasne odcienie spodenek, by dodać swojemu ubiorowi letniej lekkości i wizualnej świeżości.

Stylowe espadryle męskie do koszulki polo

Koszulka polo męska jest jedną z obowiązkowych pozycji w męskiej szafie. Ta uniwersalna rzecz sprawdza się zarówno w stylizacjach do pracy, jak i podczas wyjść ze znajomymi, wyjazdów, nieformalnych uroczystości rodzinnych. Jeśli w swojej stylizacji połączysz koszulkę polo z espadrylami, będziesz wyglądał modnie, a zarazem ponadczasowo. Te dwa produkty będą stanowiły doskonałą bazę do komponowania zróżnicowanych zestawów.

Męskie espadryle a kardigan - jak modnie nosić?

Jeśli zrobi się chłodniej, warto mieć przy sobie rozpinany, cienki kardigan, który w duecie z espadrylami zapewni Ci stylowy, elegancki wygląd. Taki zestaw możesz nosić na służbowe spotkania w najcieplejsze dni, a także na wieczorną, romantyczną randkę. Efektowne zestawienie o modnym, a zarazem ponadczasowym wyglądzie stworzysz w produktów w odcieniach beżu i brązu lub granatu i niebieskiego.

Espadryle i akcesoria - twórz modne zestawy

By prezentować się modnie, warto dobrać do espadryli stylowe akcesoria, z którymi stworzysz wizerunek zadbanego, modnego mężczyzny. Zainwestuj w wysokiej jakości okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV, a także w stylowy zegarek. Bardzo ważny jest też cienki pasek w odcieniu, pasującym do obuwia. Dzięki tym detalom będziesz wyglądał nienagannie. Jeśli lubisz bawić się modą, możesz założyć słomkowy kapelusz, zawinąć rękawy koszuli lub nogawki spodni. Espadryle dobrze wyglądają w stylizacjach luźnych z odrobiną elegancji. Ich nieformalny styl pozwala łączyć wygodę z doskonałą prezencją.