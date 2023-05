Wcześniejsze wyjście z pracy w Dniu Dziecka. Tak możesz usprawiedliwić je u swojego szefa/szefowej

Tegoroczny Dzień Dziecka (1 czerwca 2023) wypada w czwartek. Dla pracujących rodziców to niefortunna sytuacja. Z powodu codziennych obowiązków zawodowych i tak trudno wygospodarować im czas dla swoich dzieci, a jeszcze w dniu święta najmłodszych w tym roku będą musieli być w pracy. Może chociaż poprosić szefa/szefową o wcześniejsze wyjście? Tylko jak je mądrze i przekonująco usprawiedliwić?

Tegoroczny Dzień Dziecka (1 czerwca 2023) wypada w czwartek. Dla pracujących rodziców to niefortunna sytuacja. Jeśli chcesz poprosić szefa/szefową o wcześniejsze wyjście z pracy, to pokaż mu/jej "Słodkie Usprawiedliwienie" od E.Wedel. Marten Bjork / Unsplash

Planujesz, a może masz już dokładnie zaplanowane, jak spędzisz z pociechą najbliższy Dzień Dziecka? Niezależnie od tego, czy szykujesz ciekawą zabawę w domu, czy ekscytujące wyjście na miasto z programem upatrzonych atrakcji, pozostaje jeszcze kwestia "urwania się" z pracy. Jak załatwić sprawę u swojego przełożonego i to w taki sposób, żeby nie brać 1 czerwca urlopu wypoczynkowego czy urlopu na żądanie?

Możliwości wcześniejszego wyjścia z pracy jest kilka. Co do zasady urlopu udziela się na pełne dni, więc ta opcja i tak odpada, jeśli po prostu chcesz opuścić miejsce pracy te kilka godzin przed 16 czy 17. Można wskazać dwie ścieżki załatwienia zwolnienia na część dnia pracy. Pierwsza wiedzie drogą urzędową, druga natomiast polega na grzecznej prośbie odwołującej się do ludzkich odruchów przełożonego.

Urzędowym sposobem jest tzw. wyjście prywatne pracownika. To okazjonalne, przejściowe zwolnienie w celu załatwienia spraw osobistych nie zmniejsza puli urlopowej, natomiast wiąże się z późniejszym odpracowaniem nieobecności. Ponieważ prywatne wyjście w czasie pracy traktuje się jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną, wymaga ono złożenia wniosku o zwolnienie w ciągu dnia pracy na piśmie.

Kolejnym przepisem w kodeksie pracy, na który możesz się powołać, aby wyjść wcześniej z firmy w Dniu Dziecka, jest zwolnienie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat. Pracownikom na etacie przysługuje ono w rocznym wymiarze 16 godzin albo 2 dni. Aby skorzystać z tego uprawnienia, składa się wniosek o udzielenie zwolnienia z wyborem formy (godziny lub dni), który jest wiążący do końca roku.

Jeśli nie możesz już skorzystać z tej opcji albo chcesz zachować ją na później (np. na newralgiczne sytuacje takie jak pójście z dzieckiem do lekarza), to pozostaje przekonanie pracodawcy "po ludzku", czyli zaapelowanie do jego/jej dobrej woli, by wyraził/a zgodę na wcześniejsze wyjście z pracy w Dniu Dziecka. Można to zrobić w sposób lekko humorystyczny, uciekając się do np. "Słodkiego Usprawiedliwienia".

Tak nazywa się akcja, jaką marka E.Wedel wymyśliła z okazji tegorocznego Dnia Dziecka. W ramach inicjatywy znany producent czekoladowych wyrobów uruchomił stronę www.slodkieusprawiedliwienie.pl. Można z niej pobrać przygotowany w formacie PDF plik, który ma postać dokumentu zawierającego skierowaną przez dziecko prośbę... o usprawiedliwienie częściowej nieobecności rodzica w dniu pracy!

Słodka marka zachęca pracujących rodziców, by razem ze swoimi pociechami usiedli i wspólnie zastanowili się, jak ciekawie i przyjemnie spędzić Dzień Dziecka. Po owocnej burzy mózgów kolejny krok to ściągnięcie dostępnego na stronie www formularza. Jeśli dziecko umie już pisać, może wypełnić druk z pomocą rodzica (odwrotnie niż w szkole, bo tym razem to dziecko pisze usprawiedliwienie swojemu tacie czy mamie).

Teraz wszystko w ręku pracującego rodzica, czyli twoim! Idź do szefa/szefowej i dyplomatycznie podejmij z nim/nią rozmowę o wcześniejszym wyjściu z pracy w Dniu Dziecka. Dla rozluźnienia atmosfery idealnym sposobem będzie właśnie przekazanie przełożonemu napisanego przez dziecko "słodkiego usprawiedliwienia". Niech pracodawca zobaczy, jak planujecie spędzić rodzinnie ten wyjątkowy dzień.

Być może taki gest rozczuli jego/jej serce i puści cię tę godzinkę czy dwie wcześniej? Oby. A jeśli ten patent się nie uda i jednak nie dostaniesz wolnego w Dzień Dziecka? Ważne, że już zrobiłeś/aś coś wielkiego – spędziłeś/aś przyjemne chwile z dzieckiem, planując rozmaite atrakcje i pisząc zabawne usprawiedliwienie do pracy! W końcu najcenniejsze i najsłodsze, co możesz podarować dziecku, to właśnie swój czas.