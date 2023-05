Co ludzie powiedzą? Nieważne, jeśli czujesz się ze sobą dobrze - Generacja Silversów MODIVO

„Moim hobby jest życie” mówią bohaterowie najnowszej kampanii MODIVO. Jako receptę na udane i spełnione życie wymieniają podążanie za marzeniami, czerpanie radości z codzienności i szanowanie różnorodności. Oni nie boją się dzisiaj już niczego. A mogą – wszystko. Powstała w duchu wyrażania siebie, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia, w tym, to jak odbiorą nas inni, kampania celebruje esencję życia we wszystkich jego kolorach.

Bohaterami kampanii są zwyczajni ludzie, o nadzwyczajnej osobowości i spojrzeniu na świat. Co ludzie powiedzą? Niech mówią, co chcą. Ważne, by czuć się ze sobą dobrze – takie motto towarzyszy gwiazdom kampanii przez całe życie. Zgodnie z tym robią co chcą, czerpią z życia garściami i realizują wszystkie swoje marzenia. Tak jak jedna z najbardziej charakterystycznych przedstawicielek generacji Silversów – DJ Wika, uznana djka, z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, headlinerka wielkich muzycznych festiwali i gwiazda najnowszego dokumentu „Vika!” w reżyserii Agnieszki Zwiefki. Swoją energią, charyzmą i niezmiennym głodem życia mogłaby obdzielić wiele pokoleń. Podobnie jak Ania, która od lat gra w serialach i filmach, namiętnie czyta, chodzi na gimnastykę, czy Barbara, kochająca psy, pasjonatka podróży, aktorka filmowa, udzielająca się w teatrach amatorskich. Swoją siłą ducha może się też pochwalić Maciej, aktor i fotomodel, autor pierwszej tężni solnej na świecie. Jakie mają plany na przyszłość? Żyć, kochać, bawić się, doświadczać. Wszystko w swoim stylu, i na własnych zasadach.

Sesja zdjęciowa i video, które powstało w ramach kampanii MODIVO, ma na celu podkreślenie wartości, bliskich polskiemu multibrandowi, czyli wyrażanie siebie, projektowanie własnej wersji swojej osoby bez konieczności zaspokojania cudzych ambicji czy poglądów, a także szacunek do siebie i pielęgnowanie wewnętrznego dziecka. Bohaterami kampanii zostali, zupełnie nieprzypadkowo, przedstawiciele Generacji Silversów. To właśnie najczęściej oni, podlegają, funkcjonującym w naszej kulturze sztywnym zasadom, tego jak mają się zachowywać, ubierać czy żyć. Bohaterowie kampanii przełamują te szkodliwe stereotypy, pokazując, że cechy takie jak radość i głód życia, energia oraz dobry humor, są absolutnie ponadczasowe.

W kampanii dominują energetyczne stylizacje, które świetnie współgrają z charyzmatycznymi postaciami i żywymi kolorami w tle. DJ Wika pozuje do zdjęć, prezentując największą witalność, w pastelowej bomberce Femi Stories, z cekinowymi spodniami duńskiej marki Rotate i pasującymi do zestawu lawendowymi półbutami zapinanymi na pasek od Karino. Ania zadaje za to szyku w stylu retro, w trawiasto-zielonej marynarce Gestuz, swetrze w paski marki Levi’s i intensywnie czerwonej spódnicy Birgitte Herskind. Basia pokazuje ponadczasowe podejście do casualowego, codziennego looku, z wielkim luzem, zestawiając błękitną bomberkę Tommy Jeans, cytrynowy sweter Polo Ralph Lauren, rubinowymi spodniami Kontatto z kwiecistą apaszką Ralph Laurent. Maciej jest zwolennikiem współczesnych stylizacji inspirowanych streetwearem, dlatego do zdjęć pozuje w lawendowej koszuli w paski, z krótkim rękawem, marki Dickies i supermodnych, białych sneakersach New Balance. W innym looku prezentuje połączenie casualu z modą uliczną, dzięki kanarkowej kurtce bomber varsity Tommy Hilfiger, dopasowanym longsleevie adidas o butelkowym odcieniu i modnym kapeluszu typu bucket hat o kraciastym wzorze.

Bohaterów sesji można zobaczyć w filmie "VIKA!" w reżyserii Agnieszki Zwiefki w ramach festiwalu Millenium Dosc Against Gravity, który odbędzie się w dniach 11-21 maja w Warszawie i siedmiu innych miastach w Polsce.

Więcej kolorowych inspiracji dla każdego znaleźć można na modivo.pl, w aplikacji MODIVO i w sklepach stacjonarnych.