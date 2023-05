To oni zapoczątkowali nową erę telewizorów. Dowiedz się więcej o LG OLED

Dekada. Już tyle czasu minęło od pojawienia się pierwszego telewizora OLED, który okazał się rynkową rewolucją. W 2013 roku telewizor niewymagający dodatkowej warstwy podświetlenia był ekstrawagancją i nowością, zaś obecnie tego typu modele od LG można znaleźć w aż 15 milionach domów na całym świecie. Przez cały ten czas LG ulepszało i poprawiało ekrany OLED, które obecnie potrafią być bezprzewodowe, wyginane, a nawet zwijane. Bazując na swoim 10-letnim doświadczeniu LG oferuje nawet 5 lat gwarancji na ekran telewizora.

Mat. prasowe

W 2013 roku LG zapoczątkowało nową erę telewizorów, stawiając na technologię ekranów z samoświecącymi pikselami, czyli matryce OLED. Początkowo branża podchodziła sceptycznie do innowacji LG. Ostatecznie jednak obawy te okazały się bezpodstawne, a telewizory LG OLED podbiły rynek produktów premium. Stało się tak, ponieważ już wtedy oferowały wierne odwzorowanie kolorów oraz idealną czerń, co razem przekładało się na nieskończony kontrast. Było to możliwe, ponieważ telewizory z technologią OLED nie wymagają dodatkowej warstwy podświetlenia. Tutaj własnym światłem świeci każdy piksel, który można po prostu wyłączyć uzyskując perfekcyjną czerń.

Pierwszym szeroko dostępnym telewizorem LG OLED był 55-calowy model o rozdzielczości FullHD. Dziś te parametry wydają się standardowe, ale w 2013 roku robiły ogromne wrażenie. Od tego czasu LG wprowadzało kolejne innowacyjne produkty. Przykładowo, od 2017 roku produkowany był LG OLED serii W, czyli pierwszy telewizor idealnie przylegający do ściany. W 2019 roku pojawił się 88-calowy OLED 8K, który wtedy był nie tylko pierwszym na świecie telewizorem OLED 8K, ale także największym modelem OLED dostępnym w sprzedaży. Połączenie najwyższej rozdzielczości obrazu 8K z matrycą zapewniającą głęboką czerń oraz nieskończony kontrast przełożyło się na bardzo wysoką jakość wyświetlanych treści.

Rok 2020 to z kolei prezentacja LG OLED R ze zwijanym ekranem, który chowa się w podstawie urządzenia. Ten rewolucyjny model do dziś robi wrażenie na każdym, kto go zobaczył: urzeka elegancką estetyką oraz płynnym ruchem pięknego, zwijanego ekranu. To produkt unikatowy: każdy jego egzemplarz jest wytwarzany na zamówienie najbardziej wymagających klientów w nowoczesnej fabryce w południowokoreańskim Gumi.

Ponad 15 milionów telewizorów LG OLED

Urządzenia LG OLED wielokrotnie były uznawane przez ekspertów za najlepsze. Nagradzano je w corocznym, prestiżowym konkursie CES Innovation Award. Otrzymały też wiele wyróżnień od mediów z całego świata, w tym tytuły „Najlepszego telewizora roku”. Klienci docenili technologię LG i jakość wykonania produktów, co przełożyło się na znaczący wzrost udziału w rynku. Obecnie modele LG stanowią 60 procent wszystkich telewizorów OLED, jakie trafiają do użytkowników na całym świecie. Pod koniec ubiegłego roku ich łączna sprzedaż przekroczyła 15 milionów sztuk.

W tegorocznej serii LG OLED evo G3 Gallery największą innowacją jest opracowana przez LG technologia Brightness Booster Max. Wykorzystuje ona zupełnie nową architekturę sterowania światłem i algorytmy zwiększające nawet o 70 procent jasność (w przypadku modeli 55, 65 i 77-calowych). Zastosowanie technologii Super Anti Reflective skutecznie ogranicza zakłócenia wizualne, na przykład odbicia światła od ekranu. Dzięki temu nawet w mocno oświetlonym otoczeniu użytkownicy mogą skupić całą uwagę na tym, co chcą obejrzeć.

LG zadbało nie tylko o zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, ale również gwarantuje najwyższą jakość wykonania telewizorów LG OLED. Decydując się na zakup telewizora serii LG OLED evo G3 Gallery klienci otrzymają aż 5-letnią gwarancję na ekran.

Projektowanie z myślą o środowisku

Telewizory LG OLED pomagają ograniczyć zużycie zasobów naturalnych. Produkcja tych urządzeń wymaga bowiem zastosowania mniejszej ilości materiałów niż ma to miejsce w przypadku sprzętu z technologią LED. Samoświecące piksele pozwalają na przykład zrezygnować z modułu podświetlenia, a dodatkowo w liniach LG OLED i QNED 2023 zastosowano wiele elementów wykonanych z tworzyw sztucznych pozyskanych z recyklingu. Ponadto gotowe produkty są dostarczane w ekologicznych opakowaniach z jednokolorowym nadrukiem, wykonanych z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Pilot do telewizora trafia do klientów w opakowaniu z biomateriału, który rozkłada się po umieszczeniu w ziemi.

Firma LG cały czas odkrywa ogromny potencjał ekranów OLED. Wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom klientów i globalnym trendom, szczególnie związanym z ochroną środowiska. Coraz większe zaawansowanie technologiczne produktów LG idzie również w parze z rosnącą dbałością o dobry stan Ziemi.