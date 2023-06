15 ras psów pracujących w polskiej policji. Nie wszystkie są wielkie i groźne

W polskiej policji służy obecnie prawie 900 psów. Czworonogi są wykorzystywane do tropienia, poszukiwania bomb, zapachu zwłok i narkotyków. Choć wszyscy kojarzą psy policyjne z owczarkami niemieckimi, to w policji służą też inne psy, nieco mniejsze.

W policji służą zarówno wielkie owczarki, jak i malutkie foksteriery fot. KGP

O to, jakie rasy psów służą w polskiej policji, zapytaliśmy rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji inspektora Mariusza Ciarkę.

Funkcjonariusz wymienił następujące rasy psów:

owczarek niemiecki;

owczarek belgijski malinois;

owczarek holenderski;

labrador;

wyżeł niemiecki;

bloodhound;

posokowiec bawarski;

foxterier;

parson russell terrier;

terrier walijski;

płochacz niemiecki;

jagdterrier (niemiecki terier myśliwski);

mały münsterlander;

ogar polski;

rottweiler.

Jak wyglądają i na czym polega ich praca? Zostańcie z nami. Przygotowaliśmy dla was krótki materiał z opisem i zdjęciami.

Oto 15 ras psów, które pracują w polskiej policji.

1. Owczarek niemiecki

Te psy są nieustraszone, lojalne, szybkie, ich wygląd budzi szacunek. Nie boją się stanąć w obronie przewodnika i chętnie z nim współpracują. Sprawdzają się przede wszystkim w grupach patrolowych, bojowych i patrolowo–tropiących.

2. Owczarek belgijski malinois

Malinoisy sprawdzają się zarówno jako psy tropiące, jak i patrolowe oraz bojowe. Mają doskonały węch i uwielbiają zabawę. Bardzo często wykorzystywane są w służbach więziennych, gdzie szukają narkotyków i pilnują porządku. Psy tej rasy są niezwykle odważne i chętne do współpracy z człowiekiem. Są sprawniejsze od owczarków niemieckich i cieszą się lepszym zdrowiem.

3. Owczarek holenderski

Owczarek holenderski jest bliskim kuzynem owczarka belgijskiego. Ma pręgowaną sierść i lekko wydłużony tułów. Budową i charakterem przypomina owczarka niemieckiego. Jest pracowity, nieustraszony, oddany swojemu opiekunowi. Sprawdza się zarówno w grupach patrolowych, jak i w trakcie poszukiwań czy zabezpieczania imprez masowych. Nic dziwnego, że służy w polskiej policji.

4. Labrador

Labradory są kojarzone przede wszystkim jako znakomite psy rodzinne oraz niezawodni asystenci osób niewidomych i niedowidzących. Okazuje się, że te sympatyczne psy sprawdzają się też w policji. Można zauważyć je na lotniskach oraz w trakcie przeszukiwań. Mają ponad 23 mln komórek węchowych. W polskich służbach tropią narkotyki, amunicję, bomby, zaginionych.

5. Wyżeł niemiecki

Wyżły niemieckie to psy myśliwskie obdarzone doskonałym węchem i uwielbiające pracę w terenie. Posiadają znakomity instynkt, potrafią pracować samodzielnie, ich wytrwałość jest godna podziwu. W polskiej policji są wykorzystywane do poszukiwania zapachu ludzkich zwłok i tropienia. Czworonogi te pracują zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Mocno zżywają się ze swoim przewodnikiem i są mu bezwzględnie posłuszne.

6. Bloodhound

Bloodhound to pies, który do swojej pracy podchodzi śmiertelnie poważnie. Jest uparty, zacięty, niezależny. Ma nadzwyczaj silny węch i wrodzoną pasję do poszukiwań. To pierwsza rasa psów, którą zaczęto wykorzystywać do akcji poszukiwawczych, co miało miejsce w 1805 roku w Anglii. W polskiej policji bloodhoundy zajmują się poszukiwaniem zaginionych osób i tropieniem niezidentyfikowanych sprawców przestępstw.

7. Posokowiec bawarski

Posokowiec bawarski to pies wyczulony na posokę, czyli krew. To pies zwinny, szczupły, z bardzo dobrym węchem. W polskiej policji jest wykorzystywany jako pies tropiący. To czworonóg stworzony do pracy na zewnątrz – ceni sobie przestrzeń i bliskość przyrody. Bywa też wykorzystywany do poszukiwania ludzkich zwłok. W stosunku do swojego przewodnika jest serdeczny i bardzo wylewny. W stosunku do obcych zachowuje dystans.

8. Foksterier

Foksteriery to psy obdarzone znakomitym węchem i ogromną energią. Dawniej wykorzystywano je podczas nagonek na lisy oraz do wypłoszenia zwierząt łownych z jam i nor. Obecnie foksteriery są popularnymi psami policyjnymi. Doskonale sprawdzają się przy poszukiwaniu materiałów wybuchowych i narkotyków – są małe, zwinne i mogą dostać się wszędzie tam, gdzie nie wejdzie większy pies, np. bloodhound.

9. Parson russell terrier

Parson rusell terrier to pies wytrwały, mały i zwinny. Jest łatwy w szkoleniu i inteligentny. Psy tej rasy pierwotnie wykorzystywano do polowań na lisy w norach. Współcześnie są popularnymi psami towarzyszącymi i policyjnymi. W polskiej policji zajmują się przeszukiwaniami. Ich ogromną zaletą jest wytrzymałość, niewielki rozmiar i czujność. Psy tej rasy znakomicie sprawdzają się w psich sportach.

10. Terrier walijski

Terrier walijski to niewielki pies osiągający 39 cm wysokości w kłębie i masę ciała nieprzekraczającą 10 kg. W policji jest wykorzystywany jako pies do poszukiwania narkotyków i materiałów wybuchowych oraz broni. Ze względu na swój rozmiar znakomicie sprawdza się podczas przeszukiwania pojazdów. To pies aktywny, chętny do współpracy, pogodny, czuły, jednocześnie bardzo bystry i zdrowy.

11. Płochacz niemiecki (wachtelhund)

Płochacz niemiecki należy do grupy psów aportujących, płochaczy i psów wodnych. Jest to pies myśliwski hodowany w celu wyszukiwaniu tropu zwierzyny, aportowania i pracy w wodzie oraz lesie. W pracy jest niestrudzony i posłuszny. Z radością wykonuje powierzone mu zadanie. W polskiej policji płochacze niemieckie są wykorzystywane do wyszukiwania zapachu narkotyków.

12. Jagdterrier (niemiecki terier myśliwski)

Rozmiary jagdterriera nie budzą szacunku, jak to jest w przypadku owczarków niemieckich, ale pozwalają mu dotrzeć w niedostępne dla większych psów miejsca. Te psy świetnie sprawdzają się przy przeszukiwaniu mieszkań i pojazdów. Niemieckie teriery myśliwskie są szybkie, pełne energii i nieustępliwe. W polskich służbach zajmują się poszukiwaniem materiałów wybuchowych i narkotyków.

13. Mały münsterlander

Mały münsterlander to najmniejszy z wyżłów. Jego wysokość w kłębie to 50–58 cm u samców i 48–56 cm u samic. To wszechstronny pies myśliwski, bardzo dobrze sprawdzający się w pracy na śladzie i tropieniu postrzelonych zwierząt. W polskiej policji jest wykorzystywany do tropienia zaginionych osób oraz niezidentyfikowanych sprawców przestępstw. W pracy jest radosny, wytrwały i chętnie się uczy.

14. Ogar polski

Ogar polski jest jedną z pięciu polskich ras psów. Jest to średniej wielkości pies, wytrzymały i zwinny. W stosunku do przewodnika ogar jest oddany i chętnie się uczy. Ma jednak niezależność, potrzebną do tropienia. W polskiej policji zajmuje się tropieniem osób zaginionych i sprawców przestępstw. Ogar sprawdza się w tym doskonale, ponieważ jak na psa gończego, ma świetny węch.

15. Rottweiler

Rottweilery dawniej wykorzystywano do zaganiania bydła, jako duże psy stróżujące, pracowały także jako psy kata. W polskiej policji rottweilery są psami patrolowymi oraz psami do działań antyterrorystycznych. Psy tej rasy biorą udział w zatrzymywaniu i doprowadzaniu podejrzanych oraz w innych zaplanowanych akcjach. Z natury są odważne, nieufne w stosunku do obcych i nieustępliwe.

