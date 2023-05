"Bachmut upadł". Grupa Wagnera chwali się zdobyciem miasta, Ukraina komentuje

W sobotę Grupa Wagnera pod dowództwem Jewgienija Prigożyna poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w pełni kontrolują ukraińskie miasto Bachmut. Strona ukraińska dementuje te doniesienia, na razie niepewnie do informacji strony rosyjskiej podchodzą też zachodnie media.

"Bachmut upadł". Grupa Wagnera chwali się ostatecznym zdobyciem miasta. Fot. Associated Press/East News

Czy Bachmut został zdobyty przez Rosjan?

Na opublikowanym w sieci nagraniu szef najemników Jewgienij Prigożyn pokazał się wraz z całą grupą, trzymając rosyjską flagę na tle zniszczonego miasta.

– Dzisiaj, o godzinie 12:00, Bachmut został całkowicie zajęty – powiedział Prigożyn. Szef Grupy Wagnera dodał, że jego oddziały zajęły całe miasto "od domu do domu". Ukraińskie miasto ma według niego zostać przekazane rosyjskiej armii do 25 maja.

Tymczasem doniesienia o przejęciu kontroli nad Bachmutem dementuje strona ukraińska. Wiceszefowa resortu obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała na Telegramie, że w Bachmucie trwają walki, ale wojska ukraińskie nadal się bronią. "Ciężkie walki w Bachmucie. Sytuacja jest krytyczna. Jednocześnie nasze wojska utrzymują obronę w jednej dzielnicy. Obecnie nasi obrońcy kontrolują niektóre obiekty przemysłowe i infrastrukturalne tego obszaru oraz sektora prywatnego" – oświadczyła. Z kolei oficer prasowy Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy pułkownik Sergiej Czerewaty przekazał agencji Reuters, że informacje Prigożyna nie są prawdziwe, ponieważ ukraińskie jednostki wciąż walczą w tym mieście.

Krwawe walki toczą się od miesięcy

Należy jednak podkreślić, że walki o Bachmut toczą się już od ośmiu miesięcy. Ostatnio walki stały się coraz bardziej zaciekłe. W mediach społecznościowych można było zobaczyć filmiki pokazujące przebieg bombardowań i liczne straty po stronie ukraińskiej.

W rękach ukraińskiej armii miał pozostawać jedynie "mały skrawek" miasta. Natomiast Rosja miała kontrolować 95 proc. pozostałego terenu.

Jednak właściwą ocenę kto ją wygrał walkę o Bachmut zapewni dopiero analiza strat sprzętowych i osobowych. Na razie w żadnych zachodnich mediach nie podano informacji o tym, że Grupa Wagnera rzeczywiście zdobyła miasto.

"Prigożyn wielokrotnie skarżył się na brak wsparcia ze strony rosyjskich sił zbrojnych i groził opuszczeniem swoich stanowisk" – zauważa niemiecki portal puls24.

"W swoim filmie, który rozesłano w sobotę, ponownie zaatakował ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu Walerija Gierasimowa. To oni są odpowiedzialni za to, że zginęło pięć razy więcej rosyjskich bojowników, niż było to konieczne" – podkreślono.