Festiwal w Cannes już za nami. Nie szkodzi, festiwalowe filmy obejrzysz w CANAL+

W dniach 16-27 maja odbył się Festiwal Filmowy w Cannes. 76. odsłona międzynarodowego festiwalu, który co roku otwiera swoje podwoje we francuskim mieście na Lazurowym Wybrzeżu, tradycyjnie przyciągnął wielu znanych filmowców, aktorów/aktorek, debiutantów, a także krytyków i dziennikarzy z całego świata. Z tej okazji CANAL+ przygotowało dla wielbicieli/ek dobrego kina "canneńską" ofertę.

Po raz pierwszy jedna z największych na świecie imprez filmowych odbyła się w 1946 roku. Najwięcej emocji zawsze wywołuje przeprowadzany w trakcie festiwalu konkurs główny o Złotą Palmę, jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych nagród filmowych dla najlepszego filmu. W tym roku o wykonaną z 24-karatowego złotą statuetkę rywalizowało 21 tytułów. Zwyciężył film "Anatomia upadku" w reżyserii Justine Triet.

Stałymi gośćmi na festiwalu są polscy twórcy, którzy przez wszystkie edycje wydarzenia zgromadzili na swoim koncie niemało sukcesów. W historii święta międzynarodowej kinematografii Złote Palmy zdobyli Andrzej Wajda, Krystyna Janda, Roman Polański, Jadwiga Jankowska-Cieślak i Paweł Pawlikowski. Laureaci innych festiwalowych nagród to m.in. Jerzy Skolimowski, Agnieszka Holland i Krzysztof Kieślowski.

W tym roku żaden film polskiego reżysera/ki nie brał udziału w głównej sekcji konkursowej eventu organizowanego w Pałacu Festiwalowym (Palais des Festivals) w najsławniejszym miasteczku Riwiery Francuskiej. Polacy wnieśli jednak swój wkład w film "The Zone of Interest", który walczył o Złotą Palmę i zdobył Grand Prix. Na festiwalu były też wyświetlane nasze rodzime krótkometrażówki: "Krokodyl" Dawida Bodzaka, "As It Was" Damiana Kocura i Anastasii Solonevych oraz "Nowy początek" Daniela Szajdeka.

Transmisję ceremonii otwarcia i zamknięcia 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes można było śledzić na CANAL+ PREMIUM. Tuż po zakończeniu ikonicznego wydarzenia, na kanale wyemitowano dwa festiwalowe filmy. Pierwszy to "Pamiętnik przelotnego romansu" Emmanuela Moureta, niebanalna, zmysłowa historia romansu samotnej matki i żonatego mężczyzny (Cannes 2022, sekcja Cannes Premiere). Drugim był "Titane", dreszczowiec Julii Ducournau, będący feministyczną przypowieścią o przemianie tancerki erotycznej w zawodową zabójczynię (Cannes 2021, laureat Złotej Palmy).

Serwis CANAL+ online zadbał o dostęp do uznanych produkcji, których historia przeplata się z renomowanym festiwalem. W serwisie, oprócz już wspomnianego "Titane" można obejrzeć "Kuriera Francuskiego z Liberty, Kansas Evening Sun", komediodramat Wesa Andersona o mieszkającym we Francji amerykańskim dziennikarzu, który walczy o to, by móc pisać, co chce (Cannes 2021, otwarcie). Kolejna propozycja to "Wszystko poszło dobrze" Françoisa Ozona, poświęcony tematowi eutanazji obraz o ojcu, który prosi córkę o pomoc w zakończeniu życia (Cannes 2021, konkurs główny).

Abonenci CANAL+ online mogą też obejrzeć "Sweat" Magnusa von Horna (Cannes 2020, lista selekcyjna). Niezwykle współczesny film o nowym rodzaju samotności w czasach social mediów przedstawia trzy dni z życia internetowej gwiazdy, która jako influencerka fitness bryluje w sieci, lecz w realu nie czuje się szczęśliwa.

Natomiast w bibliotece filmów serwisu PREMIERY CANAL+ znajdziemy "Młodość" Paolo Sorrentino, film tragikomiczny koncentrujący się na jesieni życia z akcją osadzoną w alpejskim kurorcie (Cannes 2015, konkurs główny).

Aabsolutnym must see w PREMIERACH CANAL+ jest "IO" Jerzego Skolimowskiego. Obrazująca okrucieństwo ludzi wobec zwierząt historia osiołka przemierzającego Europę zadebiutowała podczas zeszłorocznego festiwalu (Cannes 2022, laureat Nagrody Jury). Dramat polskiej produkcji był też nominowany do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego za rok 2022.

Inny obsypany deszczem nagród tytuł dostępny do wypożyczenia to "W Trójkącie" Rubena Östlunda. Rozgrywająca się na luksusowym jachcie czarna komedia przedstawia wywołany sztormem przewrót drabiny społecznej na pokładzie statku (Cannes 2022, laureat Złotej Palmy). W ofercie znajdują się też "Zbrodnie w przyszłości" Davida Cronenberga. Tym razem ekscentryczny twórca prezentuje wstrząsającą wizję świata, w którym ludzie zatracili zdolność odczuwania fizycznego bólu (Cannes 2022, światowa premiera).

