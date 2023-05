Powstaje nowa książka o Wieczorek. Jeden z autorów mówi o "iskierce nadziei"

Sprawie zagięcia Iwony Wieczorek zostanie poświęcona kolejna książka. Jej autorami będą współpracujący z naTemat.pl Mikołaj Podolski oraz Marta Bliska z magazynu "Reporter", którzy od lat badają tę tajemniczą sprawę. – Spiszemy takie rzeczy, które nam powychodziły w śledztwie dziennikarskim osiem lat temu i ich wtedy nie upubliczniliśmy. Tych informacji jest naprawdę dużo – zdradza Podolski.

Powstaje nowa książka o Iwonie Wieczorek. Fot. mat. policyjne / Alejandro Escamilla / Unsplash

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Nad ranem była widziana w okolicy jednego z modnych wówczas lokali - Dream Club w Sopocie. Tam pokłóciła się ze znajomymi. Nigdy nie doszła do domu na osiedlu Jelitkowski Dwór w Gdańsku.

Latem tego roku minie 13 lat od tamtej feralnej nocy. Sprawie Iwony Wieczorek do tej pory dwie książki poświecił nieżyjący już dziennikarz śledczy Janusz Szostak. Są to publikacje: "Kto zabił Iwonę Wieczorek?" oraz "Co się stało z Iwonę Wieczorek".

W ten weekend media i Polaków zainteresowanych zaginięciem gdańszczanki zelektryzowała wiadomość, że wkrótce w księgarniach dostępna będzie nowa pozycja na ten temat najbardziej tajemniczej sprawy ostatnich lat.

Będzie nowa książka o Wieczorek. Mikołaj Podolski w naTemat.pl zdradza pierwsze szczegóły

Autorami książki będą współpracujący z naTemat.pl dziennikarz śledczy Mikołaj Podolski oraz dziennikarka magazynu "Reporter" Marta Bliska, która także od lat bada sprawę zaginięcia młodej gdańszczanki. Teraz Podolski w rozmowie z naszą redakcją zdradza kilka szczegółów na temat powstającej publikacji.

– Jestem po luźnych rozmowach z wydawcą. Nie goni nas żaden termin. Nie zależy nam, aby wyrobić się na rocznicę. Bardziej jest to dla nas pretekst, aby popracować nad tą sprawą i jeszcze posprawdzać niektóre wątki. Wrócić do nich i sprawdzić te rzeczy, których nie sprawdziliśmy wcześniej, kiedy badaliśmy sprawę Zatoki Sztuki – mówi.

Nie zdradza jednak o jakie wątki dokładnie chodzi. Na rozwiązanie "tej zagadki" śledzący sprawę Iwony Wieczorek muszą poczekać do premiery książki.

Jak już kiedyś mówiłem, nie wierzę za bardzo, że ta sprawa wyjaśni, tak teraz sprawdzając niektóre z tych wątków, jakaś iskierka nadziei się we mnie pojawia. Kluczem dla nas jest, aby pomóc w tej sprawie. Mikołaj Podolski o pracy nad nową ksiązką o sprawie Iwony Wiecozrek

– Ta książka to będzie efekt tej pracy. Spiszemy tam też takie rzeczy, które nam powychodziły w śledztwie dziennikarskim osiem lat temu i ich wtedy nie upubliczniliśmy. Tych informacji jest naprawdę dużo – dodaje.

Jeden z autorów nowej książki o Iwonie Wieczorek zwraca również uwagę, że wraz z Martą Bliską bada tę sprawę całościowo, "każdy jej realny wątek po kolei". – Pewnie jesteśmy już ostatnimi dziennikarzami, którzy to robią. Ta sprawa jest tak skomplikowana, że za kilka lat dotarcie do większości z tych osób (których sprawa Wieczorek dotyczy -przyp. red.) może być niemożliwe – zauważa.

Podolski wraz z drugą współautorką książki zapowiadają też, że w nowej pozycji będą chcieli wyjaśnić fenomen popularności Iwony Wieczorek niemal 13 lat od jej zniknięcia. Dziennikarz w rozmowie z naTemat.pl zwraca uwagę, że zainteresowanie sprawą Wieczorek przeszło niestety od chęci pomocy, aby dowiedzieć się, co się z nią stało, w stronę hejtu i niszczenia ludzi.

– To też jest bardzo ciekawy wątek. Na pewno dużo nowych informacji każdy zainteresowany sprawą Wieczorek znajdzie w tej książce. I mogę obiecać, że "przywrócimy życie" paru osobo, które zostały niesłusznie wplatane w tę sprawę i do dzisiaj pojawiają się w niektórych dyskusjach na temat jej zaginięcia, a nie powinny. Na sto procent nie miały związku z tym zaginięciem – tak dziennikarz zdradza zarys tematyki nowej książki o zaginionej gdańszczance.

Mikołaj Podolski: Niektóre informacje ws. zaginięcia Iwony Wieczorek są nieprawdziwe

– Niektóre informacje, które na temat tego zaginięcia funkcjonowały przez lata, okazały się nieprawdziwe. W książce zostanie to ujawnione – stwierdza Mikołaj Podolski. W miniony weekend z kolei krótko na temat nowej książki o Wieczorek wypowiedziała się też Marta Bliska.

"Powiększamy je o nowe materiały, do których udało nam się dotrzeć przez niemal dekadę, odświeżając porzucone przez nas niegdyś tezy. Wbrew wszelkiej maści "przeszkadzaczom", udało nam się też przekonać wielu ważnych rozmówców do tego, że warto w końcu zabrać głos w sprawie i zacząć powoli przerywać zmowę milczenia" – czytamy w jej wpisie.

I dodała: "Autorzy książki nie chcą forsować żadnej z wersji ws. Wieczorek. "Chcemy na chłodno przedstawić realia sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek, a także obalić wiele mitów, które przez lata wokół niej narosły. Dodatkowo przekazując nowe informacje, które dla wielu mogą być dużym zaskoczeniem".

Nie jest znana data publikacji tej książki. "Już niebawem ujrzy ona światło dzienne, zapisując się jako ważny głos w tej jednej z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w Polsce" – oznajmiła jedyna druga z autorek książki o Wieczorek.