Janina Bąk, Marcin Prokop i ponad 120 wybitnych ekspertów. Forum IAB 2023 już w przyszłym tygodniu.

Czy AI ma talent? Jak wyrazistość światopoglądowa może stać się elementem premiumizacji marki? Czy green business jest rzeczywiście green? Jak wygrać w ecommerce w czasach recesji i kryzysu? Z tymi i innymi pytaniami zmierzy się ponad 100 prelegentów na 4 scenach Forum IAB 2023. IAB Polska, organizator wydarzenia, zaprasza na najbardziej inspirującą konferencję marketingową w Polsce. Wydarzenie odbędzie się już 30-31 maja w Warszawie!

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z ciągiem wydarzeń, które spowodowały istotne zmiany na całym świecie. Wszyscy mamy przed sobą widmo groźby recesji gospodarczej, wzrostu bezrobocia, wysokich kosztów działalności oraz niskiego poziomu konsumpcji - to tylko niektóre z czynników, które wpływają na biznes. Dodatkowo, obecna blisko nas wojna to kolejny element obciążający całą sytuację. Dlatego podczas dwóch dni Forum IAB 2023 ponad 100 wybitnych ekspertów świata marketingu, nauki i biznesu, podzieli się praktycznymi rozwiązaniami i doświadczeniami oraz zaprezentuje najnowocześniejsze marketingowe rozwiązania i trendy związane ze zmianami w branży marketingowej.

Czy AI ma talent? Czy green business jest rzeczywiście green? Kluczowe wystąpienia Forum IAB 2023.

Na scenie Forum IAB prelegenci odpowiedzą na pytanie: co wnosi długoterminową zmianę, daje pozytywny efekt w biznesie i rozwija branżę internetową oraz co sprawdzi się w tych „ciekawych czasach”.

Podczas sesji plenarnej Forum IAB 2023 zobaczymy Janinę Bąk, która opowie o tym, że już dawno nie wystarczy mieć opinii. W swoim wystąpieniu przedstawi, jak wyrazistość światopoglądowa może stać się elementem premiumizacji marki.

Mówcy sesji plenarna Forum IAB nie tylko edukują, ale także inspirują. “Czy AI ma talent?” wie Marcin Prokop, dziennikarz, prezenter i producent programów telewizyjnych, który sprawdzi potencjał sztucznej inteligencji i jej zastosowanie w biznesie.

W sesji plenarnej wystąpią ponadto: Daniel Knapp (Chief Economist , IAB Europe) oraz Sergii Denysenko, CEO, MGID, Tadeusz Żórawski, Global eCommerce Strategy Director, Molecular BBDO, DIMAQ Professional, prof. Dariusz Doliński, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, pracownik naukowy Uniwersytetu SWPS, Łukasz Grobelny, analityk, COO, Questpass, Adam Nitecki, General Manager E-commerce, L'Oreal Polska & Kraje Bałtyckie oraz Filip Beźnicki, Managing Partner, Stratosfera.

84 wystąpienia, 120 prelegentów

W ciągu dwóch dni tej najbardziej inspirującej konferencji marketingowej w Polsce ponad 1000 uczestników wydarzenia będzie mieć okazję wysłuchać ponad 120 prelegentów na 5 scenach. Wystąpienia zostały podzielone na 6 bloków tematycznych, podczas których omówione zostaną kluczowe aspekty marketingu:

Sprawdzam: Rynek. Strategie na czynniki zewnętrzne.

Sprawdzam: Konsument. Strategie na zmieniające się zachowania konsumentów.

Sprawdzam: Trendy. Co powraca i dlaczego, a co nas zaskoczy.

Sprawdzam: Efektywność. Strategie sukcesu biznesu.

Sprawdzam: ESG. Strategie zrównoważonego rozwoju i marketingu.

Sprawdzam: Leadership. Strategie organizacji i zespołów.

W agendzie Forum IAB 2023 zobaczymy między innymi:

Dlaczego CMO powinien częściej jadać obiad ze swoim CEO - o zmieniających się kompetencjach w służbie rozwoju i obrony biznesu. Anna Sakowicz, Publicis Groupe, Michał Kaliński, YOTTA

Tanio, szybko i wygodnie - jak potrzeby konsumenta i dostępna infrastruktura wpływają na efektywność marketingu. Agata Pilacińska Jakubowska, Google Poland, Marek Pełszyński, LPP

"Sticky journey" – o tym jak pozorny chaos pomaga angażować Zetki i Millenialsów w komunikację McDonalds. Jakub Strutyński, McDonalds Polska, Katarzyna Strachota, Dentsu Creative

Art of ad failure. Jak mówiąc „sprawdzam” nauczyć się więcej z porażek niż z sukcesów. Jakub Kwaczyński, GoldenSubmarine, DIMAQ Professional, Marta Ulman, Grupa Pracuj

Najnudniejsze medium świata - jak zbudować coś, czego nikt nie będzie czytać, czyli jak nowi odbiorcy zmieniają media i dlaczego powinniśmy ich posłuchać. Rafał Madajczak, Gazeta.pl

AI pokonała Kasparova czy pokona stratega? Szymon Kukanow, PHD

Kreatywny fraud – nie tylko boty i farmy klików. Nieuczciwe działania w branży reklamowej i jak się przed nimi bronić? Olga Kamińska, Grupa OMD, DIMAQ Professional, Agnieszka Petla, Grupa OMD, DIMAQ Professional

Na zdrowie! Jak marki wykorzystują trendy konsumenckie zmieniające oblicze sektora health&wellness. Adrianna Kubik, They.pl, DIMAQ Professional

Czy kryzys ekonomiczny oznacza kryzys kreatywny. Marcin Skrzypek, Saatchi&Saatchi, Piotr Grabowski, Saatchi&Saatchi

Syndrom pochorobowy: czyli co nam „weszło w krew” po pandemii. Jakie trendy w zachowaniach konsumentów stały się codziennością i jak to zmieniło nasz rynek. Agnieszka Parfienowicz, Mindshare, Trener DIMAQ, Karolina Chołuj, Mindshare

Te i ponad 70 innych tematów wystąpień oraz bilety na wydarzenie dostępne są na stronie forumiab.pl. W ramach każdego bloku tematycznego odbędą się prezentacje, które pozwolą uczestnikom na wnikliwe przeanalizowanie poruszanych kwestii oraz zdobycie praktycznych umiejętności.

Forum IAB 2023: Dla kogo, gdzie i kiedy

Forum IAB 2023 odbędzie w dniach 30-31 maja 2023 r. w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie.

Konferencja skierowana jest do profesjonalistów z branży marketingowej oraz osób zainteresowanych tematem. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

W ramach biletu na Forum IAB 2023 uczestnicy otrzymują:

2 dni konferencji w Multikinie Złote Tarasy

sesję plenarną i ponad 80 wystąpień w 6 blokach tematycznych

stałą przerwę kawową oraz lunch — każdego dnia

wstęp na afterparty

dostęp do materiałów pokonferencyjnych

Bilety dostępne są na stronie forumiab.pl

O Forum IAB

Forum IAB to organizowana przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska konferencja marketingowa. Podczas wydarzenia uczestnicy poznają najnowsze trendy i sposoby na prowadzenie skutecznych kampanii reklamowych. Zwykle są to 2 intensywne dni spotkań i ponad 80 bezkompromisowych wystąpień najlepszych ekspertów marketingu, biznesu i nauki. Konferencja organizowana jest od ponad 20 lat.

Nad programem Forum IAB czuwa 48-osobowa Rada Programowa. Przewodniczącą Rady Programowej jest Wiola Łada-Szewczenko, Dyrektor ds. Digital Marketingu i Badań, PZU. Wiceprzewodniczącymi Rady są: Małgorzata Niska, Head of Media Strategy, dentsu Polska oraz Roman Grygierek, Prezes Zarządu, INIS

Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ. Oznacza to, że uczestnicząc w nim, posiadacze certyfikatu otrzymują punkty recertyfikacyjne za: udział stacjonarny – 40 pkt.; udział w roli prelegentki/prelegenta – 50 pkt. Posiadaczom przysługuje również rabat na zakup biletu w ramach programu DIMAQ Employer.

Szczegółowa agenda oraz bilety na wydarzenie dostępne są na stronie forumiab.pl.