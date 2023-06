Oryginalne komedie i poruszające dramaty. Sprawdź w CANAL+, co najlepszego w polskim kinie

"Cóż tam, panie, w... kinie? Polacy trzymają się mocno?". Ta parafraza słynnego cytatu otwierającego "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego to nic innego jak zapytanie o kondycję polskiego przemysłu filmowego. Może, zamiast jednak pytać, lepiej po prostu obejrzeć? W ramach kina domowego na przegląd najnowszej kinematografii w rodzimym wydaniu zaprasza serwis CANAL+ online i wypożyczalnia PREMIERY CANAL+.

Biorąc pod uwagę samą liczbę filmów dostępnych na jednym z najpopularniejszych serwisów streamingowych, można na pewno powiedzieć jedno. Mianowicie to, że w polskim kinie dużo się dzieje. Ale czy "dużo" to znaczy "dobrze"? W końcu nie liczy się ilość, ale jakość. W przypadku ostatnich produkcji, które znalazły się w ofercie CANAL+ online, na szczęście jedno idzie w parze z drugim.

Niedawno swoją premierę w serwisie "z plusem" miały "Chrzciny" (2022). Wyreżyserowana przez Jakuba Skoczenia komedia osnuta jest wokół tytułowej uroczystości, dzięki której pojawia się szansa na pojednanie skłóconych od lat członków rodziny. Plany na zakopanie topora wojennego krzyżuje jednak... stan wojenny wprowadzony przez generała Jaruzelskiego.

Na przeciwnym biegunie znajduje się "Cicha Ziemia" (2020) debiutantki Agnieszki Woszczyńskiej. Dramat koprodukcji CANAL+ przedstawia studium małżeńskiego kryzysu, jakiego doświadcza po wypadku robotnika zamożna para spędzająca urlop w wilii we Włoszech.

W bibliotece CANAL+ online nadal możemy obejrzeć komedię produkcji CANAL+ "Każdy wie lepiej" (2021). Reżyser Michał Rogalski podejmuje temat coraz częściej spotykanej w społeczeństwie patchworkowej rodziny. Rozwodnicy, Anna i Grzegorz, zamierzają stworzyć związek, ale na ich drodze stają ich byli partnerzy oraz rodzice.

Dla tych, którzy wolą portrety psychologiczne na serio, propozycją jest zaś "Kobieta na dachu" (2021) Anny Jadowskiej. Nagrodzony na Tribeca Film Festival obraz opowiada o 60-letniej położnej, która z powodu kłopotów finansowych w akcie desperacji napada na bank z nożem kuchennym w ręku.

Powracając do komediowych klimatów, nie sposób pominąć hitu "Miłość na pierwszą stronę" (2022). Maria Sadowska, która stanęła za kamerą, prezentuje widzom inspirowaną Kopciuszkiem historię miłosną Niny, spłukanej fotografki celebrytów, i Roberta, zamożnego syna pary prezydenckiej. Na miłośników/czki dziejów polskiego oręża czeka zaś "Orzeł. Ostatni patrol" (2022). Jacek Bławut zaprasza na dramat wojenny o legendarnym okręcie podwodnym, który w 1940 wyruszył z tajną misją na Morze Północne.

Na ostatni ogień idzie "Śubuk" (2021) nakręcony przez Jacka Lusińskiego, twórcę "Minuty ciszy", głośnego serialu o branży pogrzebowej. Inspirowany prawdziwą historią dramat przybliża toczone w erze polskiej transformacji zmagania samotnej matki autystycznego chłopca, która walczy o to, by jej syn mógł się uczyć.

Przegląd najnowszych polskich filmów dostępnych na CANAL+ online zamyka "Zołza" (2022) w reżyserii Tomasza Koneckiego. Główną bohaterką komedii rozgrywającej się w świecie show-biznesu jest znana producentka Anna Sobańska, która jako autorka serialowych scenariuszy stała się nie tylko kobietą sukcesu, ale także niekwestionowaną zołzą. Pewnego dnia apodyktyczna celebrytka będzie musiała przemyśleć swój stosunek do życia i ludzi, stając oko w oko z wytworami własnej wyobraźni!

Niemało perełek polskiego kina prosto z dużego ekranu oferuje internetowa wypożyczalnia hitów kinowych o nazwie PREMIERY CANAL+. Pierwsza to "Chleb i sół" (2023), pełnometrażowy debiut Damiana Kocura. Dramat o młodym pianiście, który wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie wpada w sam środek konfliktu lokalsów i obcokrajowców, zdobył 5 nominacji do Orłów.

Kolejna nowość to komedia "Masz ci los" (2023), za którą stoi reżyser Mateusz Głowacki. Film w krzywym zwierciadle prezentuje problem polskiej chciwości, kreśląc fabułę, w której bliscy chcą ekshumować zmarłego dziadka, bo pochowano go ze szczęśliwym kuponem.

Do serwisu PREMIERY CANAL+ zawitał też "Silent Twins" (2021) Agnieszki Smoczyńskiej. To nagrodzona gdyńskimi Złotymi Lwami poruszająca biografia milczących bliźniaczek Jennifer i June Gibbons, które wolą żyć w urojonym świecie. W jedną z sióstr wcieliła się Letitia Wright, aktorka znana z występów w "Czarnej Panterze" i innych produkcjach Marvela.

Obowiązkową pozycją w wypożyczalni "z plusem" jawi się "IO" (2022). Nowatorski dramat w reżyserii Jerzego Skolimowskiego, mistrza europejskiego kina, przedstawia widzom koleje losu szarego osiołka przekazywanego z rąk do rąk podczas długiej podróży przez Europę. Ta sfilmowana z perspektywy niewinnego zwierzęcia odyseja zdobyła Nagrodę Jury Festiwalu Filmowego w Cannes w 2022 roku, a także była nominowana do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego za rok 2022.

