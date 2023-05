"Nauczycielka roku" aresztowana. Usłyszała zarzut za seks z 16-letnim uczniem

38-letnia nauczycielka matematyki do tej pory była uznawana za wybitną pedagożkę. W 2017 roku została odznaczona tytułem "nauczycielki roku". Mówiono o niej, że potrafi zaangażować do nauki wszystkich swoich uczniów. Społeczność szkolna musiała więc być zszokowana wiadomością o jej aresztowaniu. Tracy Vanderhulst z Kalifornii usłyszała zarzut uprawiania seksu z 16-latkiem. Jej ofiar może być więcej.

Fot. San Bernardino County Sheriff-Coroner Department

Nauczycielka aresztowana za seks z uczniem

38-letnia Tracy Vanderhulst pochodząca z miasta Yucaipa, została zatrzymana w czwartek, 18 maja wieczorem. Poinformowało o tym w oświadczeniu Biuro Szeryfa Hrabstwa San Bernardino w Kalifornii.

Vanderhulst została zatrzymana pod zarzutem niezgodnego z prawem stosunku seksualnego z nieletnim. Jej ofiara to 16-letni chłopiec uczęszczający do szkoły Yucaipa High School w hrabstwie San Bernardino, w której zatrzymana pracowała. Policja nie podaje jednak szczegółów – brak również informacji, kiedy doszło do przestępstwa.

Co ważne, policjanci uważają, że 16-latek nie był jedyną ofiarą nauczycielki. Zwrócili się do wszystkich, którzy mogą mieć ważne informacje w sprawie, o przekazanie ich policji. Szukają potencjalnych ofiar przemocy seksualnej.

38-latka w szkole Yucaipa High School pracowała od 2013 roku. Jak podała stacja CBS News, w 2017 roku została uhonorowana tytułem "nauczycielki roku". Opisywano ją jako "miłą, innowacyjną" oraz "pedagoga, który stara się angażować wszystkich swoich uczniów". Cały okręg szkolny, do którego należy placówka, współpracuje z organami ścigania w celu doprowadzenia śledztwa do końca.

Nauczycielki skazane za seks

To nie pierwszy raz, gdy w USA wybucha tego typu skandal. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w 2021 r. nauczycielka liceum w Houston, Katrina Maxwell została oskarżona o napaść seksualną na 16-letniego ucznia.

Podczas policyjnego przesłuchania miała przyznać się, że dwukrotnie uprawiała seks ze swoim 16-letnim uczniem. Do miłosnych uniesień miało dojść na tylnym siedzeniu jej samochodu. Relacje pomiędzy Maxwell, a uczniem odkrył jeden z pracowników liceum. Był on świadkiem, jak nauczycielka rzuciła nożyczkami w głowę chłopca z powodu zazdrości, gdy nastolatek siedział obok swojej dziewczyny. Incydent ten został zgłoszony do dyrekcji, a ta postanowiła przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. Katrina Maxwell została aresztowana. Sąd zgodził się, aby mogła odpowiadać z wolnej stopy po zapłaceniu kaucji 20 tysięcy dolarów. Co ciekawe, do podobnej historii doszło także na polskim gruncie. Nauczycielka z Łomży została skazana na pół roku więzienia i pół roku prac społecznych za płciowe obcowanie z uczniem w wieku 14 lat.

Co więcej, otrzymała zakaz zbliżenia się na odległość mniejszą niż 50 metrów od nieletniego oraz jakiekolwiek kontaktowania się z nim przez okres trzech lat. 35-latka nie będzie mogła wykonywać zawodu nauczyciela przez 7 lat.