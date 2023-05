Tina Turner nie żyje. "Świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania"

Tina Turner odeszła w wieku 83 lat. Królowa Rock'n'Rolla zmarła po długiej chorobie w swoim domu niedaleko Zurychu w Szwajcarii.

Tina Turner nie żyje. Fot. Courtesy Everett Collection / East News

Nie żyje Tina Turner. W ostatnich latach była poważnie chora

W komunikacie o śmierci Tiny Turner czytamy: "Wraz z nią świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania". Prywatna ceremonia pogrzebowa odbędzie się dla bliskich przyjaciół i rodziny.

W ostatnich latach Turner miał wiele problemów zdrowotnych, w tym raka, udar i niewydolność nerek.

Zyskała sławę wraz z mężem Ike'em w latach 60. W 1978 roku rozwiodła się jednak z agresywnym Ike'em i latach 80. odniosła jeszcze większy sukces jako artystka solowa. Jak przypomina BBC, nazywana była Królową Rock 'n' Rolla. Tina Turner słynęła energicznych występów na scenie oraz ochrypłego, potężnego głosu. Zdobyła m.in. osiem nagród Grammy.

Jej piosenki przyjdą do historii muzyki.

Tina Turner urodziła się w Tennessee w USA w rodzinie rolników. Po raz pierwszy zyskała rozgłos jako jedna z wokalistek wspierających zespołu jej męża The Kings of Rhythm.

Wkrótce została liderką zespołu, a para odniosła komercyjny sukces dzięki Fool in Love oraz It's Gonna Work Out Fine, które we wczesnych latach 60. trafiły na amerykańskie listy przebojów. Jednak jej mąż Ike był przemocowcem. Turner go zostawiła.

Dzięki temu po rozstaniu z agresywnym mężem odbudowała swoją karierę i stała się jedną z największych gwiazd popu i rocka lat 80.

Więcej informacji wkrótce.