Dawali kopniaki z półobrotu jak nikt. Oto dziesięciu niezapomnianych aktorów kina akcji klasy B

Chuck Norris, Jean Claude Van Damme czy Steven Seagal – był czas, w którym aktorzy tej kategorii uważani byli za gwiazdy. Filmy, w których grali, były co najwyżej pośrednie, ale po latach stały się kultowymi klasykami. Oto niezapomniani aktorzy kina akcji klasy B.

Dziesięć aktorów kina akcji klasy B. Fot. naTemat/ kadr z filmu "Zaginiony w akcji"

10. Jeff Wincott

Jeff Wincott, jak wielu aktorów kina akcji, umie się bić: trenował Kung Fu i Karate, a w Tae Kwondo ma czarny pas – te umiejętności sprawiły, że wiele scen kaskaderskich wykonywał sam.

Wincott popularność zdobył dzięki popularnemu w USA serialowi "Nocna gorączka" (1985-1989). Jeff jest starszym bratem Michaela Wincotta grającego w nieco "lepszych" tytułach ("Westworld", "Nie!"). Co ciekawe, bracia razem udaremnili kiedyś prawdziwy napad w Nowym Jorku.

Filmy z Jeffem Wincottem:

"Misja sprawiedliwości" (1992)

"Maszyna śmierci" (1994)

"Uniwersalny żołnierz II: Towarzysze broni" (1998)

9. Dolph Lundgren

Dolph Lundgren miał robić karierę naukową w dziedzinie chemii na prestiżowym Massachusetts Institute of Technology, ale porzucił tę ścieżkę dla zostania aktorem. Europejski mistrz karate w latach 1980-1981 miał również epizod, podczas którego pracował jako ochroniarz Grace Jones (plotkowano, że byli zaręczeni, ale to nieprawda, choć byli ze sobą przez cztery lata).

W 2009 roku złodzieje napadli na jego żonę w ich hiszpańskim domu. Kiedy jednak dostrzegli fotografię rodzinną i zorientowali się, że to posiadłość Lundgrena, szybko się wycofali...

Filmy z Dolphem Lundgrenem:

"Rocky IV" (1985)

"Władcy wszechświata" (1987)

"Punisher" (1989)

8. Michael Dudikoff

Michael Dudikoff w Polsce zasłynął dzięki kasetom wideo z "Amerykańskim ninją", czyli jednym z jego najsłynniejszych filmów. Aktor trenował brazylijskie Jujitso, karate, aikido oraz judo, jednak co zaskakujące, przed występem we wspomnianym tytule w ogóle nie miał doświadczenia w sztukach walki.

Jak twierdzi, nigdy nie podnosił ciężarów, a swoją imponującą sylwetkę zawdzięcza... pływaniu i tańczeniu. Dudikoff studiował psychologię dziecięcą, a jego pasjami są również... dekoracja wnętrz oraz rzeźbienie w brązie.

Filmy z Michaelem Dudikoffem:

"Amerykański ninja" (1985)

"Rzeka śmierci" (1989)

"Czarny grom" (1988)

7. Rutger Hauer

Rutger Hauer zasłynął dzięki roli w "Łowcy androidów" i ikonicznemu monologowi pod koniec filmu, jednak przez większość swojej kariery grywał w filmach akcji o niekoniecznie najwyższym budżecie.

Co ciekawe, zanim zadebiutował w amerykańskiej produkcji, namawiano go, by zmienił nazwisko na brzmiące bardziej przyjaźnie dla widza z USA, jednak stwierdził, że nie ma to sensu, gdyż nie zagrzeje tam miejsca na długo... Hauer zmarł w 2019 roku – tym samym, w którym działa się akcja kultowego dzieła science fiction Ridleya Scotta.

Filmy z Rutgerem Hauerem:

"Autostopowicz" (1986)

"Poszukiwany żywy lub martwy" (1987)

"Ślepa furia" (1989)

6. Wesley Snipes

Zanim Wesley Snipes uratował Marvel Studios i siekał wampiry w filmie "Blade – Wieczny Łowca" już był wschodzącą gwiazdą kina akcji klasy B. Aktor przez wiele lat był jednym z najlepiej opłacanych ciemnoskórych aktorów, jednak jego częste zatargi z policją prawdopodobnie sprawiły, że jego pozycja gwiazdy nigdy nie była stabilna.

Sylvester Stallone chciał, żeby aktor dołączył do obsady "Niezniszczalnych", jednak przez problemy z podatkami Wesley nie mógł opuścić USA. Mało znanym faktem jest, że Snipesa można dostrzec w 16-minutowej wersji teledysku Michaela Jacksona "Bad" wyreżyserowanego przez Martina Scorsese.

Filmy z Wesley Snipesem:

"Człowiek-demolka" (1993)

"Strefa zrzutu" (1994)

"Pociąg z forsą" (1995)

5. Lance Henriksen

Lance Henriksen zagrał w wielu dobrych filmach ("Obcy", "Terminator", "Truposz"), jednak liczba produkcji klasy B, w których można go zobaczyć, zdecydowanie je przewyższa. Twierdzi, że w "Zimnym jak głazie" z 1991 roku zaimprowizował całą rolę i uważa ją za najlepszą w swojej karierze.

Zaskakującym faktem o Henriksenie jest to, że do ukończenia 30. roku życia... nie umiał czytać – nabył tę umiejętność dopiero dzięki studiowaniu scenariuszy. Lance miał zagrać tytułowego potwora w filmach o "Smakoszu", jednak odrzucił tę rolę.

Filmy z Lancem Henriksenem:

"Przystojniak" (1989)

"Morderczy przyjaciel" (1993)

"Kolonia karna" (1994)

4. Steven Seagal

Steven Seagal obecnie znany jest ze swoich rusofilskich sympatii oraz przyjaźni z Władimirem Putinem. Był jednak czas, gdy uznawano go za najlepszego nauczyciela sztuk walk w Hollywood. Podczas treningów z Seagalem do filmu "Nigdy nie mów nigdy" Sean Connery złamał nadgarstek.

Sam Steven na ekranie pokazał się po raz pierwszy w 1988 roku i chociaż wszyscy byli zgodni, że był aktorskim drewnem, jego umiejętności robiły wrażenie. Praca z nim podobno była jednak ciężka, gdyż pracując z kaskaderami nie wycofywał pięści i bił ich... naprawdę. Aktor generalnie zyskał sławę osoby, która jest konfliktowa i ciężko się z nią pracuje.

Filmy ze Stevenem Seagalem:

"Nico - ponad prawem" (1988)

"Wygrać ze śmiercią" (1990)

"Liberator" (1992)

3. Jackie Chan

Zanim Jackie Chan zaczął grywać w wysokobudżetowym sensacyjnym kinie ("Godziny szczytu", "Smoking") kopał tyłki w znacznie tańszych produkcjach. Sympatycznie wyglądający Chan jest ostrą sztuką – nie tylko wykonuje własne sceny kaskaderskie, ale także wymaga tego samego od aktorów i aktorek pracujących z nim na planie...

Po jednej z tego typu scen pochodzący z Chin aktor ma zresztą pamiątkę w postaci dziury w głowie, której dorobił się, kręcąc "Zbroję Boga". Sam jednak twierdzi, że nadboleśniejszej kontuzji doznał na planie filmu "Wejście smoka", gdy Bruce Lee przez przypadek uderzył go nunchaku w twarz.

Filmy z Jackie Chanem:

"Policyjna opowieść (1985)

"Legenda pijanego mistrza" (1994)

"Szybszy od błyskawicy" (1995)

2. Jean Claude Van Damme

Pochodzący z Belgii gwiazdor kina akcji po przyjeździe do Hollywood, zanim zaczął karierę aktorską, był kelnerem, dostawcą pizzy, taksówkarzem... oraz bramkarzem w barze należącym do Chucka Norrisa.

Jean Claude Van Damme przez lata cierpiał z powodu depresji i intensywnych wahań nastroju, z którymi "radził" sobie przy pomocy sztuk walki oraz narkotyków. Kiedy zdiagnozowano u niego zaburzenie afektywne dwubiegunowe i wprowadzono odpowiednie leczenie, aktor rzucił nałóg i ożenił się ponownie ze swoją byłą żoną Gladys Portugues.

Filmy z Jean Claude'm Van Dammem:

"Krwawy sport" (1988)

"Uciec, ale dokąd?" (1993)

"Ryzykanci" (1997)

1. Chuck Norris

Słynny "Strażnik z Teksasu" jest jednym z trzech obywateli USA, którzy uzyskali czarny pas ósmego stopnia w Taekwondo. Kiedy był dzieckiem, jego idolem był John Wayne i przyglądając się im rolom faktycznie można znaleźć pewne paralele.

Chuck Norris w rzeczywistości ma podobno bardzo spokojne usposobienie i umie śmiać się z samego siebie. Bohater popularnych niegdyś żartów ma nawet swój ulubiony dowcip z tej serii: "Zanim Bogeyman położy się spać, sprawdza, czy w szafie nie ma Chucka Norrisa".

Filmy z Chuckiem Norrisem: